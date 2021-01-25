冬天天氣非常乾燥，除了皮膚乾燥、口唇爆坼、用多了潤膚產品外，還有一樣讓人煩惱的事情便是靜電！我們的手指去到那裏，靜電便跟隨我們到那裏！不過究竟為何會有靜電，為何冬天又特別多，我們又可以怎樣避免呢？

為何會有靜電？

我們知道只要將兩件絕緣體互相磨擦的時候，就會令到物件上的電荷（charge）增加，並於物件之中形成靜電。但其實靜電在公元前600年便在古希臘發現，直至今時今日，科學界對絕緣體磨擦時為何會令電荷累積在物件表面上依然未有充分的了解。

直至2019年，一隊來自西北大學研究團隊發表了一份報告，提出一個可靠的解釋：一件物件無論看來怎樣光滑都好，微觀層面來說，因為粒子的排列不一，所以表面都是凹凹凸凸。當兩件物件互相磨擦時，凸出或者凹入的粒子就會有很大機會移位變形，粒子的變形會令到粒子産生微量的電壓（Voltage），吸引電荷聚集於粒子之中，從而産生靜電，科學家稱這現象為「彎電效應」（flexoelectric effect）。

冬天特別多靜電？

日常在我們身體上的靜電，大部份都來自身體與衫褲之間的磨擦，令靜電積聚於身體上，當我們觸碰導電體的時候，身體上的靜電就會沿着接觸位置流向導電體，而這時就會有所謂觸電的感覺。但我們在夏天都會穿衣服（雖然較少），為何夏天較少靜電呢？其實因為香港的冬天都比夏天乾，而乾爽的環境就最適合靜電積聚；相反，因為空氣之中的濕氣會令空氣變得更加導電，令物件表面的電荷更容易經空氣流失。

如何避免靜電？

1.多穿棉製衣物，避免穿着含有尼龍等合成纖維所製成的服飾，因為當中的塑膠會令身體更容易積聚靜電。

2.如果在家中的話可以利用加濕器，增加室內濕度。

3.盡可能每隔一段時間接觸金屬，令身體的電荷未積聚到會令你有觸電的感覺前，就先經金屬流走。

4.如果真的有需要，市面上其實有售賣防靜電布、防靜電噴霧、甚至防靜電槍。

撰文：inscie

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

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