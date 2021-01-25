蕁麻疹俗稱風癩，成因可分為自發性及誘發性，前者源於過敏及自身免疫問題，後者主要受環境因素影響，例如氣溫驟冷、驟熱，也會伺機發作。紅疹痕癢難當，有人會用生薑或米酒等偏方塗搽患處，但風癩不一定會自行痊癒，還可能引起嚴重症狀，如血管性水腫，應及早治療，適當用藥可減少復發。

慢性蕁麻疹作祟 無緣故敏感三十年

Levy自幼易出風癩，手腳不時出現大小不一的環狀紅疹，癢足幾天，還會狂流鼻水。由於每次發作的頻率、環境、食物不盡相同，三十年來她一直搞不清楚敏感成因。她試過戒絕海鮮、綠豆、海帶等寒涼食品，避免使用化學劑，定期清理家居塵蟎，但過敏反應防不勝防。「最嚴重一次病發，臉腫得像豬頭、眼眶無法睜大，還有嚴重氣促，呼吸都有困難，要即刻送入急症室，但此前我只是在廚房喝水。」最後，她被轉介至專科，經檢查後確診為慢性自發性蕁麻疹，屬自身免疫問題引致。

蕁麻疹可致氣管收窄及腸胃不適

皮膚科專科醫生陳湧指出，蕁麻疹可細分急性及慢性。急性蕁麻疹來得快去得快，全身各處均可出現腫起的紅疹，有灼熱感。而誘因多屬單一事件，例如食物敏感、藥物敏感、感染細菌、情緒壓力等。如果症狀持續超過六星期，就屬慢性蕁麻疹，可分為誘發性及自發性，過半患者屬後者，由於體內免疫球蛋白IgE濃度太高，刺激肥大細胞釋放組織胺而發病，因此難以找到致敏原。

陳湧醫生指慢性尋麻疹的誘發性成因包括天氣變化（太凍、太熱）、運動期間神經訊息變化、物理性因素（搔抓皮膚後該位置現浮腫）。此外，潛在疾病如紅斑性狼瘡、腸道感染、甲狀腺問題都可引致慢性蕁麻疹，因此診斷除了要詳細查詢病史，也會考慮做不同類型的血液檢查。

慢性自發性蕁麻疹較常引起嚴重症狀，例如頭臉浮腫、氣管收窄、腸胃不適。陳醫生解釋，免疫系統不只會在表皮層釋放組織胺，若炎症因子蔓延至眼眶、嘴唇黏膜，甚至肺部、腸胃組織，可引致血管性水腫，患者會感到呼吸困難。

陳湧醫生說抗組織胺是蕁麻疹的一缐治療方案，目前傾向使用第二代藥物，副作用較少（無鎮靜作用）和藥效較持久。假如病情難以控制，會逐漸加大劑量，甚至考慮用免疫系統抑制劑，例如環孢素，以降低免疫系統的活躍性。若果擔心氣促症狀突襲，可考慮處方俗稱救命針的腎上腺素注射器，由患者自行注射紓緩水腫。另外，在患處敷凍毛巾散熱，亦有助減輕症狀。慢性蕁麻疹無法根治，不過Levy聽從醫生指示，接受為期半年的藥物治療，期間再沒發作。她體會到有過敏體質應及早求醫，「雖然停藥有一半機會復發，但起碼知道如何應對，不再感到不安。」

記者：馮穎思

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