不少人以為生暗瘡一定與熱氣有關，會選擇飲一兩杯涼茶清熱下火，紓緩暗瘡問題。在中醫眼中，飲涼茶是否真的有效？飲用涼茶又有甚麼要注意？香港註冊中醫何慧潔認為，暗瘡其實分為不同証型，其中一類為熱型，以濕熱或純熱為主。

何慧潔醫師說：「這一類表現為暗瘡較多、較密集、顏色較紅和較疼痛。整個人的症狀則是怕熱不怕冷、口臭、大便較硬、人較暴躁。」她指，這類以純熱為主的暗瘡初起時，喝少許涼茶有助紓緩，但就提醒最好不要喝雪凍的涼茶。

忌飲太寒涼的涼茶

至於應該飲甚麼涼茶呢？何慧潔醫師指，市面上有多款涼茶，不過普羅大眾對涼茶的認識度普遍不高，亦不是十分清楚認識自己的身體，故不建議隨便喝太寒涼的涼茶，如雞骨草、廿四味、廿八味等。何慧潔醫師建議，可以選擇桑菊露、夏桑菊、五花茶。

非熱症暗瘡難靠涼茶紓緩

如果飲用涼茶數次仍未見效，或效果不太顯著，中醫便會考慮暗瘡未必由熱或濕熱引起。何慧潔醫師說：「暗瘡很多時夾雜其他問題，例如脾虛濕困。這種人如果喝涼茶，可能會越喝越嚴重，喝後可能會特別累。」在中醫角度而言，涼茶太涼會傷脾胃，導致濕氣更重，令人更感疲累、精神不振，建議最好找註冊中醫師看看暗瘡成因，以便對症下藥，會較自行飲用涼茶安全。

女性或須調理月經周期改善暗瘡

另外，何慧潔醫師特別提醒，有部份女性飲用涼茶後，不單止暗瘡問題未有改善，更可能會導致月經相關問題出現，如痛經、月經不準等。何慧潔醫師說：「從中醫經驗發現，女性長暗瘡不可單純用清熱方法幫助，很多時要考慮女性本身的氣血問題，透過調理月經周期去改善暗瘡，效果會較好。」

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記者：李煒汯

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