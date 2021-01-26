蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
English

香港開埠180年｜香港原名Heong Kong是條圍村？群帶路原來不是路？從開埠初期人口普查尋找消失的香港村

14分鐘前

「香港由昔日的小漁村，變成今日的國際大都會……」相信香港人對這句說話並不陌生，然而變成國際大都會後，那些小漁村到哪裏去了？1841及1842年的《香港憲報》均刊登了開埠初期的人口普查，發現當時赤柱是香港人口最密集的地方，另外還有香港村、紅香爐、黃泥涌、石塘嘴等現時已經消失的村莊。城西關注組成員張朝敦覺得：「作為香港人，當然希望大家會去了解這個地方的由來，因為要了解這裏的歷史，才會對這個地方有感情。」

相關新聞：香港開埠180周年｜真香港人常識問答比賽　香港有全球首條載人吊車、鼠疫期間有艘海上隔離船？

1. 赤柱：曾是香港的首府

根據1841年《香港憲報》刊登的人口普查，當時香港島各村落人口只得大約7,450人，而赤柱便佔了其中2,000人，是香港島人口是多的村莊；至1842年，赤柱人口已膨脹至3,000人。而整個維多利亞城人口也只得8,181人。為何赤柱會成為香港島人口最多的地方？

張朝敦指，1841年時，有外國人來香港，記錄香港島有三間廟，其中一間便是赤柱的天后廟。天后作為祈求出海平安的神祗，多由信眾籌款興建，因此能在開埠前便建有一座大廟，證明那時赤柱已有很多人聚集居住。

事實上，由於清朝時海盜橫行，因此清廷於沿海地區設置不同的營汛，當中赤柱便是其中一個汛站。由於汛站駐有官兵，相對上較安全，因此人們便圍繞赤柱發展起來。英國未進入香港之前，赤柱更曾是香港的首府。張朝敦指：「根據記錄，當時在赤柱買一間屋要$400，要知道在那個時候$400並不便宜。」

後來隨着香港發展，赤柱開埠前及開埠初期的建築大多遭到拆除。例如1841年英軍登陸赤柱後，便馬上在赤柱建設一個軍營，軍營在後來被拆卸；但1998年，政府把與赤柱軍營同期興建的美利樓（同樣屬開埠初期的軍事設施）重置於赤柱廣場。除此之外，現時赤柱舊警署旁的界限里有一款彎曲的石渠，張朝敦指，「1860年代已有文獻記載這款石渠，石渠由街頭一直延伸入赤柱市集深處，可以見到當時這裏已是一個相當繁榮的市集，否則不會興建這麼長的石渠。」

2. 香港村：香港名字的由來

1841年，《香港憲報》的人口普查提到「香港（Heong Kong）」，旁邊以一行英文註「A large fishing village（一個大漁村）」，這個「大漁村」當時有200人，至1842年則增至300人。香港村位於黃竹坑香港仔隧道附近，位置大概是現時舊圍村所在的地方，但180年間，香港村為何變成了舊圍村？

張朝敦說，「香港村」很有可能就是「香港」名字的由來。他從1859年一份關於香港村校的文獻（《Few Notices on the Extent of Chinese Education and the Government School of Hong Kong》）中看到一名洋人學官在巡視香港村時，記錄了村長跟他說：「由於山河兩岸的芳草散發出香氣，所以把這個地方稱作「Heongkong（香江）。」張朝敦認為這個記錄十分重要，「因為以前一直由外國人去講香港個名點嚟，但呢個係由香港居民親口講述點解呢度叫香港。」

「我都唔知呢度有幾耐歷史，但英國人未嚟之前就已經有呢條村。」舊圍村居民李樹平（88 歲）笑說。他在1949年從大陸逃來香港，在舊圍村已居住了72年，見證舊圍村的變化。他印象中，他剛來時，香港村是一個過千人的村落。村莊下方直至香港仔隧道一帶全都是種菜養豬的田。那時村莊還未有水，村民就自己搭一條一千多呎的喉，由山上一直延伸至山下，村民就吃這些泉水。後來每到颱風季節，每家每戶都遭殃，李樹平便到民政署去質問：「點解我哋條村咁多人都唔供水畀我哋？連街喉都唔畀一條我哋？」後來便真的在村內搭了一條街喉。

李樹平又走上山坡，指指山坡上一個石屎及鐵皮建成的破舊構築物，鐵皮門上淡去的墨水寫着「公共廁所」，裏面當然已經荒廢良久，長滿了雜草。李樹平指，這個公廁也是他在70年代爭取回來的，以前這裏沒有公廁，居民去廁所成為一大問題，公廁建成後，村內上千人都來這個公廁。以前公廁旁邊有一個大水缸，讓人如廁後用勺一桶水沖廁。後來家家戶戶都有廁所了，這個公廁就荒廢了，旁邊的水缸亦不知去向。

李樹平說「舊圍」時，發音是說「舊位」，指舊的位置。這是由於1970年代，政府打算興建香港仔隧道，便收回舊圍村山坡上方約一半的土地，讓那些居民上樓。同時又有部份居民搬至山坡下方，與舊圍村隔一條香港仔隧道的位置，因而形成「新圍（位）」，而舊有的村莊便成了「舊圍（位）」，至此，舊有的香港村已發生了天翻地覆的變化。

3. 紅香爐：曾代表香港的天后廟

1841年的人口普查中有一個稱為「紅香爐」的地方，只得50人。但張朝敦說，「紅香爐」這個名字原來很重要。傳說以前有一個紅色的香爐從海上飄來現時天后附近海域，人們覺得很神奇，於是就在該設置一個祭祀的地方，後來建成今天天后的天后廟。

