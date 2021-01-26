隨市場需求，2007年MINI推出旅行車Clubman，2010年因應SUV市場推出首代Countryman。過去10年，MINI還推出過MINI Coupe、MINI Roadster和MINI Paceman等有趣作品，雖然上述車款已「絕後」，但至今仍為車迷津津樂道，一致欣賞MINI的大膽作風。

作為最熱賣的車款，Countryman跟Clubman可說越戰越勇，除了成功推出第二代，近期更推出小改款，今日測試的是小改款Countryman，外觀改動主要在頭燈及泵把。很多車迷在元祖Countryman推出時，不太接受其外形，歷經10年洗禮，大家才漸漸接受它是MINI家族的一員。車尾方面，新車亦換上新款MINI必備的「米」字旗尾燈，據說不少現役Countryman車主已經急不及待，花5,000元換上這款尾燈，果然「米」字旗真的很有吸引力。

免費配備齊全 中控台添8.8吋屏幕

新車內櫳佈局維持不變，跟小改款前的Countryman可說99%相似。小改款的重點，在於新加入的電子錶板，雖然尺寸不大，但顯示的資訊總算夠用兼清晰。值得留意的是，電子錶板及Keyless Entry是代理首批小改款Countryman的附送設備。如果閣下不是在這批貨出新車的話，便要加41,300元選配了。到底有甚麼是免費呢？新車價全包的有：中控台8.8吋屏幕、雙區恒溫冷氣連後排出風口、電尾門、電動座椅、天幕頂、氣氛燈及車廂布櫳，尚算齊全，若要加配真皮座椅，那便要加錢了。

或者你會問，為甚麼今次測試的是Countryman的入門Cooper版本？因為很多Countryman的買家都純粹追求擁有和駕駛MINI的樂趣，Cooper版本自不然是主流選擇，街上亦不難見其蹤影。新車不像母公司寶馬的LCI車款般加入Mild Hybrid技術，引擎則同用一副編號B38的1.5公升直三turbo引擎，最大馬力136匹，峯值扭力220Nm，換上一副7前速雙離合器自動波箱，動力流失明顯較少，加速感顯得線性。

車身略高 保持獨特操控感

Countryman雖然沒其他MINI車款般操控靈動，但表現的確比同級SUV好玩得多，特別在攻彎表現，它仍保留一定的銳利感。可是說實在，新車始終車身較高，而且MINI一向都把懸掛調校得非常實在，這無疑令舒適感打了一點折扣。不過我認為，MINI不惜犧牲乘坐感來保持家族聞名車壇的操控感，實在值得一讚，它很清楚自己的定位，買Countryman甚至買MINI的人，就是欣賞這份無可比擬的獨特性。

最後說說價錢，小改款Countryman Cooper版由339,800元起跳，我認為它比採用相同底盤、相同引擎和波箱、而且貴約38,000元的寶馬X1 18i更有個性。新車外表雖然仍舊可愛，可是現在加添了一份成熟和高級感，無疑比一眾講求穩陣的歐洲SUV對手更添一份玩世不恭、我行我素的味道。甚麼？還要跟我爭論體形巨大的Countryman是否真正的MINI？我不再說了，但給大家一個數據作參考：上年度香港MINI的總銷量裏，Countryman佔近一半。這樣一來，大家明白我的意思嗎？

MINI Cooper Countryman

引擎：1,499cc直三turbo

馬力：136hp/4,500-6,500rpm

扭力：220Nm/1,480-4,100rpm

傳動：7前速雙離合自動波箱，前輪驅動

售價: $339,800起

查詢: MINI HK

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！