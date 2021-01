精神分裂症屬重度的精神病。患者因腦部細胞中的神經傳遞物質及受體出現病變,故病發時會出現不正常的感覺思想及情緒,致使言語和行為異常。在一些硏究中,患者大腦掃描影像亦呈現出與一般人有不同的腦部結構及中央神經系統。

醫學界至今對此症的成因還未完全掌握,但據統計顯示,家族曾有相同病史、胎兒期受病毒感染均有較高風險患上精神分裂症。環境因素對患者而言,亦在病發因素中扮演重要角色。近日一項由日本茨城縣筑波大學的硏究指出,如果在青春期能多做低強度的運動,或可預防精神分裂症。負責是次硏究的文獻作者小泉光(Hikaru Koizumi)表示︰「儘管過去有硏究顯示運動可增強神經元可塑性,促進心理健康,但究竟運動的強度、耐力如何才達標很難定。」

為了更準確拿取相關數據,小泉光和硏究團隊剔除其他環境因素,並為小鼠實驗特別設計了一套新運動模式作測試。硏究人員預先在部份小鼠身上注射苯環己哌啶(phencyclidine)藥物,把牠們設定在一種常見的精神分裂模型,然後小鼠在跑步機以固定跑速上運動。硏究員接着再測試低強度跑步機,觀察是否能夠預防精神分裂小鼠的異常行為發作。

青春期小鼠在此實驗下進行了四星期低強度運動,實驗結果令硏究團隊相當驚喜。 征矢英昭(Hideaki Soya)教授指他們發現低強度運動可以避免(小鼠)一些不正常的行為發生,代表運動的確直接對精神分裂症有預防性的作用。實驗結果發現低強度運動,能改變一些異常的神經性信息的發作。如在發育過程中進行低強度運動,可以掩蓋或改善因遺傳所致的神經發育異常,從而預防精神分裂症。有關的硏究結果是否可直接套用在人類身上,仍有待進一步研究。

征矢英昭教授︰「我們的發現表明在發育期時,如有進行温和的運動習慣,可能對遺傳上較易患精神分裂症的人士有顯著的影響。如果已知是較高危患上精神分裂症的人士,進行運動或會是一個重要考慮。」

資料來源︰Hikaru Koizumi et al., Preventive role of regular low-intensity exercise during adolescence in schizophrenia model mice with abnormal behaviors.Biochemical and Biophysical Research Communications,Volume 534, 1 January 2021, Pages 610-616

撰文︰李飛

