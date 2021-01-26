「香港由昔日的小漁村，變成今日的國際大都會……」相信香港人對這句說話並不陌生，然而變成國際大都會後，那些小漁村到哪裏去了？1841及1842年的《香港憲報》均刊登了開埠初期的人口普查，發現當時赤柱是香港人口最密集的地方，另外還有香港村、紅香爐、黃泥涌、石塘嘴等現時已經消失的村莊。城西關注組成員張朝敦覺得：「作為香港人，當然希望大家會去了解這個地方的由來，因為要了解這裏的歷史，才會對這個地方有感情。」

1. 赤柱：曾是香港的首府

根據1841年《香港憲報》刊登的人口普查，當時香港島各村落人口只得大約7,450人，而赤柱便佔了其中2,000人，是香港島人口是多的村莊；至1842年，赤柱人口已膨脹至3,000人。而整個維多利亞城人口也只得8,181人。為何赤柱會成為香港島人口最多的地方？

張朝敦指，1841年時，有外國人來香港，記錄香港島有三間廟，其中一間便是赤柱的天后廟。天后作為祈求出海平安的神祗，多由信眾籌款興建，因此能在開埠前便建有一座大廟，證明那時赤柱已有很多人聚集居住。

事實上，由於清朝時海盜橫行，因此清廷於沿海地區設置不同的營汛，當中赤柱便是其中一個汛站。由於汛站駐有官兵，相對上較安全，因此人們便圍繞赤柱發展起來。英國未進入香港之前，赤柱更曾是香港的首府。張朝敦指：「根據記錄，當時在赤柱買一間屋要$400，要知道在那個時候$400並不便宜。」

後來隨着香港發展，赤柱開埠前及開埠初期的建築大多遭到拆除。例如1841年英軍登陸赤柱後，便馬上在赤柱建設一個軍營，軍營在後來被拆卸；但1998年，政府把與赤柱軍營同期興建的美利樓（同樣屬開埠初期的軍事設施）重置於赤柱廣場。除此之外，現時赤柱舊警署旁的界限里有一款彎曲的石渠，張朝敦指，「1860年代已有文獻記載這款石渠，石渠由街頭一直延伸入赤柱市集深處，可以見到當時這裏已是一個相當繁榮的市集，否則不會興建這麼長的石渠。」

2. 香港村：香港名字的由來

1841年，《香港憲報》的人口普查提到「香港（Heong Kong）」，旁邊以一行英文註「A large fishing village（一個大漁村）」，這個「大漁村」當時有200人，至1842年則增至300人。香港村位於黃竹坑香港仔隧道附近，位置大概是現時舊圍村所在的地方，但180年間，香港村為何變成了舊圍村？

張朝敦說，「香港村」很有可能就是「香港」名字的由來。他從1859年一份關於香港村校的文獻（《Few Notices on the Extent of Chinese Education and the Government School of Hong Kong》）中看到一名洋人學官在巡視香港村時，記錄了村長跟他說：「由於山河兩岸的芳草散發出香氣，所以把這個地方稱作「Heongkong（香江）。」張朝敦認為這個記錄十分重要，「因為以前一直由外國人去講香港個名點嚟，但呢個係由香港居民親口講述點解呢度叫香港。」

「我都唔知呢度有幾耐歷史，但英國人未嚟之前就已經有呢條村。」舊圍村居民李樹平（88 歲）笑說。他在1949年從大陸逃來香港，在舊圍村已居住了72年，見證舊圍村的變化。他印象中，他剛來時，香港村是一個過千人的村落。村莊下方直至香港仔隧道一帶全都是種菜養豬的田。那時村莊還未有水，村民就自己搭一條一千多呎的喉，由山上一直延伸至山下，村民就吃這些泉水。後來每到颱風季節，每家每戶都遭殃，李樹平便到民政署去質問：「點解我哋條村咁多人都唔供水畀我哋？連街喉都唔畀一條我哋？」後來便真的在村內搭了一條街喉。

李樹平又走上山坡，指指山坡上一個石屎及鐵皮建成的破舊構築物，鐵皮門上淡去的墨水寫着「公共廁所」，裏面當然已經荒廢良久，長滿了雜草。李樹平指，這個公廁也是他在70年代爭取回來的，以前這裏沒有公廁，居民去廁所成為一大問題，公廁建成後，村內上千人都來這個公廁。以前公廁旁邊有一個大水缸，讓人如廁後用勺一桶水沖廁。後來家家戶戶都有廁所了，這個公廁就荒廢了，旁邊的水缸亦不知去向。

李樹平說「舊圍」時，發音是說「舊位」，指舊的位置。這是由於1970年代，政府打算興建香港仔隧道，便收回舊圍村山坡上方約一半的土地，讓那些居民上樓。同時又有部份居民搬至山坡下方，與舊圍村隔一條香港仔隧道的位置，因而形成「新圍（位）」，而舊有的村莊便成了「舊圍（位）」，至此，舊有的香港村已發生了天翻地覆的變化。

3. 紅香爐：曾代表香港的天后廟

1841年的人口普查中有一個稱為「紅香爐」的地方，只得50人。但張朝敦說，「紅香爐」這個名字原來很重要。傳說以前有一個紅色的香爐從海上飄來現時天后附近海域，人們覺得很神奇，於是就在該設置一個祭祀的地方，後來建成今天天后的天后廟。

