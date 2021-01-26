最近有一名馬來西亞女子家中飼養的20條錦鯉因缺氧死亡，為免浪費就將錦鯉煲成魚湯食用。內地亦有人因居家隔離，家中食材緊缺，把自家飼養的龍吐珠烹煮來食，不少網民認為食用寵物有違道德，亦非常殘忍，直斥無人性。更有人曾水仙當大蒜誤食，有專科醫生指食用自家飼養的魚和水仙隨時會導致食物中毒。

錦鯉龍吐珠本身可食用 或存衞生問題

腸胃肝科專科醫生吳昊指出，其實即使是家飼養的魚，如錦鯉、龍吐珠本身是可食用的，不過食用死魚或存在衞生問題，或者肉可能會腐爛變壞，有細菌而引起食物中毒。雖然在家飼養的魚非以食用標準去飼養，不過魚糧一般不會有化學物殘留對人體有害。

水仙含生物鹼 英國香港曾有中毒死亡個案

臨近農曆年，相信不少人會購買水仙花來應節，不過要提醒大家，水仙花是含有石蒜科生物鹼，如果誤食，會導致噁心、嘔吐、肚瀉、頭暈等症狀，嚴重會導致昏迷甚至死亡，英國和香港都曾有這些案例。水仙花的葉到根都不可進食，而根部的毒性更高，食一個已經會中毒。而種植時，一般會用到除害劑及農藥，都是含高毒性的，工業用的農藥更可導致神經性中毒，引起麻痺、嘔吐，嚴重亦會導致昏迷甚至死亡。

除水仙花外，香港常見的杜鵑花、夾竹桃、馬蹄蓮、含羞草等，同樣含有毒物質，誤服或致中毒。而番茄、紅菜頭、菠菜等均含有少量致敏的草酸鈣，而野芋中毒更是最常見的，進食後有機會出現不同的過敏反應。例如會刺激口腔及喉嚨黏膜，出現腫脹和灼痛感覺，當進入腸胃便會有肚痛、肚餓、肚瀉等腸胃炎症狀，要避免採摘野生植物食用。

一旦誤吃，要立刻停食，然後喝大量開水沖淡化學物，若情況嚴重要盡快求醫。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

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