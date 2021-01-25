1月26日是香港開埠180周年，作為香港人的你，對這段歷史又有多認識？以下15條關於香港開埠初期歷史的問題，涵蓋人物、地區、社會事件及政治問題，每答對一題獲得1分，看你能答對多少，便知道「真．香港人」的程度有多高。

Q1：香港第一任總督是誰？

A. 義律 B. 莊士敦 C. 砵甸乍 D. 麥理浩

答案：C

砵甸乍與清廷欽差大臣簽訂《南京條約》後，獲英國授權在香港成立殖民地政府，1843年成為香港首任總督。在位期間他成立行政局、立法局（當時稱定例局）及最高法院，為香港三權分立的雛型。

Q2：英軍首次登陸香港是在哪個地點？

A. 赤柱 B. 水坑口 C. 西營盤 D. 中環

答案：B

由於水坑口一帶地勢平均，1841年英軍選擇在那裏登陸並進行升旗儀式，將它稱為Possession Point（佔領角），現時水坑口街英文仍是Possession Street。

Q3：1841年第一次鴉片戰爭期間，清朝與英國雙方代表擬訂的草約是甚麼？

A. 穿鼻草約 B. 虎門草約 C. 望廈草約 D. 官涌草約

答案：A

1841年1月，英國駐華商務總監義律率軍佔領虎門炮台外的沙角炮台，清朝欽差大臣琦善遂與義律談判，擬訂《穿鼻草約》，內容包括割讓香港島。惟後來中英雙方均不滿草約內容，於是再次爆發戰爭，最終於1842年簽署《南京條約》。

Q4：以下哪條街道不是以港督的名字命名？

A. 德輔道 B. 盧吉道 C. 寶雲道 D. 盧押道

答案：D

盧押是1925至1929年駐港英軍司令。而盧吉則是第14任港督，位於太平山山頂的盧吉道正是以他命名。德輔是第10任總督，寶雲則第9任總督。

Q5：以下哪一位曾在香港大學就讀？

A. 魯迅 B. 孫中山 C. 蔣介石 D. 徐志摩

答案：B

1887年，孫中山先生入讀香港西醫書院，亦即香港大學醫學院的前身。其間，他與陳少白等人經常研究革命問題和探討革命思想。1892年7月，孫中山畢業於西醫書院，以滿分成績列全級第一。

Q6：曾經有一位國家元首在香港入獄，他是誰？

A. 孫中山 B. 周恩來 C. 胡志明 D. 李光耀

答案：C

胡志明原名阮必成，因在香港秘密成立越南共產黨遭法國政府通緝（當時越南為法國殖民地），後來法國政府查出胡志明藏身香港並通知港英政府，胡志明最終於1931年6月被捕，並囚禁於域多利監獄。

Q7：以下哪一個部門在1841年開埠時已經成立？

A. 船政廳 B. 消防局 C. 郵政局 D. 地政署

答案：C

1841年11月，殖民地政府在政府山設立香港首間郵政局，讓在港的外籍人員得以寄信回國與家人聯絡。當時華人稱為「書信館」。

Q8：以下哪一個是香港第一個水塘？

A. 九龍水塘 B. 香港仔水塘 C.大潭水塘 D. 薄扶林水塘

答案：D

開埠初期，香港市民的食水來源主要依靠山澗及地下水井，隨着人口膨脹，原始水源不勝負荷。政府曾懸賞一千英鎊尋求解決方案。1860年，任職英國皇家工程部的羅寧建議在薄扶林谷地興建一個3,000萬加侖的儲水庫，儲存雨水供居民飲用，薄扶林水塘遂於1863年落成。

Q9. 1894年香港爆發鼠疫，當時政府在海上設立一艘隔離船叫甚麼名字？

A. 海之家 B. 海之戀 C. 健康之家 D. 米奇老鼠屋

答案：A

海之家原本用作醫療天花病人，英文名為健康女神 「Hygeia」，1894年鼠疫爆發後，便成為海上隔離醫院，並為了遠離民居而停泊在維港。

Q10：全球首條載人吊車在香港建成，在哪裏運作？

A. 筲箕灣 B. 太平山 C. 鰂魚涌 D. 香港仔

答案：C

全世界首條載人吊車位於鰂魚涌柏架山，於1892年由太古洋行興建，連接英皇道及大風坳，作為接載職員往返山坳上的宿舍與山下太古廠房的交通工具。1932年，由於山上的宿舍使用率減少，宿舍及吊車同遭拆卸，只餘下基座遺蹟。

Q11：英國租借新界後，哪地區成為管治新界的中心？

A. 屯門 B. 元朗 C. 沙田 D. 大埔

答案：D

1899年，新界正式開始由英國管治，大埔被選作地區行政中心。新界各宗族不滿，因此組織反抗，於4月14至19日與英軍爆發了「六日戰爭」，最終英軍以炮火對準圍村，村民才宣告投降。

Q12：圖片題，圖中的建築落成時是哪一個政府機構？

A. 立法局 B. 市政局 C. 最高法院 D. 行政局

答案：C

這大樓於1912年建成，當時是最高法院，後來由於地方不敷應用，政府再在金鐘興建高等法院。1983年，行政局把最高法院大樓改作立法局大樓，九七回歸後則稱立法會大樓。至2015年9月，才變成今天的終審法院。

Q13：香港開埠後建立的第一個政府建的墳場，位於以下哪一個地方？

A. 上環 B. 灣仔 C. 跑馬地 D. 掃管埔

答案：B

開埠初期，很多英國人由於不適應香港氣候感染疫症死亡，政府於是在灣仔星街及聖佛蘭士街興建首個墳場。後來由於供不應求，政府便於跑馬地興建「香港墳場」。灣仔墳場於1889年關閉後，該處的墳墓亦遷往跑馬地，原址興建香港首座發電廠。

Q14：英軍為防範日軍入侵而在九龍以北山頭建立一條防線，這條防線名為甚麼？

A. 醉酒灣防線 B. 城門防線 C. 獅子山防線 D. 牛尾海防線

答案：A

1937年日本侵華，駐港英軍興建18公里長的「醉酒灣防線」，防線以醉酒灣作起點，橫跨城門水塘、獅子山、牛尾海等地。惟1941年日軍攻打香港時，英軍戰略上以守衞港島為優先，醉酒灣兵力薄弱，最終被日軍兩日內攻破。

Q15：市政局的前身名為？

A. 民政局 B. 潔淨局 C. 衞生局 D. 市議會

答案：B

開埠初期，香港衞生情況惡劣，政府遂於1883年成立潔淨局，負責清洗街道等衞生工作。直至1894年鼠疫爆發，潔淨局職權權受質疑，最終於1935年改組為市政局。

你所得的分數，反映出作為「真．香港人」程度：

0至5分 想做香港人？先熟讀本地歷史吧！

6至10分 同志仍須努力！

11至14分 「真．香港人」認證！

15分 恭喜你，你真係好鍾意香港！

記者：黃桂桂

攝影：伍永健、伍慶泉

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