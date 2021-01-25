特約報道│濕疹是香港常見的兒科皮膚病，患者的臉額、頸部、四肢、手肘內側或膝蓋後方等，會出現呈塊狀紅斑、痕癢、乾燥、表皮變得粗糙，甚至發炎、滲血及膿等症狀。兒科專科醫生陳亦俊醫生表示：「濕疹是異位性皮膚炎，跟免疫系統息息相關，用藥的目標是減低復發的頻率及嚴重性，令病情受控。」

孩子濕疹病情反覆發作，令許多家長都束手無策，育有一子一女的Kristy曾感到很無奈甚至絕望：「大仔之前情況好嚴重，塊面爛晒，睇了很多醫生，全宇宙的補濕cream都俾老公買晒。又試過用金銀花水沖涼都冇用。每次他接觸完氣球後，就爛得很嚴重。」

至於細女，約六個月大開始起濕疹，病情反覆，嚴重時右邊臉紅腫至滲血及脫皮，令Kristy非常心痛。她帶女兒看陳亦俊醫生，獲處方類固醇：「我一聽到類固醇三個字，就問可不可以不搽？醫生解釋類固醇不是甚麼洪水猛獸，可有助女兒紓緩病情，而醫生只處方藥性較輕微之外用類固醇，可安全給嬰幼兒使用。其實我每次幫她搽類固醇都有罪惡感，因為好似只顧眼前，不看長遠。雖然搽完立即見效，但一停藥就快速反彈，到後期都好絕望。」

其後，Kristy 聽家人說市面有濕疹新藥不含類固醇，便向醫生查詢。根據香港藥廠指引，此藥只適用於兩歲或以上幼童，而Kristy的細女當時只有九個月大，未知是否可試用此濕疹新藥。

陳醫生解釋，這種新引入香港的新藥是PDE4酵素抑制劑，好處是不含類固醇，可長期使用，免卻家長憂慮。「發炎反應是一種人體自身防禦機制，當有外敵如病菌入侵，它會召喚免疫細胞去抵禦，PDE4酵素就是負責調節此機制。而濕疹患者的免疫系統反應過敏，導致PDE4過度活躍，透過降低其活躍度，可有助減少發炎，對治療濕疹非常有效。」根據外國多份研究顯示，三個月以上的嬰兒已可安全使用，對輕微及中度的濕疹是較佳的藥物選擇。

Kristy跟隨陳醫生指示，每日為女兒搽兩次PDE4酵素抑制劑，首一兩天情況沒大好轉，之後發炎患處慢慢變淡紅，大約兩星期康復。「最初搽時，女兒會哭，我估她覺得有點刺痛，立即打去問陳醫生，他回覆這現象偶然會出現，但家長不用擔心。哭了兩三天後，她就不再哭了。雖然新藥效果不及類固醇快，但卻令我放心得多，之後還在媽媽group開心share，群組裏也有媽媽說個仔用後好了九成。」

不過，陳醫生強調，藥物大多只能治標，最重要還是找出誘發濕疹的成因，並要從飲食、環境及藥物三方面着手，才能治本。「不少家長只專注搽藥膏或補濕乳，而忽略找出致敏原。胡亂戒口並不科學，建議家長考慮為孩子做血液或皮膚致敏原測試找出致敏原，對症下藥。最常見的致敏原是塵蟎（約佔七成）、牛奶、花粉、動物毛屑及霉菌。如致敏原是塵蟎，可使用特製的防塵蟎枕具，多吸塵並清洗吸塵機及冷氣機隔塵網，嚴重者可接受最新的脫敏治療，根治病源。」

此外，遺傳因素如父母或兄弟姊妹本身有皮膚敏感、鼻敏感或氣管敏感，嬰兒患濕疹機會也會增加。接觸刺激性物質如皂液、人造纖維衣料或羊毛，環境因素如溫度及濕度轉變，也會誘發濕疹。

陳醫生最後溫馨提示，濕疹成因複雜，須及早求醫。「很多家長好驚類固醇，就算孩子濕疹好嚴重都不求診，或求診後搽一兩日就自行停藥。使用外用類固醇，如果快開始及快停止，可以有效及安全治療濕疹。除類固醇外，也有其他藥物可供選擇，建議及早向兒科醫生查詢。」

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