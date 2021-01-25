「冬去春就來，春來百花開，花兒欲醉在春天的情懷…」這首鄧麗君的《寂寞拜拜》，多麼美好的意境，要不是有乞嚏、乞嚏——花粉症帶來的困擾，那多好？

花粉症是過敏性鼻炎 花粉塵蟎寵物毛髮都會致敏

花粉症的學名是過敏性鼻炎，它的症狀類似感冒，包括打噴嚏、流鼻水、鼻塞、眼睛紅癢等，但它並非由病毒引起，所以不會像感冒有發燒或全身痠痛的情況發生。它是由過敏原導致的一種過敏反應，常見的過敏原有花粉、塵蟎或寵物毛髮上的粉塵等。因為每逢春暖花開之時就是過敏性鼻炎發作的高峯期，所以又叫花粉症。

花粉症治療方法可分三大類

最好的方法，就是遠離致敏原，時常保持家居清潔，減少暴露在致敏原的環境，當避無可避例如花開時就搬去酒店住兩個月遠離花粉，雖然有效但成本高不是人人做得到。

次好的方法，就是脫敏治療——改變免疫系統對致敏原的反應並增強其接受能力，這不但能改善花粉症，也能改善如哮喘等其他過敏疾病，但治療需時，要以年為單位才見效。

再次好的方法，就是頭痛醫頭、腳痛醫腳，既然花粉症會出現眼紅、鼻腫、痕癢不已，那就用相應的藥物去紓緩症狀 。類固醇噴鼻劑是其中最有效的方法，不過類固醇有很多種，沒有說哪種比其他好，要試兩三次才知道哪一種最適合自己。

其次就是抗組織胺藥丸和藥水，其中又分為第一代抗敏感藥和第二代抗敏感藥，分別在於第一代雖然服後會有睡意，但藥力較強；第二代雖然藥力較差，但勝在產生較少睡意。抗組織胺還有眼藥水和噴鼻劑等劑型。

再其次就是收乾鼻水的通鼻藥，一樣有藥丸、 眼藥水和噴鼻劑三種劑型。這是救急的方法， 因為當鼻水不斷流又或者鼻塞到無法呼吸真的很不方便，通常用藥後大概四至六個鐘頭就會見效。不過它有一個致命的副作用，就是如果連續用噴鼻劑超過一個星期，身體就好有機會產生耐受性，當你不用藥時，鼻就自動再塞過，叫做反彈鼻充血，所以這是最後的選擇。

但是其實還有一個絕招是大家可以使用的，就是洗鼻水。當有鼻敏感花粉症時，鼻就會大量分泌黏液，黏在鼻翼上，令到你覺得好像無法呼吸，這時如果能夠用洗鼻水洗走它們，你就會呼吸通暢很多。

更加重要的是，在你吸入類固醇噴鼻劑之前，是應該先用洗鼻水洗鼻腔的，這樣類固醇才可以直接接觸到鼻翼的細胞組織發揮藥效，而不是接觸到鼻翼上面那層黏液。

希望這些知識能夠幫助受花粉症困擾的大家，度過一個美好的春季。

撰文：蘇孝堅藥劑師（香港藥劑師工會）

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