還有兩個星期就到農曆新年了，各大商場已經換上新春主題佈置，齊齊送鼠迎牛！今年新城市廣場與LEGO合力打造「LET’S MOOVE 新春動樂園」，設置3個健身挑戰區、12個拍照打卡位，藉此呼籲港人一起運動健身，以健康體魄迎接牛年！現場更有限量版LEGO及利是封可以換領！

LEGO 12生肖躍動新春利是封套裝

LEGO 如意祈福塔及福氣小燈籠

今次「一家人」讀者有福了！「一家人」聯乘新城市廣場推出新年大放送，只要讀者在一家人Facebook 此帖文下留言分享「新年祝賀說話」，即可獲得「LEGO 12生肖躍動新春利是封+限量版LEGO如意祈福塔」乙份。一共10個名額，先到先得，送完即止。

參加方法：

1. Like 「一家人」專頁，公開分享此帖子。

2. 於此帖子下留言分享「新年祝賀說話」，然後tag 2位朋友，首10位參加者即可獲得「LEGO 12生肖躍動新春利是封＋限量版LEGO如意祈福塔」乙份。

* 活動截止時間：2021年1月31日（星期日）中午12時正

* 得獎者將於2021年2月2日（星期二）收到Inbox通知換領方法。

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