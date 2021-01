上次介紹過Task Rabbit,有朋友嫌太「勞動」偏向,那麼這次就介紹「勞心」的外判平台。在Gig Economy的世代,外判工作、freelance成為大勢所趨,不少工作打得越來越散,技能亦越來越專,卻同時不受地域所限,只要有留一口氣、點一盞燈、開一開Wi-Fi,就可以接到世界各地不同的工作。以下介紹3個英國較為出名的平台:UpWork、People Per Hour、Fiverr。

UpWork——網頁最底列出熱門技能及趨勢技能

UpWork,起源於美國,是目前最多人用的自由工作者外判平台之一。用家登入後有4個身份可供選擇,分別為自由工作者(Freelance)、中間人(Agent)、客戶(Client)、企業客戶(Enterprise Client);薪金形式有分兩大種:Hourly project(時薪)及Fixed-Price project(固定薪金),時薪適合VA、文書處理等;件計就適合設計網頁、數據分析等牽涉時間較長、難以量度的工作。官方有份Freelancer’s Guide,詳列操作與細節,甚為窩心。

值得一提,UpWork網頁最底列出Top skills(熱門技能)和Trending skills(趨勢技能),前者有Android Developer、SEO Expert、Web Designer、Content Writer、UX Designer;後者則有eLearning、Genetic algorithms、Enterprise architecture等,自由工作者就可以從中了解,目前以及未來有哪些趨勢最為值錢。

01:UpWork是目前最多人用的自由工作者外判平台之一,Android Developer是其網頁其中一項Top skills(熱門技能)。(圖:UpWork)

People Per Hour——不乏Content Writing及SEO工作

People Per Hour,起源於英國,總部位於倫敦,創辦人是劍橋大學畢業生Xenios Thrasyvoulou。它的介面簡潔,目前較為熱門的技能有:Content Writing、SEO、Website Development、Logo Design、Voice-over、Administration Assistance,相信當中不少香港人亦得心應手。

身邊有朋友較為熟悉Content Writing,間中亦會上去看看是否有案子可接,執筆之際上去一看,就見到不少自由工作者的報價,例如有來自英國的寫手就報價20英鎊(約211港元),幫客戶撰寫500字的網頁文章(Create a 500 word blog post, web content or article);亦有同樣來自英國、自稱SEO專家的寫手,表示收500英鎊(約5,285港元)就可以幫客戶撰寫整個網頁的文案(Write strong and effective copy for your entire website),如何報價,則自行定奪。

Fiverr——企業越趨重視網頁設計

Fiverr,起源於以色列,由Micha Kaufman及Shai Wininger創立。聞說創辦人成立之初,就是想看看5美金(約39港元)可以在網絡上找到甚麼服務,因此是以價格低廉而聞名,針對沒有太多預算的客戶,最低消費就是5美金。當然,平台發展下去,大家都明白一分錢一分貨,5美金真的沒可能找到太高質素的服務。

Fiverr將每次交易稱之為gig(意即「特定時間的工作」),現時目測平台上亦有過千美金薪酬的項目,例如會計服務、法律諮詢等,目前最熱門的有Web and Mobile Design、WordPress、Logo Design、Dropshipping等,也反映在疫症大流行之後,更多企業傾向將工作外包,同時亦越來越重視網頁設計。

疫症肆虐,在現時的英國找工作或許並不容易,但身邊其實也有不少成功個案,就算一時三刻找不到全職工作,也不妨將自己的技能「出售」,在這些有價有市的平台,相信大家都會找到謀生的方法,共勉之。

撰文:顧書維

前社區主任,留學英倫,主修國際關係,現於國際顧問公司任職,寫文章以自娛娛人。

編輯:洪慧冰、鄒仲安

