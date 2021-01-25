繼過去周末政府封閉廟街一帶地區後，今日網上亦流傳油麻地將成為第二的「封區」範圍，更有網民指出，油麻地果欄水果出現減價優惠潮，當中更包括近期當造的車厘子與及士多啤梨，到底真相又是如何呢？

車厘子尺寸決定價錢

今日中午時分，記者親身前往果欄觀察，發現水果未出現明顯的減價，例如士多啤梨的售價最平$100已經有交易。另外，車厘子的售價出現平貴差異，據果欄批發商的甘家俊表示，理由或許是不同品種的分別。大眾經常提及的TR等級，只是一個大至上分別的簡稱，平貴的差異最決定性的因素是車厘子的直徑大細：數字上28-30屬於最細的毫米；34+則是最大的毫米，亦是最貴價的級數；至於網上流傳的TR級數車厘子，好大機會是最少的28-30毫米，因此售價上相對較為平宜。就以今日的車厘子為例，甘生表示批發價「一蚊都無平過」，反而臨近車厘子當造的最後階段，提醒顧客「要買趁早」，畢竟貨源開始減少，市場上亦有人習慣開始以車厘子作新年送禮，價格上只會越來越貴，因此各位不要誤會遲買可以入手平宜貨。

果欄「封區」只好聽天由命

自政府上周末開始封區作檢測後，除了當區人士之外，果欄基本上已減少了三四成人流，原因不外乎果欄亦非常接近封鎖範圍，一般市民都怕被感染而避之則吉。雖然生意上「街客」並不是主要來源，但事實上「封區」的消息一公佈後，果欄商戶整體收入減少接近一半。若然「封區」消息確實，商戶亦只好乖乖停業，等待政府完成檢測後再開店。「封區」將令果欄空無一人，受牽連的或許又是手停口停的一眾工人。

記者：鄭智樂

編輯：鄒仲安

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