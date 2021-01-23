市面上的洗頭水五花八門，近年不少都標榜無矽、無添加、無防腐劑等等，究竟「矽」是甚麼？有矽與無矽的分別在哪？坊間又有說法指洗頭水要每三個月更換一款，孰真孰假？皮膚科專科醫生陳厚毅為你解答。

矽有助頭髮鬆軟順滑

陳厚毅醫生指，矽的作用在於令頭髮洗後鬆軟和順滑一點，而一般人使用含有矽的洗頭水，未必會引起敏感。陳厚毅醫生說：「不過如果本身患有濕疹，或者較容易有皮膚敏感，便要格外小心可能對矽、洗頭水香料、常見防腐劑敏感。」

洗頭水常見成份包括用作去油的表面活性劑、令頭髮光亮順滑的聚二甲基矽氧烷，另外有膠原蛋白、維生素、植物提取物等護理成份，以及珠光劑、香精、色素、防腐劑等。若遇越洗越癢、洗後仍有黏膩感，最好就轉用其他配方的洗頭水。

轉季可使用不同洗頭水

不少人認為要定期更換洗頭水品牌，例如以每三個月為一個周期，因為長期使用同一品牌的洗頭水，可能會令頭髮「免疫」，失去最初使用的效果。

陳厚毅醫生指，如果講究頭髮健康，的確可以因應季節轉換洗頭水，而毋須三個月換一次洗頭水，如夏天使用控油洗頭水，冬天則使用保濕洗頭水，以達到最佳的洗頭效果。陳厚毅醫生說：「不過如果你是懶人、大忙人，其實用慣某款具效果的洗頭水，也未必須更換另一款洗頭水。」至於為何會出現頭髮突然對洗頭水「免疫」的情況？這可能與環境改變有關，例如水質改變、轉季等對氣溫及濕度的影響等，都會對髮質帶來不同影響。

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記者：李煒汯

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