旅遊網站Travel Triangle剛列出59個全球最怪異景觀，世界之大，一切超出所想，就選震撼度十足的相片10張，帶大家重新認識世界。

地獄湖 Lake Natron

位於坦桑尼亞北部的鹼水湖，因受火山運動影響，水溫除高達攝氏60度，而礦物質亦讓湖水pH值達9至10.5的強鹼性，令湖面呈現奇異的紅色。不少飛鳥被湖面吸引，卻被當中的碳酸鈉結晶石化，湖面就似恐怖片般，有着一具具木乃伊般的鳥屍。

暴風的形態 Slope Point

新西蘭的最南端，受到來自南極的勁風不停地吹，顯得非常荒涼。該處的大果櫟（macrocarpa tree）更被吹得腰都挺不起來，形態停留於暴風來襲的一刻，永遠留在彎彎曲曲的狀態；同時亦有特別豎起路標，指示這處跟南極的距離，比往赤道更近。

不滅火瀑布 Eternal Flame Falls

由紐約往西駕車3小時抵達的公園瀑布，神奇於可以清楚看到水簾後的火焰。天然而成的火，源於瀑布底蘊藏着的天然氣，提供無限的燃料；有時候火焰會熄滅，但有時又會突然自燃。即使冬天四周結冰或水量變澎湃，此天然火，依然如聖火般不停燃燒着。

五色彩虹河 Caño Cristales

一般的河流都是藍色，而哥倫比亞的彩虹河Caño Cristales在沒經人工污染下，竟然帶有深紅、黃、藍、綠色的天然色彩；每年6至9月時，河床水草「瑪卡蓮娜」（macarenia clavigera）轉為深紅色，配合清澈的河水，凸顯出河底岩層、藻類及水草，成為五色彩虹河。

巨型水晶陣 Giant Crystal Cave

墨西哥奈卡水晶洞在地深300米，被名為「世界上最大的地下水晶洞穴」，那些石膏晶體最長有10米長、最重高達55噸。人在其中，就似走進巨人國度般；但地深危險，不作公開，只知研究人員內進時需穿上高科技冷卻功能的保護衣。為讓世人欣賞這天然奇景，曾在紐約展覽其中一支巨水晶。

七彩山丘 Vinicunca Rainbow Mountain

夢幻級別的秘魯七彩山丘，因為不同的礦物質，令山頂呈現出粉紅、白、紅、綠、啡、黃。遇到陽光普照日子，顏色層次更為突出，就像小朋友的塗色圖般；夏季多雨水，建議於旱季冬天8月登山，不過冬季另一隱憂是粉雪蓋頂，有機會只見雪帽而不見七彩山，一切惟有聽天命。

玫瑰色湖 Lake Retba

位於西非的潟湖，含鹽量高約38％，跟死海相若。即使不懂游水，依然可以輕鬆浮起；高鹽量有利嗜鹽的鹽生杜氏藻大量繁殖，藻群吸收陽光，變身成粉紅色。冬季12至1月時，乾燥的天氣令藻的粉紅色更為明顯，當地人浪漫地包裝為「玫瑰湖」。

完美雷射切 Al Naslaa Rock

沙地阿拉伯沙漠上，風沙不停侵蝕岩石，形成岩巉石頭。當中竟然有逾4,000年歷史的巨石，被一條精準的線分成兩份，如雷射切割般完美。配合巨石下的2個支撐基石，令一眾學者都未能判斷是人為，還是大自然所作。

白沙綠湖泊 Lencois Maranhenses

巴西Lencois Maranhenses沙丘奇景，只限每年1至5月的雨季。沙子不吸水、岩層阻去水，令白沙丘間出現一個個碧綠色湖泊，部份更深達3米。因近赤道的溫熱天氣，全年都適合游水；同時這沙丘湖有多樣的動物生活，包括：巨型的西印度海牛及旱季休眠、雨季活躍的魚類等。

六角柱洞 Fingal’s Cave

火山噴發，冷熱作用下，岩漿變成柱形玄武岩。密集的六邊柱體排滿英國Fingal’s Cave海洞內，深約85米、高約23米，即使巨浪中，岩洞依然氣勢十足。每年4至9月是旅遊季節，如果海浪不大，更可以爬上岩柱作近距接觸，奇特的形狀更受英女皇垂青，乘船觀賞。

撰文：鄭智敏

編輯：文曉晴、鄒仲安

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