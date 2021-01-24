神級相機品牌Leica旗下的全片幅無反系列，自2019年的Leica SL2後，今年再推出Leica SL2-S，是兼顧高速攝影和高畫質錄影的無反相機。新機支援最高4K 60fps高畫質錄影，25fps高速連拍，而且低光畫質表現有升級。

全金屬堅固機身 高ISO表現升級

Leica SL2-S的機身設計與Leica SL2相似，全金屬的機身加蒙皮，上手感覺非常堅固耐用，新機擁有IP54防塵防水等級。SL2-S機頂的「LEICA」字樣，改用了黑色雕刻，低調同時型格。

Leica SL2-S改用全新的2,400萬像素背照式CMOS，論像素不及SL2，但SL2-S的性能就有不少提升。最明顯是SL2-S的低光畫質有明顯提升，其ISO範圍為50-100000，實測下ISO1600有少許噪點，不過即使到ISO6400，畫面仍算乾淨可用，所以這一代在夜景拍攝時也不怕稍為提高ISO。

錄影規格強悍 4K畫質細膩

ISO表現提升也能幫助發揮SL2-S的錄影功能，SL2-S最高支援4K 60fps以及10bit高畫質錄影，而且沒有錄影時長限制，也可直接使用SD卡錄影。而1080P解像度則提供180fps的超慢動作錄影，規格強悍。

實際測試其4K影片表現很好，畫質非常清晰銳利，尤其是幾段在夜晚拍攝的影片可以體驗到SL2-S的低光影片乾淨少噪點。不過在拍攝4K 50/60fps會有裁剪，要拍攝廣角影片就要留意。

SL2-S的拍攝菜單也很友好，攝影和錄影分開兩組設定，可以觸控切換模式和更改設定，也可用實體按鍵快速切換。

每秒25張高速連拍 續航力升級

連拍速度上，使用AF-S搭配電子快門，SL2-S最高可做到25fps高速連拍，比SL2的20fps提高了不少。不過使用AF-C時則稍慢一點，只有5fps。

SL2-S搭載機身5軸5.5級防震，實測表現不俗，它也提供多重拍攝功能，相機會連拍8張相片合成出一張9,600萬像素的高畫質相片，但須搭配腳架使用。SL2-S的2,400萬像素CMOS的畫質表現也很不錯，在夜間拍攝時更能體驗到其優勢。

對焦方面，個人感覺SL2-S的表現比SL2穩定，尤其是連續對焦下。SL2-S採用225區對焦系統，iAF智能對焦模式可按照被攝物是動態或靜態，從而切換不同對焦模式。新機在攝影時的追焦表現不俗，錄影時就較慢。

值得一提的是SL2-S採用SL2同樣的電池，SL2-S最多可拍攝510張，比SL2的370張提升很多。

Leica SL2-S採用的L-Mount接環，除了Leica之外，Sigma和Panasonic都已經推出了多支鏡頭，也可轉接Leica M或Cine電影鏡頭，不用擔心沒鏡用，擔心花多眼亂吧。

作為兼顧攝影和錄影的Leica無反相機，Leica SL2-S的表現非常稱職，低光、連拍、電量等都有不少進步。SL2-S（$38,800）價錢比SL2（$51,000）便宜了不少，加上L-Mount聯盟目前的發展，對於心動想買Leica的發燒友來講，Leica SL2-S就是很不錯的「上車」機會。

記者：梁志穎

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

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