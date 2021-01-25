土耳其有一隻母忠犬「阿珠」（Boncuk，土耳其語意為珠子），在本月14日看到主人桑塔克（Cemal Senturk）被送醫急救後，阿珠不僅緊追救護車，更在醫院門口前守了6天6夜，等待主人痊癒歸來。

據《美聯社》與英國《每日郵報》報道，本月14日年邁的桑塔克突然身體不適，坐上救護車後送醫急救，母犬阿珠卻一路緊隨，並衝到醫院門口守候。桑塔克的女兒艾吉麗（Aynur Egeli）一度把阿珠帶回家，但沒想到阿珠又馬上衝回醫院，靜靜地坐在醫院門前等待桑塔克歸來。

醫院警衞阿丹尼茲（Muhammet Akdeniz）說，每天早上9點，他都會看到阿珠準時「報到」，而且天天守候到夜晚，她只有在深夜時分短暫回家後，天一亮又衝回醫院門口。阿丹尼茲還說：「早上醫院的大門一打開，阿珠還會朝院內探頭。」似乎在等待桑塔克健康出院。

終於在上周三，桑塔克可以出院了，阿珠整整在醫院守了6天，也終於能和桑塔克團聚。當桑塔克坐輪椅出院的那一剎那，阿珠開心地搖尾巴和跳躍，歡迎桑塔克健康出院，桑塔克也開心地說：「她跟我很熟了，我也很想她。」

資料來源﹕台灣《蘋果新聞網》

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