一個擁有超過46萬粉絲的Twitter賬戶，出名的原因竟然是貓？這個近日爆紅的Twitter賬戶Bodega Cats，以貓咪為主題，經常分享世界各地的貓咪萌照，當中不乏搞笑照片。Bodega Cats搜羅了全球不同地方的貓咪照片、影片，並且按內容區分成不同的主題，而最近的一輯「商店的貓」就廣受網民的喜愛。不少店舖都會飼養貓咪，雖然貓咪們都是常駐店內，充當半個店長的角色，但其實牠們大部份時間都是在睡覺補眠。

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同屬搞笑派的貓咪，無論是在睡覺，還是清醒的時候都會因為無厘頭的行為和表情而迷到一眾的貓奴。所以Bodega Cats分享的照片，並不單是以「可愛」為賣點。Bodega Cats強調每隻貓的性格、特點都不同，不同的照片正好反映出牠們在店內傻氣、有趣的一面。

從照片中可見，不少店貓都喜歡躲在食物紙盒內偷懶，一貫貓咪的作風，亦有店舖特意在天花板留有空隙，讓貓咪想走動的時候亦可以跑上去監督主人工作。

資料來源：Bored Panda、Twitter@Bodega Cats

撰文：黃雅純

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