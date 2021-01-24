立即報名【英國獵頭拆解BNO港人求職】網上FAN享會

港人BNO簽證將於1月31日開放申請，不少港人希望透過BNO「5+1」方案永居或入籍。有朋友已憑過渡性准許證LOTR率先移英，還在考慮中而未動身的，相信不少都是擔心生計問題。尤其在港已工作了一段時間，要放棄建立了的事業重新開始，的確令人糾結。

英國獵頭親身教路 做對準備英國求職更順心

老土一點的說「世上無難事，只怕有心人」，相信只要做對準備，一定能開展更精采的第二人生。因此，一直為讀者搜羅全球移民資訊和故事的籽想旅行團隊，為大家籌備了【英國獵頭拆解BNO港人求職】網上FAN享會。請來扎根英國近20年，歐洲奢侈品行業Top1獵頭公司Elite Associates代表，行政總裁Grant Morris及亞太區負責人 Fiona Chan，分享他們多年來在英國招聘的經驗，用最合乎英國市場的方式，奪得心儀工作機會。

英式CV和面試技巧 第一手就業市場資訊

活動第一部份：

參加者在網上FAN享會舉行前，會收到由Elite Associates特製的《40分鐘英國全方位求職攻略》教學影片，學習撰寫英式CV 5大技巧，和6大在英面試必勝法則。參加者可於Facebook群組預先發問問題，Elite的代表將於2月6日下午5時的網上FAN享會答問環節解答。

活動第二部份：

Elite的代表Grant和Fiona會在2月6日的網上FAN享會上現身，先利用約30分鐘時間，為大家解說第一手英國就業市場資訊，抽選港人熱門行業作深入討論，讓大家了解疫下英國的招募情況。其後會有40分鐘答問環節，親自解答大家問題。

穩奪最專業的英國求職貼士，移英不再紙上談兵！請火速報名！

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查詢詳情，請於辦公時間星期一至五中午12時至下午6時，致電 2990-7469 或電郵至 events@nextdigital.com.hk

記者：鄭汝翹

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