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冬日護膚｜天氣乾燥易浮粉難上妝 香薰美容助保濕鎖水 教你乾性皮膚用邊款精油好

1小時前

立即報名【香薰瘦面美容急救班】健康蘋台網上FAN享會 (截止日期：2021年1月28日 11:59PM)

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冬日天氣乾燥，皮膚容易陷入缺水狀態，導致面色黯淡無光，對乾性肌膚的人來說更是雪上加霜，容易有浮粉、脫妝問題。擁有IFSCC Cosmetic Chemist化妝品化學師資格的專業香薰治療師Alice Ho分享，善用香薰護膚油按摩面部淋巴，可以活化細胞，促進皮膚細胞再生，改善暗啞膚色及祛除黑眼圈。

保濕是冬日護膚的關鍵，Alice分享自家研製配方，混合檀香、天竺葵及玫瑰三種精油，分別具有保濕鎖濕、平衡油脂及去皺美白功效，再加上可可巴油、琉璃苣油、月見草油及維他命E油，很適合乾性肌膚人士作為日常護理，以及在特別寒冷的日子急救面部。Alice分享，不少荷李活化妝師會在為明星化妝前，利用香薰護膚油進行5-10分鐘面部按摩，讓妝容更加貼面。她提醒，香薰美容的關鍵，除了要認識不同精油的功效，也不可忽略植物油的選擇，因為優質的植物油經冷壓製作，保留了人體新陳代謝必須的不飽和脂肪酸（Gamma- Linolenic Acid，GLA），例如含高達18% GLA的琉璃苣油就是修復細胞、去皺、保濕的好幫手。想了解更多關於材料份量、調配步驟等DIY香薰護膚油的知識，就要報名參加由Alice親自教授的【香薰瘦面美容急救班】網上FAN享會，從此冬天不再面痕痕！

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【香薰瘦面美容急救班】健康蘋台網上FAN享會

日期：2021年1月30日（星期六）

時間：5pm-6:30pm（立即報名

平台：Facebook直播群組

形式：預錄網上講座及即場問答環節

收費：壹會員HK$150（送限量瘦面精油一支，價值HK$198）

截止報名日期：2021年1月28日（星期四）11:59pm

講者：

Alice Ho何嘉瑩

⦁ Ali’s Institute of Aromatherapy學校校長及創辦人

⦁ 英國專業香薰治療師協會（IFA） Certified Principal

⦁ 英國MIFPA國際香薰治療師協會會員

⦁ 國際化妝品化學家協會（IFSCC） Cosmetic Chemist化妝品化學師

⦁ 香港伊利沙伯醫院 - 孕婦香薰治療導師

⦁ 香港癌症基金會 - 癌協服務中心香薰治療工作坊導師

內容：

⦁ 認識面部淋巴結分佈、不同植物油功效

⦁ 針對不同膚質、功效的精油介紹

⦁ DIY護膚油的配方及示範調配步驟

⦁香薰瘦面按摩手法教學

立即報名【香薰瘦面美容急救班】健康蘋台網上FAN享會 (截止日期：2021年1月28日 11:59PM)

*查詢詳情可在辦公時間致電 2990-7469 ，或電郵至 events@nextdigital.com.hk

記者：馮穎思

攝影：張志孟、劉永發

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