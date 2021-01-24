冬天很多人利用熱水泡腳（浸腳）增加血液循環、改善手腳冰涼，不過泡腳桶的用水量很大，而且水溫很快放涼。最近網上流行這款蒸汽足部按摩機，可在短時間內釋放蒸汽及有按摩功能，於蒸腳的同時為用家按摩腳板。立即開箱測試，看它可不可以和大家度過寒冷的冬天。

oFlexiSpa蒸汽足部按摩機設計方便打理

機身不算細部，38 x 34.5 x 25cm，而且重2.6kg，不過以浸腳來說也要這基本大小，體積算是合理。機面有兩個明顯的位置放腳，使用時蓋上蓋子以減少蒸汽流失，而且電線可縮短收藏在機底，方便收納。

至於內部設計，有一個180ml的小水箱，機底有兩邊底板用於按腳，兩邊底板也可以取出方便清潔，於機後有一個收集蒸汽的盒，使用後要倒掉「倒汗水」。操作簡單，先是左邊按鈕控制3個蒸汽模式，介乎35°C至50°C，視乎用家需要；至於右邊是10、15及20分鐘的時間選項；而按摩按鈕則可控制底部的旋轉方向，按一下開啟，再按一下便向相反方向旋轉。

蒸汽足部按摩機開箱實試

由開機到噴出蒸汽只需大約1分鐘，時間理想。雖然起初旋轉式按摩令人有點痕癢，但習慣後也頗舒適。噴出的蒸汽量不算很多，不過比想像中熱，記者個人受不了最高的溫度，只能承受中度的熱力。

另外，兩邊按腳底板只有中間的兩個按摩轉圈，其實只能按很局部的腳底，幸好機內有空間也能讓腳部前後移動，以調節按腳底的位置。使用這台蒸汽足部按摩機，的確較浸腳節省用水，使用20分鐘，也只是用了大約180ml的水，而且能一直保持合適的溫度。不過蒸汽只達腳踝以下的位置，小腿基本上感受不到熱力。

使用時，它的操作聲音不算大，而且設計方便打理，使用後雙腳也不會太濕，整體來說也頗舒適，10分滿分的話，記者會給它8分。不過假若大家有興趣，也要留意家中是否有足夠空間。

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蒸腳可有效保健嗎？

註冊中醫師陳家灝指，蒸汽治療是中醫的其中一種療法——薰洗，與浸腳同樣可以達致刺激穴位、溫通經絡之效，但浸腳更可加入不同藥材，加強身體吸收和血液循環的效果。「一般我們中醫所說『井、滎、輸、經、合』，合穴在膝頭以下的位置，對於經絡溫通、刺激穴位，我們一般建議病人達致合穴會較為合適，建議浸腳要盡量覆蓋膝蓋以下的位置，單是腳底也有效果，但未及整隻腳的效果理想。」

註冊中醫師及物理治療師講解腳底按摩

經常聽說腳底按摩可令人身體變健康，於中西醫又是怎樣的學說呢？陳醫師指，腳底在中醫一般來說分為經絡學說和全息圖理論，全息圖理論即指足底對應了不同的臟腑、器官，如心肝脾肺腎，甚至不同的身體部位，也可在足底反映出來。

「我們中醫一般會使用經絡學說，透過針刺和艾灸的方式做治療，腳板有很多不同的經絡穴位，較多人知道是腎經的涌泉穴，刺激涌泉穴可推動全身氣血運行。」正常人按壓穴位和浸腳也有好處，但心臟病患者和孕婦便要先咨詢醫生。

至於物理治療師黃煒芬（Yana）則指，物理治療一般以解剖學了解及分析病人的生物力學結構，找出患者是哪組肌肉、軟組織或關節受傷，再針對患處以不同手法處理。「不少病症與腳底肌肉及軟組織過緊有關，例如足底筋膜炎、拇指外翻，甚至跑步人士常見的阿基里斯腱發炎，也是因為腳底軟組織過緊或是勞損導致。「我們未必會使用經絡或是穴位的系統為病人診斷和治療，但臨床上也有數據顯示，病人疼痛的地方與穴位重叠。」

Yana更指，假如是為了保健或感覺舒適，一般按腳底也沒有壞處，但也建議找相熟的按摩師或註冊中醫師較為適合，始終腳部有不同血管和神經線，按傷或按瘀就不太好。另外，浸腳或是按摩的效果未必太持久，而且這些治療方式較為被動，建議多做運動，因為運動可從根本促進血液循環，提升身體的新陳代謝。

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記者：周銥沁

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

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