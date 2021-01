「小孩才看《鬼滅之刃》,大人都看《天竺鼠車車》!」最近全城陷入一陣PUI PUI 熱潮,大家都爭着上Youtube欣賞這群既可由人駕駛又可憑個人意志於馬路馳騁的古怪生物表演。到底這齣由見里朝希導演的羊毛氈公仔定格動畫短片《天竺鼠車車》,有何吸引力?

網民瘋狂改圖cap圖

在這疫情肆虐的日子,一齣定格動畫兒童短片會成為全港以至台灣日本市民的在家心靈雞湯。《天竺鼠車車》推出不足一星期,Twitter 賬戶已有超過二十萬followers,相關產品也整裝待發推出。臉書上大家都在瘋狂改圖cap圖,改圖的狂po《鬼馬砵砵車》、《阿基拉》電單車的天竺鼠改裝版,甚至連《頭文字D》、《Fast & Furious》等電影也不放過,藤原拓海跟雲迪素一起駕駛着天竺鼠車車飄移;cap圖的則討論到底天竺鼠車車出現過幾多個表情:有O嘴(看見賊人的反應竟是O嘴)有狂喜有驚嚇有忍着淚水我見猶憐。天竺鼠車車如此可愛,難怪男男女女都看得非常歡喜……對!不止女的喜歡看,男的也很受落。女生喜歡很正常,為甚麼男生也覺得OK呢?

凡是細小的都可愛

女生一向對這類毛茸茸的生物沒有太大抵抗力,她們天性喜愛小動物,正如日本古典小說《枕草子》提到「凡是細小的都可愛」,換作如今世代的一句ACG潮語就是「可愛即正義」。看着天竺鼠們細細粒圓滾滾又楚楚可憐的樣子,女生們內心都給融化掉。製作《天竺鼠車車》的創作人見里朝希是一位只有29歲的日本小鮮肉,而日本向來都是量產這類軟性可愛角色的王國,從1974年Sanrio推出Hello Kitty開始,女生們一見到印着無口貓的玩具精品、以至BALENCIAGA、PORTER等名牌聯乘都一律不放過,個個像邪教一樣人人口中唸唸有詞「Kawaii」然後「Shut up and take my money!」。從Sanrio 早期的My Melody、大口仔到近期的蛋黃哥、衝吧烈子、以至San-X的趴地熊、烘燶麵包及近年冒起的角落生物一直走來如是,日本推出的這一系列軟性產物為全球女性消費市場掀起一場「可愛革命」。今次的《天竺鼠車車》以羊毛氈製作而成,像極了女生們很喜歡的針線包手作,其完成品仿如平時在SOGO 11樓旭屋書店教女生毛線針織的雜誌封面,如此精緻美麗,讓女生們一看歡喜。

你有壓力我有壓力

那為甚麼男生也很受落呢?這要從導演的創作背景說起。畢業於東京藝術大學的見里朝希本來走的是暗黑風格路線,像他早期出道的作品《Candy.zip》是一齣將人類當成糖果吃的動畫;另外一齣為他贏取眾多動畫獎項的《My Little Goat》,是描述一隻羊被狼吃了後那隻羊一家人的心理變化,單看文字描述相信大家已能感受當中濃濃的惡趣味與暗黑風格。那麼他為甚麼突然轉成可愛風呢?原來《天竺鼠車車》的創作概念始於跟巴士大叔一樣「你有壓力我有壓力」。話說有天見里朝希在日本公路上駕駛時因交通擠塞而心情壞透,然後忽發奇想:「如果將每一架車變成天竺鼠,會否令心情變得舒暢起來?」於是便有了「天竺鼠+車車」的構思,再手到拿來地找姐姐的天竺鼠寵物作籃本(真身有出現在第一集的手機屏幕上),製作成這套兒童向的定格短片。

主題圍繞馬路的事

只要大家細心留意的話,現在共推出三集的《天竺鼠車車》,所有劇情其實都圍繞一個主題:馬路的事。從第一集因有駕駛者聽歌而導致交通大擠塞(觀塘友屯門友身同感受)、第二集被搶劫銀行的大賊強行上車呼呼喝喝(巴士司機的士大佬最怕的X客),到第三集貓貓被困車廂被酷熱天氣危害生命(貓奴最擔心街貓躲藏車卡內),這些都是各種交通問題以及駕駛者經常遇上的煩惱,相信作為柴可夫司機的男性受眾最有共鳴。只要看看臉書上「馬路的事」、「車cam L」、「狼少」等幾個交通群組,便會發現比《天竺鼠車車》更離譜的交通問題每天都在發生,能夠將這些可惡可厭的交通問題變成可愛動畫短片,難怪連男生們也被提起興趣、覺得吸引。

跟着天竺鼠PUI PUI叫

《天竺鼠車車》的急速竄紅絕非偶然,除了因為最近大家都不能外出只好宅在家在網上找娛樂成為一個契機以外,更重要是作品本身也注滿了大量熱誠和努力。雖然每一集只有短短的2分40秒,但這些定格動畫須要花費的精神和心機非常巨大,而且過往定格動畫一般都以較易擺弄的泥膠製作,如今換成羊毛氈更是難上加難,據稱《天竺鼠車車》一天只能製作數秒片段。另外,為了讓天竺鼠車車更真實,劇中出現的「聲優」全都來自真實天竺鼠,讓大家觀看時都按捺不住跟天竺鼠發出「PUI PUI」的可愛叫聲。同時,導演和導演姐姐也參與在劇中的真人演出中(第一集那戴着耳機的正是導演本人,姊姊則飾演另一位駕駛者)。對於上述各種悉心安排,導演稱一方面是讓動畫的世界更貼近真實,另一方面是希望能擴張這部作品的無限可能性。一齣看似簡單的兒童定格動畫,導演和製作團隊在背後付出了無限熱誠和心機。

成人都有成人唏噓

「兒童有着兒童畏懼 成人都有成人唏噓」,童年大家都愛看卡通,到了較大年紀深怕被人話「咁大個人仲睇卡通?」,便找一些題材較成人向的動畫來看,彷彿個人口味長大了成熟了,其實都在扮大人,因此才說「小朋友才看《鬼滅》」;相反成年人在現實世界飽受摧殘,凌晨封區強制檢疫商戶被逼停業市民逆來順受,太多鬱悶怨忿無處宣洩人人不甘心,只好在一齣單純無垢的動畫中找回童心,人人樂意成為Kidult,因此才說「大人都看《天竺鼠車車》」。兒童動畫不必侷限於兒童世界,成人也能成為潛藏受眾,在這個混沌紛亂的現實世界中,大家跟着天竺鼠車車一起叫聲「PUI PUI」尋求平安喜樂才是正經事。

撰文:永高

