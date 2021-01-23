《今日開呢啲》今日開箱的是Logitech Ergo M575無線軌跡球滑鼠，如果你整天用電腦用到手痛，這款軌跡球滑鼠可能就是你的救星。

只用手指公操控 唔使郁手

如果你成日都要用滑鼠，不斷的移動可能會導致手腕手臂等疼痛甚至勞損，那就可以嘗試下轉用軌跡球，即是這次開箱的Logitech Ergo M575。

軌跡球滑鼠有多種款式，置中款主要用食指或中指操控，或用手掌操控，好處是無分慣用手。M575屬於拇指款，使用拇指滾動軌跡球，控制光標移動，其餘按鍵與普通滑鼠一致，比較易上手，記者使用半天之後就完全習慣了其操控。

慳位慳力 手感好

M575本體比一般滑鼠大，但由於操控時本體根本不會移動，如果桌面空間有限，用它就比用滑鼠更慳位。而記者偏大的手掌也可以剛好完全貼合，手感一流。

今代M575的靈敏度大幅提升到2,000DPI，但記者試用過後就不會設定得太高，主因是記者覺得精準操控不及滑鼠，當然有可能是記者手殘。試用一個星期之後，日常工作是完全沒有問題，還很好用，只是打機時感覺更手殘。

至於舒適度，可以說工作後，手真的沒那麼疲累。因為主要只是拇指操控軌跡球，手腕手臂可以完全不用移動，長時間工作會更輕鬆。不過相對地你的拇指就會用多了，變成拇指較容易疲累。

無線雙連接 清潔方便

功能方面，M575支援Uniflying接收器和藍牙雙連接，亦比上一代省電，一粒AA電最多可以用24個月，滾輪、上一頁和下一頁3個按鍵可透過電腦軟件自定義。

M575的軌跡球只需在底部一推就能拿出，記得有空就要清潔，因為軌跡球的設計比較容易藏污納垢，會影響手感。

這款Logitech Ergo M575軌跡球，在長時間工作時的確沒那麼手攰。不過大家又不要急着買，建議先到店舖試試手感，因為其操作方法和一般滑鼠很不同，要看自己能否習慣。

Logitech Ergo M575

$499

超主觀抵買指數：8分

記者：梁志穎

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！