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38,000呎高空上、漆黑昏暗的機艙裏，我，曼爸看着好夢正酣的仔仔，終於都舒了口氣。由去年7月決定「閃」，到今年1月「郁得」，這6個月間可以說是「核爆級」繁忙，我被n種煩惱疲勞轟炸——由「度」份靚台詞跟四大長老交代、放盤、替仔仔找學校（為了曼仔較易適應，替他找了一所私校）、開離岸戶口、計數、賣車、租樓租酒店、找海外搬運、驗身做肺結核測試（TB test）、清稅、處理港英兩地電話卡、申請車牌證明NCB（無索償折扣）、取回強積金（曼爸嫂是英國公民British Citizen，因此能成功取回全數MPF）……瓣瓣都缺一不可，確是花了不少腦汁死不少細胞。不過anyway，現在總算坐到飛機上了，移民這個大project總算做了50％，真的吊頸也要唞唞氣吧。

航空公司三度更改機票

我並非最早「閃人」那一批，但總算是比較早就決定「閃」的那一群，而且已經付諸實行，總有些心得想跟後面來的香港人分享。想說的是無論你如何籌謀都好，總有些意外「等緊你」，一定要有兩手準備。就像我走佬前4個月預訂的機票，被這間褪色「裁員航空」3度更改：飛前兩個月先cut掉回程票（原本是買來回票的），只保留去程；起飛前一星期再跟我說不飛曼市，要改飛倫敦，要再自行想辦法去曼城；起飛前一日，航空公司直接email我，說要取消航班！唉，是我的錯，本想臨走前再多給次機會這間「裁員航空」，誰知它繼續「唔爭氣」。吓？要我開名？因為……所以……明㗎啦！

預早諗定Plan B 訂後備機票

我話晒都係諸葛亮……的fans，怎可能栽在這個骨節眼上呢？所以當「裁員航空」第二度改機票時，我就向第二間航空公司多訂一套要轉機的機票做後備，出發日期仍是同一天，因此完全不影響出走計劃，甚至當「裁員航空」取消航班時，我直情「跳起yeah」出來！當然，你cancel我，機票可以全數退款嘛。我並非要建議大家學我般買兩套機票，反而是想提提大家慎選航空公司，不必介意要轉機，最重要是「飛得起」！另外以機票事件為鑑，凡事多想一套Plan B「袋住」，以備不時之需！

移民沒有「移一半民」的選項

另外，我知道很多朋友剛開始考慮移民，仍是「十五十六」的階段，這方面我也可以分享一下。當日我問自己，可否讓曼仔再在這個地方成長下去？可以，就留低；不可以，就走。我知道選擇了離開，後面總會有九百幾個問題要解決，但如果不想解決這900幾個問題，那就留低吧。如果揀留低，就放低移民這個念頭，以後不要想；如果選擇走，就即管去做，不要回頭再想。移民這件事並沒有「移一半民」這個選項，魚與熊掌本質就是一種取捨，無兩家茶禮的。

調整家人心態 保持心理健康

至於上機前的送機場面，並沒有預期中的呼天搶地，因為我一直努力調整家人心態，讓他們知道「走」，其實是一件好事，既然是好事又何須太傷心呢？雖然不捨總是難免的。我承諾每年返港探親，當然也要觀察疫情進展，以及政策有否改變。總之就以四個字為原則——「為父則剛」，「做得老豆就要睇住個檔口」，如果我先崩潰，全家人就會跟着我崩潰！所以，不要忽略調整自己及家人心態，心理健康乃是移民必備條件！

寫吓稿，又瞓吓，飛機艙裏的燈終於要亮了，是時候準備降落。到底落地後第一口空氣有多自由？我過關搞LOTR又有否阻滯？很多香港friend子申請離岸戶口也搞到一頭煙，我又有甚麼貼士？下一期，我繼續同大家分享移民日常！

最後補一句，今天是1月26日。去年的1月26日，曼巴（高比拜仁）離開了我們。我專誠選擇今天開檔口，就是希望大家勿忘初心，記住曼巴精神。

撰文、攝影：曼爸

傳媒人，紐卡素粉，討厭曼聯，偏移居曼市。深信天為被地為席，此心安處是吾家。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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