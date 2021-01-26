上次介紹過Task Rabbit，有朋友嫌太「勞動」偏向，那麼這次就介紹「勞心」的外判平台。在Gig Economy的世代，外判工作、freelance成為大勢所趨，不少工作打得越來越散，技能亦越來越專，卻同時不受地域所限，只要有留一口氣、點一盞燈、開一開Wi-Fi，就可以接到世界各地不同的工作。以下介紹3個英國較為出名的平台：UpWork、People Per Hour、Fiverr。

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UpWork——網頁最底列出熱門技能及趨勢技能

UpWork，起源於美國，是目前最多人用的自由工作者外判平台之一。用家登入後有4個身份可供選擇，分別為自由工作者（Freelance）、中間人（Agent）、客戶（Client）、企業客戶（Enterprise Client）；薪金形式有分兩大種：Hourly project（時薪）及Fixed-Price project（固定薪金），時薪適合VA、文書處理等；件計就適合設計網頁、數據分析等牽涉時間較長、難以量度的工作。官方有份Freelancer’s Guide，詳列操作與細節，甚為窩心。

值得一提，UpWork網頁最底列出Top skills（熱門技能）和Trending skills（趨勢技能），前者有Android Developer、SEO Expert、Web Designer、Content Writer、UX Designer；後者則有eLearning、Genetic algorithms、Enterprise architecture等，自由工作者就可以從中了解，目前以及未來有哪些趨勢最為值錢。

01：UpWork是目前最多人用的自由工作者外判平台之一，Android Developer是其網頁其中一項Top skills（熱門技能）。（圖：UpWork）

People Per Hour——不乏Content Writing及SEO工作

People Per Hour，起源於英國，總部位於倫敦，創辦人是劍橋大學畢業生Xenios Thrasyvoulou。它的介面簡潔，目前較為熱門的技能有：Content Writing、SEO、Website Development、Logo Design、Voice-over、Administration Assistance，相信當中不少香港人亦得心應手。

身邊有朋友較為熟悉Content Writing，間中亦會上去看看是否有案子可接，執筆之際上去一看，就見到不少自由工作者的報價，例如有來自英國的寫手就報價20英鎊（約211港元），幫客戶撰寫500字的網頁文章（Create a 500 word blog post, web content or article）；亦有同樣來自英國、自稱SEO專家的寫手，表示收500英鎊（約5,285港元）就可以幫客戶撰寫整個網頁的文案（Write strong and effective copy for your entire website），如何報價，則自行定奪。

Fiverr——企業越趨重視網頁設計

Fiverr，起源於以色列，由Micha Kaufman及Shai Wininger創立。聞說創辦人成立之初，就是想看看5美金（約39港元）可以在網絡上找到甚麼服務，因此是以價格低廉而聞名，針對沒有太多預算的客戶，最低消費就是5美金。當然，平台發展下去，大家都明白一分錢一分貨，5美金真的沒可能找到太高質素的服務。

Fiverr將每次交易稱之為gig（意即「特定時間的工作」），現時目測平台上亦有過千美金薪酬的項目，例如會計服務、法律諮詢等，目前最熱門的有Web and Mobile Design、WordPress、Logo Design、Dropshipping等，也反映在疫症大流行之後，更多企業傾向將工作外包，同時亦越來越重視網頁設計。

疫症肆虐，在現時的英國找工作或許並不容易，但身邊其實也有不少成功個案，就算一時三刻找不到全職工作，也不妨將自己的技能「出售」，在這些有價有市的平台，相信大家都會找到謀生的方法，共勉之。

撰文：顧書維

前社區主任，留學英倫，主修國際關係，現於國際顧問公司任職，寫文章以自娛娛人。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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