呈分試中文科當中，記敘文可說是必考的文體，記敘文當中必有的要素如時間、地點、人物、事情經過、結局等等，相信小五學生應該能夠掌握。但究竟如何能再進一步攞分呢？

小五呈分試專科班

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不少家長都請教「PhD博士教室」創辦人洪家樂博士為何他們的子女不能突破80分。「其實是有方法突破樽頸位，如何能令內容更引人入勝是有方法的。」洪博士分享。

他分享，學生可以想想事件的時間次序可以扭轉嗎？他以生活化的例子讓學生更易明白﹕「就像電影中的謀殺案般，一開始便有人身亡，然後再說述之前發生過的事情，這就是不折不扣的倒敘法。」這就能引起懸念，亦可以將最精彩的內容放到最前。

「一家人」與「PhD博士教室」合辦【呈分試專科班】，課程有中文、英文及數學。洪博士擅於以生動及生活化的例子來引導學生思考，想子女能輕鬆地學習？有以下課程幫助大家！

一家人 x PhD 博士教室 | 小五中英數呈分試專科班 (網上課堂)

各科每月費用：HK$1300/ 8堂

每堂時間：1小時

每堂提供：預習短片＋網上授課 1小時 ＋筆記及練習 ＋ 導師改卷及評語＋課後網上輔導 ＋ 課堂重溫

小五呈分試專科班

課堂選項﹕

小五中文 立即報名

上課日期﹕2021年3月1、8、15、22、29日及4月5、12、19日 (逢星期一）

時間: 2:30pm-3:30pm

地點﹕網上 (Zoom)

費用：HK$1300/ 8堂 (名額：10個 )

小五英文 立即報名

上課日期﹕2021年3月2、9、16、23、30日及4月6、13、20日 (逢星期二）

時間﹕2:30pm-3:30pm

地點﹕網上 (Zoom)

費用：HK$1300/ 8堂 (名額：10個 )

小五數學 立即報名

上課日期﹕2021年3月3、10、17、24、31日及4月7、14、21日 (逢星期三）

時間﹕2:30pm-3:30pm

地點﹕網上 (Zoom)

費用：HK$1300/ 8堂 (名額：10個 )

截止報名日期：2021年2月28日（日）11:59pm

中文專科班

課程攻略涵蓋閱讀理解、寫作、聆聽、口語訓練及試卷練習。

閱讀理解﹕從練習中學懂怎樣發掘不同段落的中心句，掌握段旨及段意，深入了解作者表達的意思，令閱讀文章變得享受。

作文﹕協助學生發掘及整理思路與邏輯。從欣賞文章到自己寫作，這樣便能夠寫出好文章。聆聽及口語訓練：聽和說是香港學生普遍較弱的一環，但表達能力是終身受用的，在試後會特別提升相關訓練。

英文專科班

課程攻略涵蓋文法、閱讀理解、寫作及試卷練習。

文法﹕特別着重文法規則的應用秘訣及考試陷阱，亦會透過 proofreading 的方法使學生正確理解文法應用。

閱讀理解﹕教學生準確找出文章的關鍵詞，從而找出答案的線索，亦會透過練習掌握答題方法。

寫作﹕着重文章內容及邏輯思維，並教導學生將雜亂的內容加以整理，然後用簡潔的文字表達，做到「我手寫我心」。

數學專科班

教法攻略﹕先了解學生程度，由淺入深注入數學概念，然後分階段以中等及高難度題目教授，務求令學生能掌握題型及答題時間分配。

教學進度﹕設定期評估以了解學生進度，拔尖補底。

試前準備﹕重點重溫複雜的應用題，提供試卷作練習，助學生以最佳狀態應試。

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博士級補習老師團隊﹕

Dr Victor Hung 洪家樂博士 (創辦人及行政總監)

• 醉心教學及科研，曾於香港大學醫學院擔任榮譽助理教授；

• 先後於香港大學醫學院及香港浸會大學中醫藥學院進行教學與科研工作;

• 多年來發表多份國際期刋的論文及公開演講；

• 廿多年教學經驗，不少門生從事醫學或科研工作；

• 教學理念備受肯定,多次受各界採訪，最近更與 EPSON 合作，推廣創新教學概念。

Dr Angela Lai 黎嘉慧博士 (合夥人及英文課程總監)

• 於奧克蘭大學(University of Auckland) 學士及碩士畢業，獲得一級榮譽

(First Class Honor) 成績；

• 隨後在香港大學醫學院獲得博士學位，並獲得獎學金、Young Investigator Award 和 Outstanding Poster Presentation Award；

• 於香港大學醫學院工作期間曾參與撰寫多篇國際期刊；

• 加入「博士」後，專注於高小及中學教學及教材編寫。

其他資深導師均善於以輕鬆愉快的方式上課，令學習變得生動有趣。

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