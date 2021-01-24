人人都說移民後要融入英國，那麼最快融入的方法是甚麼？應該是投入當地職場。土生土長的香港人，來到英國工作，可能會遇到甚麼文化震盪？如果盡早做好思想準備，自然處變不驚，輕鬆融入。

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吹水文化——入鄉隨俗學small talk

曾經有個做按揭公司的朋友，在香港打滾多年，職場經驗算是非常豐富，卻在英國的新崗位遇上難題，尤其以電話與其他公司職員溝通時，覺得對方不太友善，似乎不太願意幫忙，英國上司在旁觀察後就教路：要戒掉「直來直往」的講電話風格，而是學會與對方「吹水」。一開始盡量勿談公事，而是問候一下對方，例如埋怨一下「倫敦總依戀雨點」的天氣、近來可好、周末如何度過等，天南地北，暢談一番，然後才開始談公事。

朋友一開始也難以適應，上司再建議他以手機計時，頭兩分鐘都不要說公事，直至對方開始入正題，才跟着入正題。結果試了數天，對方（不止一位）果然變得更友善，更樂於共同解決問題，每次講電話後的成事機會大大增加。當然，對於重視效率的香港人而言，一定覺得難頂，但入鄉隨俗，學識吹水、small talk，也很重要。「How are you?」、「Not bad, you?」、「Cool.」、「Good. Good. Good.」這些對話，可說是老是常出現。

午餐文化——多食三文治保持效率

不少香港打工仔在午餐後，都會面對飯氣攻心的問題，導致工作效率降低，英國人又如何呢？英國人的午餐相對輕盈，慳家者多數自備三文治，即使去公司樓下cafe或附近餐廳買午餐，多數也是沙律、三文治的配搭，然後在30至45分鐘內「搞掂」，旋即就馬上回到自己的座位，繼續下半場的工作。

同事相處文化——放工落pub融入同事

在網上見過有網民表示難以打入英國職場圈子，懷疑是自己口音問題，單憑網上隻言片語，當然難以定奪。一般而言，如果求職成功，口語溝通基本上是沒有問題，尤其是商業上的英語。不過，去到日常生活文化，可能會發覺難以參與討論，這就不是溝通，而是文化底蘊，靠的就是平時多看新聞、多閱讀、多觀察，了解英國最新話題、文化，也有幫助。

英國人喜歡放工後去酒吧（Pub）暢飲兩杯，尤其是星期五下午更是無心工作的居多，大家的心都飛去了附近的酒吧。在酒吧的輕鬆氣氛和酒精的影響下，同事之間的距離更容易拉近，是融入工作圈子的不二法門。

準時下班文化——感受work-life balance

有些人選擇畢業後去工作假期，或者去外國工作，除了想體驗全新環境之外，不少身心俱疲的香港打工仔，其實最想感受傳說中的work-life balance。為了可以準時下班，英國同事除了午餐食得輕盈以保持效率外，在工作期間亦會相當專注，然後去到收工時間，大家就會準時「鬆人」。

在英國初來甫到時，試過有次去另一家公司開會。這公司採取開放式辦公室風格，坐滿時大概有100人左右，一去到下午5時30分就出現奇觀，原本相當專心工作的100人，目測九成全數站起，收拾自己的公事包準備離開，本身與我們開會的三位職員，氣場也出現微妙變化，惟有急急約下次日期，擇日再戰。至於100人同事離開，升降機會否大排長龍？對於只有兩層高的辦公大廈而言，這絕對不成問題。

每個人都難免困在經驗的囚牢，可能讀者在英國工作時，又會遇到不同的文化、有相異的體驗。祝各位在英國職場一帆風順。

撰文：顧書維

編輯：洪慧冰、鄒仲安

圖片：資料圖片

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