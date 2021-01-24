晴兒的媽媽拿着小學校長的信件，滿面不安與焦慮，坐在課室外的長椅上。她跟老師說： 「我真係搞唔掂晴兒！佢事事同我搞對抗、喺屋企無時停，以為佢只係恰我，喺學校會變乖，點知佢響學校都係咁，而家校長出咗信，要求我長駐學校，以控制晴兒的行為問題。」

6歲女沒紀律表現差 媽媽被要求長駐學校

晴兒今年六歲，是家中的獨生女，就讀傳統名校小學，自兩歲起，媽媽就發現她與其他小朋友有點不一樣。晴兒無論任何時間都安坐不了，那怕是短短幾分鐘，她都不斷有小動作，甫坐下就在椅子上下滑動；走路時總是跑跑跳跳，完全無視他人。即使她很喜愛的玩具，但都只能玩上15至20分鐘，很快就生厭，換玩具幾乎是每日的例行公事。晴兒有個不知孰好孰壞的性格，老師形容她異常地開朗，非常健談，不論何種情境，都會大聲發問問題。老師再補充，晴兒多言卻又沒紀律，上課時又不舉手說話，拒絕排隊，經常打斷別人談話，發出噪音，別人要求他停止也不理。

媽媽續說，她在家做功課的表現很差，其他同學只需30分鐘的就能完成的功課，晴兒往往要花上2-3小時才能完成，專注力最多限於10至15分鐘。有時與她上街，不是發白日夢，就是左顧右盼，因而經常在街上碰撞到別人或撞上玻璃門。房間又雜亂無章，自理能力又差，常常丟失物件。

最令媽媽頭痛的是晴兒的對抗性行為。從三、四歲開始，每當她有不順意，就會打工人、甚至是自己；上學時，她會推撞和搶奪別人的食物，又容易生氣，與同學吵起來。一但老師阻止她，她便會發脾氣把玩具扔掉，然後大哭大鬧半小時。有幾次她發牌氣，大肆破壞課室的桌椅、打同學、踢老師、衝出課室說：「你信唔信，我死畀你地睇！」學校對她苦無對策，只好要求媽媽長駐學校，坐在他旁邊，不然，晴兒不可繼續上課。

每天服用一次中樞神經刺激劑 一星期見效即變安定

老師建議媽媽帶同晴兒來到診所，對於專注力不足／過度活躍症 （Attention Deficit／Hyperactivity Disorder）的嚴重個案，最有效的治療肯定是藥物，有不少的研究數據顯示，超過百分之七十以上過度活躍症兒童對中樞神經刺激劑有良好反應，可以增強專注力，同時減少衝動行為，而且部份藥物只須每天服用一次。我處方了藥物給晴兒，着媽媽觀察其行為及情緒。一個多星期後再到診所時，媽媽的面容明顯寬裕得多，她告訴我晴兒的功課做得比之前快、外出時也懂規矩，亂衝亂撞的情況減少很多，學校亦反映，晴兒沒有再「撩事生非」，比之前有較長的安定時間。

藥物並不能全面改善晴兒的病情，我同時建議晴兒加入由臨床心理學家籌組的訓練小組，小組會模擬課室環境及課堂規矩，如舉手發問、安坐上課等，從而讓晴兒在過程中學習遵守行為的重要性。我亦與媽媽一起制訂管教訓練課程，改善沿用以久的管教模式，建立一套有效管教過度活躍兒童的方式。在藥物及心理治療雙管齊下，晴兒在學校及家中的行為，均得到很大的改善，媽媽亦不再需要長駐學校了。

撰文：精神科專科麥棨諾醫生

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