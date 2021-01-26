麗港城5座連日多宗武漢肺炎確診個案，袁國勇罕見穿防護衣視察，而他之前多數只佩戴普通白色外科口罩，在早前視察疫廈仁石樓和金威廣場時，都用上鴨嘴N95口罩。他每次視察時的保護裝束都開始受到大家的注目。在第四波疫情越演越烈下，究竟市民在日常生活中是否要也穿上防護衣保護自己呢？

穿着PPE有明確指引 穿雨衣防毒反增感染風險

醫學博士饒家棟指出，個人防護裝備（PPE）其實不單只防護衣，還包括即棄頭帽 、護眼罩 、口罩、即棄長袍、手套。可以減少醫護人員接觸病人時感染，不過要注意即使穿着PPE也不代表100%保護。

而世衞對穿着PPE有明確指引，穿着者須受訓練，非人人都可胡亂穿着，穿着和脫掉的方法不正確 ，都會令染上病菌風險更高。世衞規定接觸確診病人時、身處的環境有霧化的可能就一定要穿上，醫護人員在進行急救、採樣時都要穿上。

不過大眾市民未必能輕易買到專業級別的保護衣，有人會穿着在坊間自購的保護衣或雨衣防毒，不過部份雨衣太過鬆身，亦未必有專業保護衣的規格，而且穿着防護衣有正確的方法，亦有專門棄置的地方，錯誤使用會增加感染風險最終適得其反，因此饒家棟醫生並不建議市民大眾穿着PPE。市民應避免去多感染個案和多人聚集的地區 ，時常都要警惕自己。如果迫不得已要去高危地區，就要做好防疫措施，外出時帶備酒精搓手液，並掛在袋外，避免觸碰到袋內的物品，緊記不要觸碰口罩、手不要觸碰到眼鼻口等。

公務員入疫區穿PPE無教學用後亂棄

卸下防護衣都有要跟正確的程序，錯誤卸下防護衣，只會增加社區感染風險。上周動員了3千名政府人員參與的圍封佐敦疫區行動，以至去年青衣長康邨康美樓疏散居民時都有穿防護衣，不過經過多次相關行動，一眾政府人員似乎對防護衣的用法仍未完全了解，往往行動過後在路邊集體卸下可能已被污染的防護衣，有可能增加互相感染的風險，其後行經該範圍的市民，都有感染風險。

據悉每人雖獲發防護衣，惟署方並無穿着教學，不少工作人員在帳篷下脫下保護衣堆成小山隨處棄置，甚至當一般廢物在附近垃圾桶棄置，恐引發播毒風險。正確做法是在指定的房間除下防護衣，應視作醫療廢物處理，根據指引，醫療廢物應放入紅色膠袋，以及存放在特定的倉庫。

而袁國勇早前到多人染疫的仁石樓、金威廣場和麗港城視察時，都戴上鴨嘴N95口罩。他其後指是因為當時氣溫低於攝氏15度及濕度低於百分之40，糞便汽霧可在空氣停留較長時間，傳播風險較高。該口罩取自瑪麗醫院，為N95級別，比一般外科口罩更緊密貼面，而且鴨嘴形的有效過濾面積較大，呼吸阻力較小，防護效果較高。

饒家棟醫生再強調現階段大眾市民不必穿PPE保護自己，只要做好防疫措施，避免到高危地區已經足夠。

撰文：鄭詩詠

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