由於「紅香爐」在意義上十分重大，因此清朝時期說起香港島，主要是把香港島分作四個部份，東北一帶叫紅香爐，東南稱赤柱，西南是香港，西北一帶則作群帶路。有部份地圖，例如1744年的《海國聞見錄》、1811年的《廣東通志》，更直接以「紅香爐」代表整個香港島。而「紅香爐」一名的消失，已難以稽考，但張朝敦指1857年《香港憲報》中提到維多利亞城邊界時，會在紅香爐後方加註「Joss House」，指現時的天后廟，即是慢慢用「天后廟」去取代「紅香爐」。

張朝敦推測，以前的紅香爐村大約位於以前的大坑古村位置，即現時的位置。張朝敦指，1838年時，有一名外國人從九龍乘艇過香港島，他所到之處都會畫一幅板畫，張朝敦指，由於他所畫的板畫中看到尖沙咀大包米及土瓜灣山，從角度上而言很大可能是從紅香爐看過九龍。根據那位法國人的描述，該處是一個只有數十人的村莊，與開埠初期的人口普查數據吻合。另外，法國人又指他沿着山路進入村莊時，右手邊有一條河，左手邊則有碎石，又與1930年代大坑古村的情況相近。因此推測紅香爐村則是後來的大坑古村。直至1910年，大坑古村那塊地賣給了地產商，後來建成今天的光明臺，而遷拆大坑古村前，又在前方興建新的樓房安置村民，就成為了今天的新村街。

4. 黃泥涌村：因村民抗爭而較遲被滅的村莊

1841年人口普查內另一條現時已經消失的村莊是黃泥涌村。黃泥涌當時是一條有300人的農村（agricultural village），後來為何消失？

張朝敦站在交蔭街一條後巷，拍拍後巷內的石牆指，那些1920年代末建成的石牆，正正見證了黃泥涌村的淹沒。張朝敦指，黃泥涌村地勢上本來就低，後來政府在跑馬地興建馬場，馬場就在黃泥涌村的對面，「黃泥涌村第一排屋與馬場之間隔着一大塊農田，你諗下無敵大馬場景，竟然俾村民用嚟耕田，政府當然垂涎呢塊地。」於是政府在1910年代收回這塊農地，在黃泥涌村與馬場中間興建了一排西洋大屋。

大屋建成後，黃泥涌村地勢便呈了凹陷形，每逢雨季都會水浸。直至1920年代尾，政府正式收回黃泥涌村，「同其他開埠初期就存在的村相比，黃泥涌村算係撐得比較耐，咁係因為村民有抗爭過，同政府鬥智鬥力。」張朝敦說，黃泥涌村村民是比較有識見的一群，例如早在1870年時，他們已經寫信給港督要求為村校增添一名英文老師，令當時全香港得三個地方有英文老師，其一是中央書院，其二是香港仔村校，第三間就是黃泥涌村校，但黃泥涌的學生最少，只得20個。無論如何，1920年代，在村民與政府的角力之下，村民最終成功爭取到原區安置。

5. 石塘嘴：維多利亞城向西發展的結果

1841年，石塘嘴是一個只有25人的村莊及石礦場（Stone quarry）。而石塘嘴之所以叫石塘嘴，「就是因為開埠時開山劈石，採得石多，個地勢凹咗入去，於是出現咗一個塘。」

張朝敦展示一張開埠初期的地圖，地圖顯示，在現時山道與德輔道西交界的位置，當時應有100呎高，即約8層樓高。若站在山道天橋底下，一直至天橋上的廣告牌位置，以前都是石礦來的。

「而維多利亞城的發展趨勢，就是由中環開始，不斷向西發展，沿着皇后大道兩旁建屋。當中環、上環、西營盤一帶都膨脹後，政府便把採石後凹下去的石塘嘴發展起來。」張朝敦說，而從一張1880年的照片亦可見到，當時山道兩旁是築滿了村屋及寮屋的。直至1900年代，政府在現時加倫臺位置興建唐樓，30年代加倫臺發生煤氣管爆炸，多人喪生。

6. 群帶路：被維多利亞城吞噬的村莊

1841年人口普查中還有一個漁村（fishing village）稱作「群大路（群帶路）」，只有約50人。傳說英軍初登陸香港時，得到漁婦陳群由赤柱引路至香港北部，因而出現「阿群帶路」的故事。故事真偽無法考究，但張朝敦覺得「群帶路」不是一條像群帶的路，而是一條村。

1844年《An Aide-de-camp’s Recollections of Service in China, A Residence in Hong Kong, and Visits to Other Islands in the Chinese Seas》中提到群帶路是被維多利亞城吞併。另外在域多利道或大潭水塘附近發現的里程碑上，刻着「VICTORIA 5 MILES」，下方有中文寫「羣帶路十八里」，「因此群帶路應是Victoria的中文名。」張朝敦說。

「因此可以理解自從有維多利亞城後，群帶路就消失了，我們很難從文獻或地圖找到群帶路的真實位置。」例如1866年《新安縣志全圖》只籠統指出尖沙嘴對岸就是群帶路，所以群帶路村應是位於中環至灣仔一帶的地方。

記者：黃桂桂

攝影：魏子朗、鄭明川

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

香港開埠香港開埠180周年香港香港村紅香爐群帶路赤柱黃泥涌石塘咀維多利亞城人口普查香港憲報香港歷史
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner