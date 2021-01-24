「身邊既親朋戚友看我駕駛此車，他們會以為這是Toyota AE86，或是Honda Prelude。對我而言，DA3外形更加Clean and Sleek（簡潔利落）。提起日本房車，車型方正，白色外裝，車頭裝有跳燈，不少人便會立刻聯想到由Toyota（豐田）出產的AE86。然而，90後Fergus獨愛本田（Honda）在八十年代推出的Integra一代DA3，更直言 DA3的外形比起AE86更為簡潔。

30年本田DA3內裝如全新

「我當時是在二手車網站看到這輛車的介紹，屬展覽級別的，整個車廂像是沒有人使用過。」90後的Fergus自小便是本田車迷，和其他喜愛大熱型號的車迷不同，Fergus卻偏偏喜愛這輛八十年代推出，默默無名的DA3。Fergus在購入DA3 前有過一部Suzuki Swift 2012，眼見香港市場甚少冷門古董車，去年他剛好在二手車網站看到這輛搭載1,600c.c ZC引掣的DA3，便馬上下定購入。由於上手車主亦是古董車迷，多年來十分珍愛此車，所以這輛車三十年來只行駛約一萬公里，整體車身和內裝都如新車般整潔：「寶藍色的車廂在白天看時是十分漂亮的，不但座位沒有起泡、沒有皺褶，地毯亦十分新淨。」

自小坐爸爸開的Honda DC2

自小便坐在由父親駕駛的Honda DC2，Fergus不但大讚本田是一個熱血的品牌，內裝亦配合人體工學，讓他感到十分滿意：「車上的人體工學做得比其他日本牌子好，車椅設計比同級車舒服，急速轉彎時亦十分包身。」不但車廂十分舒適，中控台上的開關掣紐亦十分順手，司機位與門板之間的位置，舒服得能當成是扶手：「開車時可長期將手放在此，不用特意放着，便會很自然放在那兒。」

車身扁長日頭照開跳燈

Fergus擁有的DA3屬第一代的「本田型格」，外觀上屬典型八九十年代的設計，車身扁長，車頭有標誌性的黑白跳燈，保險槓都是凸出來的：「最有魅力便是車頭，不論彈燈開着也好收起也好，彈燈一收起全車便成一直線。第一代的型格是用了跳燈，之後的型格都是轉了用明燈了。」除了黑白彈燈，車頭的黃色霧燈亦是Fergus的心頭好，為了美觀，他有時在大白天亦會把彈燈和跳燈打開。他亦認為雙門版的DA3，形態還比四門和五門版漂亮得多，車上搭載棍波與否，對他而言都已不再重要。

性能隔音不及新車 夠用就好

DA3的內裝十分新淨，然而車齡30年的它，車上的引擎零件仍是比現代車來得差：「這車的隔音較差，在高速公路上行走會有小小風噪。引擎聲對比起現今的車，傳進車廂裏的聲音大得多。」雖然性能比不上當代新車，但Fergus認為玩老爺車需要一點妥協，這輛車對他而言已經「十分夠用」。即使DA3的最高馬力可達100匹，視DA3如命的他，就連踩快一點亦感到不忍心：「我亦不打算嘗試，始終這車的車齡甚高，我亦不想催谷得太多。」

視為另一半 享受塞車時間

「我會視它為另一半，又或是另一個家。塞車增加了我和它的相處時間，某程度上我都享受的。」為了保持車上舒適的環境，以免車內變得翳焗，從而蓋過了原裝車中絲絨的氣味，他在駕駛時會打開車窗，亦不會在車上進食和抽煙。在Fergus的心中，古董車就如瑰寶一般，需要好好愛惜，一旦碎裂便難以重圓：「像我這部這麼完善的，揸得一日便一日。」

採訪：謝芝琳

拍攝：魏沛賢、尹彥翹

剪接：崔安怡

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