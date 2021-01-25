政府今年舉辦年宵「彈出彈入」，最終有花市但無乾貨市場，不過大家不用失望，香港還有很多大大小小的年宵市集值得一訪！

乾貨——馬鞍山、九龍灣、青衣乾貨之選

今年會繼續舉行年宵花市，不過將不設乾貨及快餐區。想購買乾貨的大家，可以一訪馬鞍山「新春年宵市集2021」。市集將會在2月5日至11日舉辦，不止有大家期待的乾貨區，有參茸海味、有機食品等，更有創意市集區及來自各國的賀年食品，十分豐富！

新春年宵市集2021

地點：馬鞍山We Go Mall

日期：2021年2月5日至11日

時間：中午12時至晚上8時

除了馬鞍山以外，九龍灣以及青衣將開辦新春市集「新春年貨大街」，屆時將有各式各樣的傳統賀年食品、來自各國的特色小食，如台灣阿中丸子的三星蔥爆漿貢丸、黃金蝦餅等，選擇繁多。

新春年貨大街

地點：

德福廣場1期地下展覽場地；

德福廣場2期3樓展覽場地；

青衣城1期1樓A區及B區

日期：2021年1月22日至2月28日

時間：早上11時至晚上9時

延伸閱讀：

台灣 台北 台北隱世高人帶路辦年貨必買烏魚子新式中藥沖涼包 台北年貨大街每年都總放着不同的過年年菜

寵物——出售新春福袋 宣揚領養不棄養

2021年第一個寵物市集！今次的寵物手作年宵以「領養、教養、不棄養」為題，將會出售新春福袋義賣，扣除成本後將捐給受惠機構，啱晒充滿愛心的大家！除此之外，市集有30多個本地手創攤檔，出售手作產品；場內更有貓狗刺繡體驗、關節按摩等工作坊，精緻的飾物、寵物用品在市集等着大家。

寵愛友家手作年宵2021

地點：D2 Place一期天台花園

日期：2021年1月30至31日

時間：下午1時至晚上8時

官網：飛象文創

占卜——預測來年運勢 出售暗黑手作

打破傳統年宵市集，舉辦新奇鬼混市集。市集中，將以占卜、鬼異為題，先拔頭籌為大家提供占卜服務，占占來年運勢，更會出售暗黑、恐怖的手作，喜愛神學怪力的大家絕不容錯過。

鬼混Vie-won-won年宵市集2021

地點：銅鑼灣糖街8號1樓

日期：2021年2月5至7日；2月9至11日

時間：下午2時至下午11時（11日將從下午4時營業至凌晨1時）

文青——「香城」市集回歸 聯乘本地著名插畫家

「香城」市集回歸！今年的香城市集將聯乘本地著名插畫家，如MR LLH、賤人新世紀（阿婆走得快、大麻成）等舉辦，更會有熊仔頭FHProductionHK的加入，如果大家想支持自己心儀的插畫家們，記住密切留意市集詳情啦！

香城2.0

地點：D2 Place1期2樓The Space／2期地下The Garage

日期：2021年2月6日至15日

時間：下午1時至下午8時

延伸閱讀：

【感受氣氛】ERROR帶隊去「香城年宵」搞搞震冇幫襯檔主都照歡迎｜ 蘋果日報

撰文：文曉晴

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！