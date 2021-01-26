疫情肆虐多時，人人早已「抗疫疲勞」，街冇得去，晚飯冇得出街食，戲院睇戲更係唔使諗，留家睇電視是不少人的唯一出路到。結果和朋友的話題都離不開煲劇、睇片。近來美劇勢力好像稍退，日韓劇熱潮回歸，除了經常提到的Netflix，Now TV亦有不少獨家播放新劇，更有不少精采電影供應，加上「一機3睇」新玩法，去到邊都有得睇，更可和家人朋友開心share，相信也會是你的好選擇。

《我家的女兒交不到男朋友》

日劇迷必追新劇，人氣新人濱邊美波和久休復出的菅野美穗飾演母女檔已夠話題。人物設定有趣，菅野美穗是一個經常被男人騙的小說家，活到四十多歲思想還像少女；濱邊美波則是個重度宅女，對BL有各種幻想。本來與戀愛絕緣、雙依為命的母女因為命運的邂逅而對戀愛產生憧憬，是充滿笑點的戀愛喜劇。於「亞洲娛樂組合」內的Now劇集Express播放中。

《與你在世界終結之日》

末日喪屍片大熱，新一季日劇還有這套《與你在世界終結之日》。由人氣男星竹內涼真同混血女模中條彩未一齊打喪屍。汽車修理員竹內涼真本來和女朋友同居，過着幸福生活，怎料打算求婚的一天捲入隧道崩塌的意外，被困4天已是喪屍橫行的末日世界。同樣在「亞洲娛樂組合」內的Now劇集Express獨家播放。

《哲仁王后》

韓國古裝穿越劇《哲仁王后》憑着脫線爆笑的劇情在網絡成為熱話。第五集中，申惠善穿古裝大跳BLACKPINK首本名曲〈DDU-DU DDU-DU〉笑翻不少觀眾。劇集講述生活在現代大韓民國的男生、青瓦台的廚師張奉煥靈魂穿越到朝鮮王朝時代的王宮內，變成了哲宗（金正賢飾）的王妃金昭容（申惠善飾）。時空加男女轉換，爆出不少笑料。目前緊貼韓國24小時內上架。

《教場2》

木村拓哉不扮型男，染白髮、右眼戴義眼飾演魔鬼教官，第一季大受歡迎。剛播出的《教場2》繼續講述警校教官與學員之間的故事。第二季是兩年後的故事，新學員來到神奈川縣警校。新一季也會補完木村變獨眼的原因，催淚劇情大受好評，於Now劇集Express可以收看。

《虹色病歷簿》

高畑充希主演的醫生劇集，但背景不是醫院。故事講述在東京大醫院急救部的醫生紅野真空（高畑充希飾），某天發現自己患病後，人生陷入低潮，機緣巧合來到了「彩虹村」診所，一邊隱藏自己的疾病，一邊當起醫生的工作。劇中村民的互動有趣，村內唯一食堂「虹色商店」的老闆娘由安達佑實飾演，患有記不起丈夫樣子的怪病。《大叔的愛》男星真島秀和則飾演丈夫，因為妻子經常忘記他，所以要重覆向她求婚。是一部溫暖人心的治愈系日劇。

《完美星球》

除了劇集，紀錄片也是大熱片種。《完美星球》是BBC Earth花4年拍攝總共有5集的地球科學紀錄片，於Now True自選紀實節目播出。節目探究地球的自然力量，5集各有不同主題，分別為火山、太陽、氣候、海洋，最後一集探討人類對環境帶來的影響。第一集獲得了BBC iPlayer歷史最高評分。

精選亞洲電影 少有藝術作品任睇

除了熱爆的日韓劇集，Now TV更有不少精采電影可供欣賞，在這段不能到戲院的日子，絕對是影迷的重要精神食糧。在「電影組合」中就有MOViE MOViE提供了Netflix甚至其他網絡平台都少有的藝術電影選擇，好像近期的《接近無限春色的夏》、《耶穌真係落咗嚟》、《希特拉偷走我的粉紅兔》，都是不少影迷喜歡的作品。加上頻道不時更新、不同電影人及文化人推介的電影作品系列（如林奕華），亦有不少經典電影，絕對是影迷必備。另外，大眾化一點的有Now爆谷台提供的大量港日韓台電影，同樣有Netflix和其他平台未必看到的作品，《叔叔》、《翠絲》、《三夫》等港產話題作統統睇到之餘，更有不少港人喜愛的周星馳系列。

Now TV「一機3睇」方案

串流煲劇平台選擇亦都越來越多，點樣用得好、玩得抵也大有學問。有人會和朋友家人share賬號，Now TV也推出「一機3睇」玩法，一個Now TV解碼器可供一個電視及兩個「Now隨身睇」（Now Player）流動應用程式或網頁版同時收看不同節目。老豆用電話App睇波，老婆用電視煲韓劇，阿仔仲可以用電腦喺房睇藝術電影，一家人share用就唔使爭電視喇。

記者：司徒港燊、韓繼聰

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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