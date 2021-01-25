運輸署早前正式率先在本港三個地方安裝新的路旁停車收費錶（俗稱咪錶）。新咪錶增加了不少功能，今次CarMan便到西貢清水灣大坳門停車場實地測試。事實上，港府上年年尾已經在中環耀星街、西貢清水灣和屯門文質路三個地點，安裝44部新咪錶，並於本月（1月）正式啟用。而運輸署正逐漸更換全港約12,000部新咪錶，預計於明年上半年便可完成更換。今次CarMan實試了新咪錶的各個功能，例如它現在支援多種繳費方式：例如八達通、Visa payWave、感應式MasterCard、轉數快和Apple Pay等等。

遙距繳費功能可延續泊車一次

新咪錶的另一重點功能，是遙距繳費功能。用家須要下載｢入錶易｣手機應用程式，並在現場入錶後，之後可透過手機應用程式與咪錶連結，便能遙距繳費，延續泊車時段一次。舉個例子，如該咪錶每時段最多泊車兩小時，用家第一次在現在入錶後，連結手機應用程式，之後便可以遙距延續泊車兩小時一次，不用走來走去。可是若駕駛者在四小時後想要續泊，便須要再前往現場入錶，再重複上述步驟一次，如此類推。

即時偵測車位佔用情況涉私隱

新咪錶亦安裝了感應器，偵測車位是否已被佔用，提供實時資訊，並透過「入錶易」和「香港出行易」等手機應用程式發放，以便駕駛者尋找空位，從而减少車輛在道路上尋找泊位的時間，改善交通。不過新咪錶這項新功能卻帶出私隱問題，外界關注政府會否借此拍攝車牌等資料。機電署工程師表示，技術只可偵測車位是否被佔用，不設任何拍攝功能。不過署方會因應咪錶的使用情況，考慮是否將數據分享至警方等執法部門。其實新咪錶配備利用毫米波雷達技術的感應器，用來偵測泊車位是否正使用。至於以往經常有車位被雜物霸佔的情況，政府則表示新咪錶的技術未能分辨車位內的物件，但是相關數據會傳送到營辦商的電腦分析，如發現有不尋常情況，營辦商便會立刻派人到現場調查。屆時一旦發現車位被不當使用，將會通知執法部門。

新咪錶畫面清晰反應不夠快

今次CarMan主持Toby Leung在試過新咪錶後，認為咪錶畫面的清晰度較以往高，可是反應卻不比以往快，因此很多時用家的個人裝置如Apple Watch已顯示付費成功，但咪錶機仍未有反應。因此他建議最好還是等待咪錶機顯示「付費成功」才離開，否則付費未完成便離開，硬食「牛肉乾」便不好了。據資料顯示，現時全港一共有大約18,000個路旁泊車位（咪錶位），當中的舊一代咪錶機於2003年便已開始投入服務，年期將滿，因此將會被陸續更換。

採訪：梁彥韜

攝影：Jack Wong

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