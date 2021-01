Facebook移民潮早前成為熱話,搬去MeWe是否等如樂土解決問題呢?這次就和大家比較一下各大社交媒體平台,以Facebook、YouTube、Instagram三個多人用的社交網絡平台為例,比較其他功能相近的平台。

Facebook演算法和廣告最為人詬病

Facebook代表的是傳統的社交媒體平台,比較多元化,集相片、影片、部落格的功能集於一身。基本用家免費,商戶可以付費推廣專頁。現在最為人詬病的是其演算法和廣告,實試大概每隔四五個帖文已會有一個廣告;而商戶不付廣告費,其內容又極少人看到。

市場調查報告指出,Facebook目前有26億每月活躍用戶,有指Facebook的主要用戶群年齡有漸趨成熟的傾向,據Statista 2020年全球統計指出,Facebook以25-34歲用戶佔最多數達32.4%,較18-24歲用戶的23.5%為多。

MeWe或會因言論封鎖專頁

MeWe功能基本上和Facebook幾乎完全一樣,但就主打沒有廣告。收益模式直接用會員訂閱制,要開專頁或者要有雲端儲存空間等進一步的功能,就要付費成為MeWe Premium會員(月費4.99美元)。近日香港也有消息指出,MeWe會因言論封鎖專頁,MeWe CEO Mark Weinstein在接受訪問時也拒絕和親特朗普的社交網絡平台Gab和Parler做比較,表示他不喜歡一個甚麼都可以的平台(I don’t like sites that are anything goes),亦補充道「左、中、右」言論都不應該無限制,仇恨言論和鼓吹暴力是不希望見到的。(Good people right and left and middle can’t handle ‘anything goes.’ We don’t want to be around hate speech. We don’t want to be around violence inciters.)暫時MeWe未有活躍用戶調查,有報道指上兩周全球用戶急升250萬。

Twitter封鎖賬號備受熱議

就功能來看,Twitter其實也屬多元化社交網絡平台,但限定了帖文的長度為280字元。相片、影片也有一定限制,因此每個帖文更加簡短。Twitter一樣靠廣告賺錢,但比例上較少,實試看50個帖文大概會有3個。相對Facebook來說,追蹤外國的用戶例如不同的新聞網會有較高的觸及率,用來看國際消息的確是比較方便的,Twitter在歐美和日本也頗為流行。

不過就言論審查方面近日也受到熱議,在國會山莊事件後,Twitter永久封鎖了特朗普的賬號,另一方面也因判斷一則聲稱「新疆維吾爾族的女子不再是生育機器」有歧視成份,曾封鎖過中國駐美國大使館的賬號。目前Twitter的每月活躍用戶約為3億3千萬。

YouTube難以找到替代平台

比較之前3個平台,YouTube以影片為主,而且YouTuber上載影片賺取廣告收益的分紅機制,也令用家難以找到替代平台。YouTube目前約有20億每月活躍用戶。和Facebook一樣有演算法和廣告,但亦提供YouTube Premium訂閱制,用戶可以付月費升級至無廣告版。相對Facebook,一般用家對YouTube的推薦影片和廣告反感程度似乎沒有那麼高。在政治審查方面,YouTube目前也是強制將質疑美國大選結果的影片下架。

Vimeo不靠廣告鼓勵創作

Vimeo是YouTube以外排名第二的影片網站,它的運作方式有點像MeWe,不靠廣告,靠訂閱制收費,睇片免費,但創作者想要更多上載空間就要付錢。Vimeo可說是鼓勵創作的平台,它有多個規矩,例如不允許商業化影片、遊戲影片、色情內容,也不可上載任何非原創內容,主要是為從事影片創作的人提供發佈平台。香港的動畫公司Intoxic Studio也會在Vimeo上載作品。每月活躍用戶約為3億3千萬。

Instagram大量年輕用戶未出現移民潮

Instagram沒有公開數據,但據市場調查報告指出,IG的每月活躍用戶應該超過10億。平台以生活相片和短片為主,母公司就是Facebook,但似乎仍然未有網民發起IG移民潮。或者始終都欠缺替代品,年輕人要戒Instagram難度極高。

Snapchat多惡搞洗腦內容

Snapchat多年來不斷被Instagram「參考」,Story的玩法基本上就是Snapchat最基本的概念,濾鏡Filter特效也是Snapchat先玩。Snapchat在外國的年輕人間也有頗受歡迎,每月活躍用戶約有4億。不過可能受到抖音的影響,內容似乎也偏向一些惡搞和洗腦類的短片創作,未必合香港人口味。

Pinterest似實用版的IG

Pinterest也有點像IG,但與其說用來分享生活,更像是找尋生活點子的地方,例如搜尋時裝或家居佈置,會找到很多示範。就算自己不出帖文,也可將搜尋回來的相片分類儲存。當你想到一些問題,拿到Pinterest搜尋,或者找到答案,在之前玩《動物之森》時也能在Pinterest找到QR code,算是實用版的IG。每月活躍人數約為4億。

