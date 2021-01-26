武漢肺炎疫情不斷蔓延，越來越多人要進行強制檢測，亦有市民為求安心，自行以不同方式作檢測。究竟甚麼人應該做檢測、測試應多久做一次、家用測試包又是否有用呢？感染及傳染病專科醫生林緯遜話你知。

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甚麼人要做檢測？

根據政府講法，現時只要同一幢大廈在14天內有兩個或以上單位出現無關連感染個案，便會要求全幢大廈居民作強制檢測。部份地方如深水埗指定區域，更是只要有一宗個案，便須全幢居民強制檢測。

強制檢測以外，不少人都會自行作檢測求安心。《健康蘋台》按不同感染風險劃分出五類人士，由林緯遜醫生分別講解其檢測需要。

第一類：低風險 （索取深喉唾液樣本瓶）

．未曾直接接觸確診者

．未曾進入已確診者工作地區

林緯遜醫生：「雖然第一類人士風險較低，既沒有接觸過任何確診人士，亦無到過確診者去過的場所，不過現時疫情比較嚴峻，確診數字仍然較多。我覺得市民若有擔心，可採取政府『願檢盡檢』的態度，到衞生防護中心、衞生署提供的測試場所作檢測，包括社區檢測中心，或到普通科門診索取深喉唾液樣本瓶。」

第二類：低至中風險 （索取深喉唾液樣本瓶／於檢測中心進行鼻腔及咽喉合併拭子樣本採集）

．未曾直接接觸確診者

．曾進入已確診者工作／居住範圍

第三類：中風險（於檢測中心進行鼻腔及咽喉合併拭子樣本採集）

．未曾直接接觸確診者

．曾與確診者之朋友的朋友／同事的同事生活或工作

林緯遜醫生：「第二及第三類中風險人士便要視乎個別情況。所謂朋友的朋友、同事的同事，或個別人士進入過確診者工作地區的話，到底他的接觸有多頻繁？有否佩戴口罩？有否接觸過很多公用設施？有否充足潔手？其實這些因素也會影響需要測試的程度。」林緯遜醫生補充指，假若有部份時間沒有佩戴口罩、工作或活動與他人接觸非常多、未必能經常洗手，最好就去做測試。

林緯遜醫生特別提醒， 若從事零售業，又或在街市工作，而工作地點附近有確診個案，即使經常佩戴好口罩，但由於工作要不斷接觸貨品及許多人士，未必能經常潔手，在感染控制方面或會有閃失，亦可考慮去做檢測。

第四類：中至高風險（於檢測中心進行鼻腔及咽喉合併拭子樣本採集和自我隔離）

．未曾直接接觸確診者

．曾與確診者之朋友／同事／同住人生活或工作

林緯遜醫生：「中至高風險即密切接觸者的密切接觸者，或者是密切接觸者的其他接觸者。現階段我建議這類市民做檢測。衞生防護中心工作量太大，未必可以照顧到這群隔一層的接觸者，市民可以及早做測試，若不幸接觸過病毒甚至患病，亦能及早知道。」

第五類：高風險（於檢測中心進行鼻腔及咽喉合併拭子樣本採集和自我隔離／檢疫中心）

．曾直接接觸確診者

林緯遜醫生：「高風險也就是曾經接觸過確診者。那就要視乎你是否密切接觸者，一旦被衞生防護中心界定為密切接觸者，便會送去檢疫及做測試。答案非常簡單，高風險一定要做檢測，衞生防護中心亦已為這類人士提供檢測。」

陰性代表無事？多久要檢測一次？

林緯遜醫生強調，即使檢測結果呈陰性，亦不一定代表沒受感染。林緯遜醫生解釋：「可能是所用的採樣方法、測試本身的限制、病毒在上呼吸道或下呼吸道的複製程度等，種種原因都有機會令假陰性出現。」他提醒，武漢肺炎潛伏期中位數大概為5日，大部份人14日內發病，所以若真的可能接觸過病毒、有擔心的話，可能隔數日便要再檢測，「因為病毒量在數日後會增加，特別是有病徵的時候，病毒量升高便會檢測到病毒。」

家用檢測有用嗎？

坊間有不少家用武漢肺炎檢測包，包括抗原測試。林緯遜醫生提醒，抗原測試在病毒量較低時，敏感度就會較低，亦即當病毒量不足，便會測不出病毒存在，於是出現假陰性。另外，雖然家用抗原測試準確度及特異度相對較高，即理論上不會經常有假陰性出現，不過若多次重複做同一個測試，也有機會100次中有1次出錯，有機會出現假陽性。林緯遜醫生說：「家用抗原測試的最大優點是能夠快速知道結果，一般10至20分鐘便有結果，讓人可再作核酸檢測，覆核是否受感染。」

抗原測試外，市面上亦有家用抗體測試包，測試血液中對病毒產生的抗體反應。林緯遜醫生指，抗體測試並非偵測病毒本身，亦不是針對病毒較活躍的階段作偵測。林緯遜醫生說：「抗體測試用於急性診斷的作用不大，而家用版抗體測試的準確度更低，一般不建議購買這類家用抗體測試包自行檢測。」

核酸檢測最準確

武漢肺炎檢測技術主要分為偵測病毒及偵測抗體兩種方法，其中偵測病毒亦可分為複製病毒基因及病原測試兩類。林緯遜醫生指，現時最準確的方法是PCR核酸檢測，透過複製病毒個別基因，再於化驗所偵測樣本中的病毒基因。而病原測試則未有複製病毒，在低病毒量的情況下未必偵測得到。

下呼吸道樣本較上呼吸道準確

至於採樣位置則分為上呼吸道及下呼吸道，而下呼吸準確度較上呼吸道高。下呼吸道包括痰液，以及要醫院才能抽取的氣管抽取物；上呼吸道則包括鼻腔、鼻咽、咽喉拭子、深喉唾液。林緯遜醫生說：「雖然上呼吸道的準確度會較下呼吸道低少許，但整體準確度和敏感度也較高，不過是打了少少折扣而已。上呼吸道當中，一般最準確是鼻咽咽喉合併拭子，其餘則是深喉唾液、鼻腔及咽喉拭子，它們的準確度都相當高。」林緯遜醫生提醒，醫護人員採樣準確度一般較自行採樣高，如果市民有擔心的話，他認為政府也不介意市民多去做檢測。

記者：李煒汯

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