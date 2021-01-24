相信一眾貓奴都曾經深深感受到貓咪半夜突然「自high」的苦況，每每到半夜三、四點，主子就像充滿電一樣在屋內跳來跳去，甚至會一直喵喵叫，即使餵食也無法阻止。其實貓貓出現這種行為，是典型的精力過剩狀況。奴才想有覺好瞓，就要適當地幫貓咪放電。

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貓科動物儲電捕獵 短時間內大量釋放

貓咪和其他的貓科動物，例如是豹、獅子、老虎等一樣，是一種不斷充電，然後再於短時間內大量放電的動物。所以牠們大部份時間都是在睡覺補眠，從而累積大量精力，然後一次過釋放。如果依照貓科動物的本性，釋放精力的時候就是牠們要追捕獵物的時機。

當家貓不須要追捕獵物時，往往就會在半夜三更透過破壞家俬、打擾主人等的方式來放電。再加上貓咪同時也是「晨昏性動物」，最活躍的時間往往都是在傍晚和清晨時份。所以當飼主睡覺，沒人陪伴貓咪玩耍時，牠們就會用自己的方式放電。

主人幫貓貓正確放電方式

如果想要睡一場好覺，飼主們就需要在晚上前為貓咪好好地放電，當精力用完了，牠們自自然然就會回到補充體力的階段，便能使貓咪們在半夜乖乖睡覺。

想放電，就要學懂正確的方式。要滿足貓科動物要狩獵的需求，像逗貓棒等互動式玩具就不可少。只要每天睡前一小時，專心陪貓咪玩耍直到牠累了。貓咪玩到累的時候，就會像狗狗一樣張嘴喘氣散熱，此時就要讓貓咪至少休息30秒至1分鐘，當牠回復體力時再繼續玩耍。在一個小時內至少讓貓咪喘氣四次以上，才是真正消耗掉過剩的精力。

不過，先要確保貓咪的身體狀況可以進行這種高強度的放電方式，患有心血管疾病、關節疾病、高血壓等的貓咪都不適合在短時間內釋放大量精力，否則只會加重牠們的身體負擔。而且放電期間必須留有一定的休息時間，讓貓咪回一回氣再繼續。

撰文：黃雅純

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