由於「紅香爐」在意義上十分重大，因此清朝時期說起香港島，主要是把香港島分作四個部份，東北一帶叫紅香爐，東南稱赤柱，西南是香港，西北一帶則作群帶路。有部份地圖，例如1744年的《海國聞見錄》、1811年的《廣東通志》，更直接以「紅香爐」代表整個香港島。而「紅香爐」一名的消失，已難以稽考，但張朝敦指1857年《香港憲報》中提到維多利亞城邊界時，會在紅香爐後方加註「Joss House」，指現時的天后廟，即是慢慢用「天后廟」去取代「紅香爐」。

張朝敦推測，以前的紅香爐村大約位於以前的大坑古村位置，即現時的位置。張朝敦指，1838年時，有一名外國人從九龍乘艇過香港島，他所到之處都會畫一幅板畫，張朝敦指，由於他所畫的板畫中看到尖沙咀大包米及土瓜灣山，從角度上而言很大可能是從紅香爐看過九龍。根據那位法國人的描述，該處是一個只有數十人的村莊，與開埠初期的人口普查數據吻合。另外，法國人又指他沿着山路進入村莊時，右手邊有一條河，左手邊則有碎石，又與1930年代大坑古村的情況相近。因此推測紅香爐村則是後來的大坑古村。直至1910年，大坑古村那塊地賣給了地產商，後來建成今天的光明臺，而遷拆大坑古村前，又在前方興建新的樓房安置村民，就成為了今天的新村街。

4. 黃泥涌村：因村民抗爭而較遲被滅的村莊

1841年人口普查內另一條現時已經消失的村莊是黃泥涌村。黃泥涌當時是一條有300人的農村（agricultural village），後來為何消失？

張朝敦站在交蔭街一條後巷，拍拍後巷內的石牆指，那些1920年代末建成的石牆，正正見證了黃泥涌村的淹沒。張朝敦指，黃泥涌村地勢上本來就低，後來政府在跑馬地興建馬場，馬場就在黃泥涌村的對面，「黃泥涌村第一排屋與馬場之間隔着一大塊農田，你諗下無敵大馬場景，竟然俾村民用嚟耕田，政府當然垂涎呢塊地。」於是政府在1910年代收回這塊農地，在黃泥涌村與馬場中間興建了一排西洋大屋。

大屋建成後，黃泥涌村地勢便呈了凹陷形，每逢雨季都會水浸。直至1920年代尾，政府正式收回黃泥涌村，「同其他開埠初期就存在的村相比，黃泥涌村算係撐得比較耐，咁係因為村民有抗爭過，同政府鬥智鬥力。」張朝敦說，黃泥涌村村民是比較有識見的一群，例如早在1870年時，他們已經寫信給港督要求為村校增添一名英文老師，令當時全香港得三個地方有英文老師，其一是中央書院，其二是香港仔村校，第三間就是黃泥涌村校，但黃泥涌的學生最少，只得20個。無論如何，1920年代，在村民與政府的角力之下，村民最終成功爭取到原區安置。

5. 石塘嘴：維多利亞城向西發展的結果

1841年，石塘嘴是一個只有25人的村莊及石礦場（Stone quarry）。而石塘嘴之所以叫石塘嘴，「就是因為開埠時開山劈石，採得石多，個地勢凹咗入去，於是出現咗一個塘。」

張朝敦展示一張開埠初期的地圖，地圖顯示，在現時山道與德輔道西交界的位置，當時應有100呎高，即約8層樓高。若站在山道天橋底下，一直至天橋上的廣告牌位置，以前都是石礦來的。

「而維多利亞城的發展趨勢，就是由中環開始，不斷向西發展，沿着皇后大道兩旁建屋。當中環、上環、西營盤一帶都膨脹後，政府便把採石後凹下去的石塘嘴發展起來。」張朝敦說，而從一張1880年的照片亦可見到，當時山道兩旁是築滿了村屋及寮屋的。直至1900年代，政府在現時加倫臺位置興建唐樓，30年代加倫臺發生煤氣管爆炸，多人喪生。

6. 群帶路：被維多利亞城吞噬的村莊

1841年人口普查中還有一個漁村（fishing village）稱作「群大路（群帶路）」，只有約50人。傳說英軍初登陸香港時，得到漁婦陳群由赤柱引路至香港北部，因而出現「阿群帶路」的故事。故事真偽無法考究，但張朝敦覺得「群帶路」不是一條像群帶的路，而是一條村。

1844年《An Aide-de-camp’s Recollections of Service in China, A Residence in Hong Kong, and Visits to Other Islands in the Chinese Seas》中提到群帶路是被維多利亞城吞併。另外在域多利道或大潭水塘附近發現的里程碑上，刻着「VICTORIA 5 MILES」，下方有中文寫「羣帶路十八里」，「因此群帶路應是Victoria的中文名。」張朝敦說。

「因此可以理解自從有維多利亞城後，群帶路就消失了，我們很難從文獻或地圖找到群帶路的真實位置。」例如1866年《新安縣志全圖》只籠統指出尖沙嘴對岸就是群帶路，所以群帶路村應是位於中環至灣仔一帶的地方。

記者：黃桂桂

攝影：魏子朗、鄭明川

編輯：鄒仲安

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