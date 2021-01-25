Jasmine以及阿Hei分別有一個印度以及摩洛哥的男朋友，疲情下只能夠維持Long D關係，究竟異國戀會面對甚麼困難，去旅行真的可以認識男友嗎？

當初搬到印度，幾乎每天都哭。

「很多朋友知道我打算移居印度都會問我：出門口會不會被人強姦？大家不要想像移民是那麼簡單的事情，看到其他人異國戀很甜蜜，但背後的經歷文化衝擊你是不知道的！」Jasmine大約在5年前，認識來港工作的印度男友，兩年前選擇跟男友搬去印度北部的城市Amritsar。

「印度人對愛情的觀念與華人社會有很大分歧，他們希望另一半可以照顧更多生活基本需要。愛情與麵包，很多印度人覺得麵包較為重要。」在印度文化當中，女方要負責嫁妝以及婚禮的使費，由5萬至30萬不等；而男方負責照顧將來日常使費，女方只需打理家庭。有很多家庭因為結婚需要問銀行借錢，甚至賣地賣樓讓女兒出嫁。「印度人非常喜歡黃金，結婚都會穿戴大量金器，假如負擔不到，亦會租借金色的首飾。IELTS成績可以作為嫁妝，因為成績理想代表較大機會申請讀書簽證移民。」Jasmine與男友承諾，婚禮的費用由男方負責，置業買車由女方負擔一部份，那麼雙方就可以各自與家人交代，以避免文化衝突。

Jasmine的男朋友是一個土生土長的印度人，亦是一個錫克教徒，潛移默化亦希望將來的伴侶信奉錫克教。幾年前，Jasmine因為機緣巧合接觸到錫克教，平日拍拖活動之一是去廟宇拜神，亦會到灣仔錫克教寺廟以及印度的黃金寺廟拜神。錫克教主張盡能力幫助身邊的人 、對待身邊的朋友好像家人一樣，「錫克教信徒不論男女，都會在慣用的手上戴一隻手鐲，印度人稱為Kara。如果你想偷東西，當伸出手時，看到手鐲便想起教條不可以偷竊。」

Jasmine於兩年前辭去酒店業的工作搬到印度生活 ，基本上很多家當已經搬到印度。「當初幾乎每天都哭，持續了半年。在當地生活，最辛苦是你明白別人的文化，但不代表你認同。」印度人因為拜神，通常會在早上洗澡，但晚上未必會洗澡，而男朋友一家早晚都會洗澡。「曾經有一些生意上的夥伴來到我家，不用一起坐已經聞到一大陣臭味。」Jasmine慢慢明白到，就算自己家庭衞生處理得很好，由踏出門口一刻到駕車上高速公路，旁邊都有很多垃圾，全部不是自己能控制。有很多家庭門口，一步之隔已經是馬槽，出門第一步已經是牛屎，大家都習慣這樣生活。「有時與男朋友嗌交去到火紅火綠的地步，有想過：其實分手會不會讓所有事情更加容易？他不用遷就我的香港文化，我又不用這麼辛苦學習印度文化。」

摩洛哥男朋友單純保守低慾望。

「我自己沒有試過遠距離戀愛，沒有想過是可行，亦沒有想過自己會成為遠距離戀愛的一對。」阿Hei在2019年與友人在摩洛哥旅行時，認識到在沙漠經營家族生意的男友，一起至今超過一年半。 「臨出發前，在網上資料搜集得知當地人對亞洲女生非常熱情，但我從來沒有想過要認識當地人，反而同自己說要同當地人保持一些距離。認識到男朋友是一個獎勵，因為去到沙漠心情放鬆放下戒心。」

Hei的男友是在沙漠生活的柏柏爾人，第一次見面，是在撒哈拉沙漠上接待她們入住家族經營的豪華帳幕、介紹房間、煮晚餐。「他在沙漠中長大性格，非常單純。他認為人本善良，只要你真心對待他人，其他人都不會對你很差。」當初不少朋友都質疑這段遠距離戀愛，但他們每天視像通話，即使是旅行或與友人食飯時，久而久之朋友都放心。去年年頭阿Hei再次回摩洛哥探望男友，疫情關係，男友打算來港探訪的計劃都閣置了。

對比起印度，摩洛哥老人輩的人對男女關係同樣非常保守，很少看到情侶在街上拖手，當地男人未結婚都不可以同女朋友租同一間酒店或別墅。禮金是雙方傾談，一般大約一萬港元，另外沙漠傳統都送贈女方一隻年青力壯的駱駝。「去到當地，就算有商場也不想行，你不需要這種物質生活。男朋友的電話永遠沒有電話卡，只會用Wi-Fi；沙漠風暴、下大雨甚至會失聯，網絡對他來說不是甚麼重要的東西。」當地人最厲害的，是可以透過星星位置定位，可於晚間在沙漠中任意駕車穿梭。

移居外地不是「銀行有錢便可以去」

疲情影響下Jasmine以及阿Hei與男友分隔異地，平日只能透過視象通話。對於異地戀，Jasmine認為不論男方或女方都要付出、了解雙方的文化差異。「自從社會運動以及BNO 5＋1計劃後，出現新的移民潮，很多人的想法是『銀行有錢便可以去』，但不論移民或者異國戀，不是所有問題能用錢解決的。我去印度生活，不是戶口有一百幾十萬就代表可以，事前你要花很多工夫去理解當地文化。」

記者：翁怡富

編輯：鄒仲安

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