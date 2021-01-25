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港人BNO簽證將於1月31日開放申請，但不少準申請人對落腳點仍猶豫未決，尤其是家長，子女就讀的學校絕對是落腳點的關鍵。究竟哪一區有好學校？住哪一區才可以「近水樓台」入讀心儀的公立學校呢？搵學校的必備神器之一Locrating可以點用呢？為此，筆者專程訪問了Locrating的創辦人Lewis Tandy及Erica Tandy夫婦，分享Locrating的使用方法，如何利用數據推測收生範圍（catchment area）以及揀選學校的貼士。

香港用戶急升 佔Locrating網站流量四分一

Lewis及Erica表示，以往Locrating網站流量中，絕少來自香港地區；然而在最近一年，香港地區的瀏覽人數急升，佔Locrating總流量的四分之一，可見香港對在英國找學校的需求劇增。Lewis及Erica深明香港家長的煩惱，十多年前跟大家一樣，為孩子在新居地另覓學校時感到沮喪及無從入手：一來對尋找落腳點毫無頭緒；二來要花長時間搜集學校資料，當時的資料既零碎又過時，甚至不準確。因此他們便萌生創立Locrating網站的念頭，現已成為全英最高瀏覽量的一條龍選校及擇居資訊網站。

提供詳細樓盤資料 方便搵屋

Locrating利用英國教育部和國家統計局提供的數據，創建龐大的學校資料庫，現時已涵蓋英格蘭超過60,000間公立及私立中小學及幼兒園的資料。用家只要輸入郵政編碼或學校名稱，即可在地圖獲得學校的重要資訊如收生範圍、視學評級（Ofsted）報告、不同學習階段及公開試的表現、超額申請情況（oversubscribed）等。Lewis及Erica認為，「用家」評價亦很重要，因此透過家長問卷調查，整理出學生的開心指數及學校在處理校園欺凌（anti-bullying rating）等極重要資訊。

網站分免費及收費版，當然，關鍵數據只提供予訂閱用戶，但只需6.99英鎊（約74港元）月費，筆者當時也曾課金，覺得絕對化算。因為選校之外，Locrating亦照顧到擇居資訊，與英國房地產網站Zoopla合作，提供學校附近的租盤及賣盤，亦包羅了物業附近的家庭就讀的學校、收入、就業情況、罪案率、生活環境等資料，是一支非常實用的「盲公竹」。

Catchment area以外 注意其他優先取錄準則

當一間英國政府資助學校的申請人數超過其學額時（oversubscribed），學校便會按各自訂下的準則收生，其中，不少公立學校會按申請人居所跟學校的距離作決定，亦即是經常聽到的收生範圍 （catchment area）。Catchment area固然重要，但必須注意，不同學校還有其他優先取錄的準則，例如有父母在學校工作、有兄弟姐妹在學校就讀、有特殊教育需要等。Lewis及Erica指出，耐人尋味之處是了解不同年份的學生分佈後，有時或會發現某些區域會長期獲學校「寵幸」，亦有學生能純粹因居住距離而獲取錄的，因此他們加入了Lower Layer Super Output Areas（LSOA）、Last Distance Offered Year等參考數據。

所以，了解Locrating上那些三色圈，只是選校第一步。這次，Lewis及Erica特別為香港讀者分享了幾個實用貼士：

實用貼士1：三色圈顯示收生範圍

Locrating根據英國學校人口普查的數據，依取錄機會的高低，以三種顏色顯示學校在最新學年的catchment area。綠色地區有較高機會獲取錄，因應屆有90％新生都是住在這個範圍；綠色外圍的黃色圈及橙紅色圈分別是80%及70%，雖取錄機會較低，但仍有機會。Locrating的數據剔除了住得最遠的10%學生以及需特別照顧或有特殊教育需要的學童，務求令「收生範圍」指標更準確。

實用貼士2：「藍色生死線」極具參考價值

由於不同學校各自有其他優先取錄的準則，並不是所有新生都一定能靠「住得近」而獲得學位。因此Locrating在部份學校的收生範圍，特別加了一條藍色虛線，稱之為Last Distance Offered Year，以顯示這範圍內的學生能純粹因居住距離條件而獲取錄的！這條「藍色生死線」極具參考價值，家長可比對過去幾年藍線範圍的增減變化，從而得悉該學的居所與學校距離這收生條件是否收緊或放寬。

實用貼士3：Lower Layer Super Output Areas（LSOA）資料掌握收生偏好

筆者曾經聽聞過，有兩個家庭住在隔兩條街，跟學校的直線距離一樣，但結果一個被取錄、另一個沒有。究竟學校是否對某些post code有偏好？地理關係（如隔一條河）會否有影響？Locrating就整理了入學新生的居所分佈，以紫色陰影表示出Lower Layer Super Output Areas（LSOA），家長可以比對在不同年份的學生分佈，從中或會發現某些區域可能長期獲學校「寵幸」，在擇地而居時可能有多點啟示。

有疑問應向學校或council直接查詢

英國學校的catchment area總是令人摸不着頭腦，即使是按居住距離收生，每年也可以不一樣，加上學校的收生準則時有變動，永遠沒有百分百保證取錄的。因此Erica再三強調，Locrating的數據只可作客觀參考，家長絕不可以視之為金科玉律；如有任何疑問，應向個別學校或council直接查詢。筆者之前也試過向學校和council查詢，經驗所得，若果是合理的查詢，對方是會「應機」的。

其實Erica所言甚是，因為除了收生範圍外，不同學校還有其他篩選機制。除了較熟悉的文法學校（Grammar School）的「11+入學試」外， Comprehensive School會用上banding tests 的成績收生，以確保不同學校平均取錄不同能力之學生比例，此外，council或會用隨機派位 （random allocation），所以，不要只沉醉於研究catchment area，應參考council及學校網站獲取資料。

Locrating網站：https://bit.ly/2Nlz5Rx

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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