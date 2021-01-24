東京夜總會陪酒小姐，閃婚後突然離奇死亡，真正的兇手要在5年後才被發現，兇手判終身監禁後竟出書表示無辜。

奇案這類題材令人着迷的原因，不一定是因為案件夠血腥、暴力、變態。而是奇案好比推理小說，好比懸疑電影，你以為真實世界不會出現的情節，偏偏就更加誇張、真實地每天發生於我們身邊。

《果籽》邀請了YouTube Channel「解密工作室」的探員X出任嘉賓主持，推出《奇案解密》節目，以Talk Show形式去講述世界各地不同的奇案，每一集也會邀請不同的專家訪談，以不同角度講述及分析每宗奇案，例如法律及心理角度，又例如謀殺及誤殺的分別？是否真的有犯罪基因？有沒有天生罪犯？

要形容日本人，大概會用「極致」這兩個字。日本人做事，不論大事，不論年紀、學歷、職業，他們做每一件事都要做到一絲不苟、盡善盡美。但你有否想過，日本人連殺一個人，也要做到極致？第一集《奇案解密》，我們會探討一個名為利佐子的日本夜總會陪酒小姐的愛情故事，雖然這個故事由開始到結束，只是短短數個月，但當中曲折離奇的程度絕對可以媲美金田一的小說。今集也邀請到曾經到日本留學的日本奇案節目主持藍秀朗，從這宗轟動日本的「烏頭屬保險⾦殺人事件」講述一下日本人「殺人極致」的精神。

策劃：劉芷晞

撰稿：解密工作室探員X

嘉賓：藍秀朗

攝影：陳濤、尹彥翹

導演：倫星揚

監製：王秋婷

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