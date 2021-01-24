「因為老竇鍾意超人，我由零歲喺阿媽個肚已經睇超人卡通，可以話係超人嘅胎教！」馬高斯是一個典型超級超人迷，從小開始追看超人片，為了認識超人更多，長大後學習日語，順利成章曾當上與日本相關的工作，每年更會到日本數趟追訪超人的展覽和活動；年前他更創立了Facebook專頁「英雄幫」，希望把超人、特攝片介紹給更多香港人。

馬高斯亦喜愛收藏超人玩具，這次訪問，他特意從迷你倉跟家中帶來近九大箱收藏過來，「 一次過擺咁多出嚟，應該都係呢廿八年來第一次，真係特登開箱show晒出嚟，係命根，啲童心返晒嚟！」至於數量方面，「大大小小至少都應該過千，實數就······我都唔敢諗，哈哈！」他笑說。由近年推出的超人Figure、各款怪獸軟膠公仔、新舊版的超人軟膠公仔、變身器等等，通通都是其收藏目標。

日本深山尋獲一千円七星俠即買

在今次的「晒冷」當中，一隻比上前臂更長的七星俠超人公仔顯得份外出眾，「其實佢一千円都唔使，特別在我搵到佢嘅經歷，有次係去到日本深山一個小店，喺一大堆雜物之間有隻鮮紅色、好高（嘅玩具），一眼望落去就知道係七星俠，諗都唔諗就買咗佢。玩具同人一樣，無分貴賤，最緊要係你點樣遇到佢，都係一個緣份。」

鍾意超人尼奧 花三年學習受訓做皮套演員

遇上超人，也給他帶來許多其他緣份，包括認識了一班特攝片迷，ES和Agfa便是兩位同道中人。ES不諱言，自己喜歡的範疇是冷門之中的冷門，「我比較鍾意睇劇情，然後又開始留意suit actor，即皮套演員，更加少人care，就算係特攝fans應該都得1至2%。」而Agfa便是受超人影響而當上了皮套演員，「好細個梗係追電視，禮拜六日實有。超人尼奧係最吸引我，因為有好多功夫元素，我就，嘩，不斷追住睇佢啲拳腳功夫。超人尼奧嘅影響都頗大，直頭影響埋我嘅副業，2017年專登每個月飛去日本跟師傅學，用大概三年時間去訓練自己皮套方面嘅演技。」

點止拍畀小朋友睇 劇情有多元社會議題

志同道合的朋友坐在一起當然雞啄唔斷，不過這份對超人和特攝片的情意結未必人人可以理解。「吓？呢啲都係畀細路睇嘅啫······」這句說話他們都聽得不少。Agfa形容普遍大眾對特攝片的看法，「固有印象一定係兒童、幼稚。」 ES隨即補充：「我哋要承認，佢係兒童向，佢係要拍畀小朋友睇；但同時亦可以有好多好有深度嘅嘢喺入面。」馬高斯坦言，其實超人打架期間的眨燈時間只得三分鐘，三分鐘以外有很多文戲，當中會提及環境保育，又或者社會問題、人性醜惡等等的議題都有機會出現，「超人標榜住係一個正義，到底乜嘢係正義？例如超人X，其中一首歌表達到，到底咩係力量？有力量係咪可以亂用？表面上對方好似擾亂緊和平，咁你係咪唔問理由、到底點解會做呢個動作，就行使你嘅武力去對付佢？」這都帶出反思给觀眾。馬高斯特別提到近年有一事件使他印象深刻，「有兩位超人，一位係超人太郎，一位就係超人帝拿嘅演員，喺周庭最近被拘捕嘅時候，網上發言聲援呢件事。其實覺得好感動，戲入面嘅正義英雄，原來現實入面都會講正義說話。」

虛構故事盛載真摰情感 「人人都可以係英雄」

戲假情真，超人是虛構故事，但當中盛載的情感跟想法卻可以是真摯動人，若能夠將信念從銀幕傳到觀者心坎裏，確實是件美事。馬高斯於訪問尾聲分享，「細細個睇超人，梗係覺得如果自己可以變身做超人就好。但現實歸現實，超人係一個故事，我係變唔到身，但我最記得超人力斯有首主題曲叫做《英雄》，講到人人都可以係英雄，無論你經歷幾多次失敗都好，只要你有勇氣企番起身，咁大家都可以係超人。」香港人，共勉之。

採訪：何宛珊

導演：袁克華

攝影：袁克華、劉君杰

剪接：李嘉茹

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！