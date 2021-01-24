香港近十多年被冠以「欄杆之城」這個名字，絕非浪得虛名。根據政府數字，全港欄杆的總長度，在2010年只得約730公里，但2018年已增至1,500公里，不足10年增加超過一倍。前年反送中運動後，不少人開始反思欄杆在城市中的作用，除了人車分隔，其實還可以怎樣好好運用呢？

欄杆，在香港無處不在，香港的欄杆不時被批評太多太廢太醜，早前有荃灣街坊在facebook投訴，荃灣海濱長廊近海濱花園一段，新建的單車徑旁興建了直條式欄杆，連同海邊石躉竟有1.64米高，坐在前方的長椅欣賞眼前藍巴勒海峽，猶如在監獄入面看海，直斥美景被這排監獄式欄杆搞到不倫不類。翻查資料，原來有議員及市民曾去信有關部門，但部門就說有關設計是按照路政署《道路及鐵路結構設計手冊》的單車徑安全護欄標準興建。

記者特意邀請專門研究城市建設及公共空間的組織「拓展公共空間」總監單懷亮（William），以及公共關係總監黃佳能（Canon）一同到場視察，二人直言「真係幾核突」，William估計是考慮到單車徑的安全，才會興建該式樣的欄杆，不過忽略了海濱長廊使用者的需要。Canon補充，海濱在香港是珍貴資源，是讓市民休憩的地方，以荃灣海濱為例，既有公園、又有長廊、碼頭及單車徑，整體設計上如何做到妥善配合很重要，當初做地區諮詢時，時任區議員對地區設計掌握度有多深十分關鍵。

舒展好位置 小販識揀靚位

荃灣海濱長廊大約長2.3公里，行到有線電視大樓一帶，原來又有另一款有波浪設計的欄杆，雖然設計稍為老土，但總算能令遊人覺得這和海濱相關。Canon和William均認為，欄杆除了要考慮實用性，美觀也很重要，「如果我在這海濱跑步，一直跑會發現幾種不同欄杆，起步見到的幾靚，中段還可以，但跑到後段變成一排排直欄擋住風景，這都是設計時要正視的問題，唔靚，人又點會覺得舒服？」

以為一個海濱有三款欄杆已夠多？原來還有第四種，海安路麗城花園對出的一段，欄杆設計較闊身，遊人可在上放杯飲品chill住看景，加上以木料製，不像金屬質料般會「辣手」。不過，當我們再翻查資料，原來海濱事務委員會在2018年曾有文件說，這一段路不會起欄杆，會有個垂釣區，讓遊人坐下來釣魚，但結果又是起了一排欄杆。一個海濱的欄杆已有那麼多問題和矛盾，難怪香港的基建備受批評。

街道上的欄杆除了可將人車分隔，其實也體現到民間智慧。人總是能發揮創意，有市民喜歡倚在欄杆休息、舒展筋骨，或是將雜物掛上，如果沒有欄杆，議員們的橫額也許會在街道消失。William亦發現到一個有趣現象，在旺角街頭不時會見到小販特意選轉角位擺檔做生意，大概是覺得這些欄杆營造了一個小空間感覺安全，可見城市人生活會用盡不同方法與欄杆共處。

自發上色 社區打卡位

很多人認為有欄杆等於安全，但英國政府幾年前曾在倫敦做過實驗，發現拆走馬路邊的欄杆後，交通意外數字跌了56%。沒有欄杆反而更安全？因為行人和司機警覺性都會提高。回看香港，因欄杆造成的意外時有發生，平日有駕車出入的William直言，作為駕駛者，不會因為馬路多了個欄杆而提高警覺，反而會因為有欄杆，大安旨意覺得沒有行人會進入行車路，警覺性會降低，「欄杆到底是將人車分隔還是融合，是很好的思考方向。」

但香港欄杆並非全部差勁，William找到值得稱讚的例子。例如星光大道的欄杆，除了美觀，周遭的設施也很配合，例如有高腳椅供遊人坐下欣賞維港景色，前面無遮無擋，「令人感覺到和海水很接近，展現到親水近水的文化，香港比較好的欄杆大部份都是私人項目建設，可惜街上大部份都是政府設計的標準欄杆。」

近年不少社區都有活化欄杆，例如不同區會髹不同顏色，西營盤常豐里就是個好例子。雖然這是一條私家街道，但有組織諮詢街坊意見後，將街道上原有的欄杆髹上彩色，又掛上不同植物，由街坊一起打理，如今更成了不少路人的打卡位，無形中將社區和遊人連結起來。

「拓展公共空間」過往亦曾在各區做過一些社會實驗，嘗試改變欄杆用途，例如在尖沙嘴及沙田的欄杆加裝坐墊或遊戲裝置，令它更美觀有趣，同時讓人反思欄杆在人車分隔以外的其他功能。William說：「懂得運用欄杆可令城市更美好，如果多些地方可參考常豐里，嘗試讓當區街坊一同設計，了解他們怎樣在生活上運用欄杆，用智慧去改變空間，除了可點綴社區，更可增加社區的凝聚力。」

記者：黃子配

攝影：許先煜

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