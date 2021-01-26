Signal近日推出iOS的5.3版本更新，重點新功能包括更換對話桌布和追加個人資訊欄。不少用家都抱怨Signal預設桌布簡陋，現在終於有得轉wallpaper了。現在就來列舉Signal更新的新功能。

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1.更換桌布wallpaper

在App Store更新最新版本，打開程式進入程式後點選「設定」＞「介面設定」，就會發現多了「聊天桌布」這一欄，按入去就可以設定桌布。可以選擇想要的顏色或直接用自己的相片，亦可以在設定時選擇模糊照片。對話中按下朋友的圖像，也在聊天設定中找到「聊天桌布」，可以替不同的對話獨立更換和設定桌布。

2.輸入個人資訊

更新後還可以加入用家個人資訊，其實就是WhatsApp的狀態（Status）。打開設定，按下自己照片的位置，就會見到「關於」這一行，就可新增你的個人資訊了。

3.放大朋友圖示

另外過往Signal是不能放大朋友的圖案來看，現在終於有所改善，按入去對話框，然後直接打開就可以放大圖案了，但目前仍有解像度不足的問題。

4.官方動態貼紙

另外Signal也推出了自家第一套動態貼紙Day by Day，更新後大家應該發現了多了一套貼紙。不過近日大家應該已有自己用開的貼紙，如果覺得官方貼紙阻位置，只要按右上角的+號，再按想移除的貼紙，就可以移除不需要的貼紙了。

5.低流量模式

按入設定的「資料使用量」，「通話」一欄中可以選擇「使用較少的數據」。開啟後能減少透過Signal進行通話時所消耗的數據流量。

目前更新的5.3版本應該是iOS先行推出，Android版相信要多等一會了 。

記者：司徒港燊

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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