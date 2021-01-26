懷胎十月，各位孕媽媽在孕期及產後必定出現過身心不適，因為身體不舒服都會影響心理，尤其首次懷孕的新手媽媽，壓力更大。但其實孕期不適可以透過芳香療法，即利用從植物提取的精油來改善！

精油加植物油成按摩油 浸腳搽皮膚滴擴香機都得

英國IFA認可香薰治療師及孕婦護理專家姚冠瑛（Hester）表示，精油為高濃縮物質，須要用植物油稀釋，如甜杏仁油、芝麻油等，混合成按摩油，就可直接塗在皮膚，亦可放少量按摩油在浴缸、浴盆，用來浸浴或浸腳，可改善精神系統，有助放鬆，減低焦慮、壓力等心理不適。

除了透過皮膚吸收，Hester又教孕媽媽把精油滴進擴香機，或將2至3滴精油滴在紗布、紙巾上，並隨意放置身旁，讓芳香分子進入鼻腔，稱為「呼吸法」。Hester表示孕婦長期受壓、情緒不穩，對胎兒發展有負面影響。有研究指出，懷孕期間吸入含有沉香醇或乙酸沉香酯成份的精油，如佛手柑、薰衣草、苦橙葉，也有助改善孕婦情緒，減輕焦慮及壓力。

懷孕期間常見孕吐失眠便秘 精油助紓緩不適

懷孕初期（第1個月至第3個月），最常見是孕吐、心口翳悶及睡眠等問題。Hester指可利用水果類精油如檸檬、佛手柑等，以清新氣味提升活力。方法是把2至3滴精油滴在紙巾上，放在容易聞到的位置如衫領、大腿等，亦可調配一支走珠按摩筆，塗在脈搏、胸口，或在掌心滾動，搓暖後再深呼吸3至5下，不適就可迎刃而解。而睡眠問題則可使用橙花精油，滴1至2滴在紙巾、紗布或棉花上，在睡前約半小時置於枕頭旁，或可利用走珠按摩筆在脈搏、耳背等滾動。

懷孕中期（第4個月至第6個月）肚子開始脹大，皮膚的膠原蛋白或受影響，導致妊娠紋出現。如果要預防，Hester建議懷孕3個月後可開始塗妊娠紋油。另一方面，胎兒在肚中開始發育成長，容易壓着大腸，影響消化及腸道蠕動，引致便秘。Hester建議可配合柑橘、甜橙及葡萄柚精油來進行孕期按摩。

懷孕後期（第7個月至分娩前），孕婦的手腳或會水腫，手部水腫更可能引發手腕神經痛；而腹部越趨脹大、壓力增加，容易引致腰背痛及坐骨痛。自療方法是可把孕期按摩油塗在雙手，再將手掌平放於背部輕力打圈，可改善肌肉痛。

產後用甜茴香精油助疏通乳腺上奶

BB出世後，如果媽媽想餵吊哺母乳，可於每天洗澡後利用甜茴香精油來疏通乳腺及上奶。至於佛手柑、綠薄荷、橙花等精油則有助改善情緒，Hester建議在擴香儀內加3至5滴精油，每日擴香約半小時即可。

Hester提醒，使用擴香時記緊打開窗戶，保持空氣流通。而在選擇擴香機時，建議選擇輕便、容易使用的恆溫式擴香機，其維持的溫度可令芳香分子揮發，重點是毋須點火或加水，即使忘記關機，也不會引致危險。

記者：鍾卓瑜

拍攝：伍慶泉、張志孟

編輯：鄒仲安

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