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貓行為｜貓咪半夜自High不睡覺源自本性 貓奴想睡好覺要學懂正確放電方式

52分鐘前
貓咪屬「晨昏性動物」，在傍晚和清晨時份最活躍、精神。 （網上圖片）

相信一眾貓奴都曾經深深感受到貓咪半夜突然「自high」的苦況，每每到半夜三、四點，主子就像充滿電一樣在屋內跳來跳去，甚至會一直喵喵叫，即使餵食也無法阻止。其實貓貓出現這種行為，是典型的精力過剩狀況。奴才想有覺好瞓，就要適當地幫貓咪放電。

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貓科動物儲電捕獵 短時間內大量釋放

貓咪和其他的貓科動物，例如是豹、獅子、老虎等一樣，是一種不斷充電，然後再於短時間內大量放電的動物。所以牠們大部份時間都是在睡覺補眠，從而累積大量精力，然後一次過釋放。如果依照貓科動物的本性，釋放精力的時候就是牠們要追捕獵物的時機。

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當家貓不須要追捕獵物時，往往就會在半夜三更透過破壞家俬、打擾主人等的方式來放電。再加上貓咪同時也是「晨昏性動物」，最活躍的時間往往都是在傍晚和清晨時份。所以當飼主睡覺，沒人陪伴貓咪玩耍時，牠們就會用自己的方式放電。

主人幫貓貓正確放電方式

如果想要睡一場好覺，飼主們就需要在晚上前為貓咪好好地放電，當精力用完了，牠們自自然然就會回到補充體力的階段，便能使貓咪們在半夜乖乖睡覺。

想放電，就要學懂正確的方式。要滿足貓科動物要狩獵的需求，像逗貓棒等互動式玩具就不可少。只要每天睡前一小時，專心陪貓咪玩耍直到牠累了。貓咪玩到累的時候，就會像狗狗一樣張嘴喘氣散熱，此時就要讓貓咪至少休息30秒至1分鐘，當牠回復體力時再繼續玩耍。在一個小時內至少讓貓咪喘氣四次以上，才是真正消耗掉過剩的精力。

不過，先要確保貓咪的身體狀況可以進行這種高強度的放電方式，患有心血管疾病關節疾病高血壓等的貓咪都不適合在短時間內釋放大量精力，否則只會加重牠們的身體負擔。而且放電期間必須留有一定的休息時間，讓貓咪回一回氣再繼續。

撰文：黃雅純

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