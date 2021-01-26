Philip是一家大公司的管理層，40多歲，已婚，有一個小朋友，太太是全職主婦。他患上肺癌，已經是兩年多前，疫情前的事了。

每晚應酬又煙又酒少運動 咳出血終確診第四期肺癌

當時，他的生活習慣真的不太好。首先他的工作本身要中港兩邊跑，而且他在內地工作上接觸的人，都喜歡飲飲食食，於是Philip幾乎每晚都要應酬，又煙又酒，「有時想休息一晚都唔得。」他說。在這樣的工作情況下，他很少有機會做運動。終於有一次，咳了很久，他也以為只因煙酒過多及空氣不好，照樣中港兩地工作，沒有看醫生，更沒有照肺，結果最終咳出血，他才害怕了，急急求醫，檢查證實他肺部有一個約4厘米大小的腫瘤，而且已開始擴散，確診為第四期肺癌。

積極接受治療 化療3年仍沒放棄

Philip晴天霹靂，有如從夢中驚醒，原來眼前的一切都不是必然的，可能轉眼就會失去，而他的小朋友才5歲······他和醫生說着說着，就忍不住哭了。但慶幸的是，Philip哭過後並沒有失去鬥志，他主動提出要積極治療，「就算1%機會我都要試！」醫生首先為他做基因測試，但可惜，結果證實他並不適合用標靶藥，因此主要用化療控制腫瘤。經過幾星期療程後，他有一次打化療藥時告訴醫生：「現在我除了來醫院，其他大部份時間都留在家中休息，只是間中去散步。我現在才發現，以前真的很少在家。你知道嗎？我兒子原來會砌模型了，畫也畫得很好，但我以前都沒有注意到。」

由於Philip的肺癌已是晚期，並非一個化療療程就可治癒。幸好現時藥物進步，他接受了不同的化療療程，每一個都幫助他延長了生命，最後更接受了最新的免疫治療。即使疫情期間，他小心翼翼，也沒有停止過治療。今天，他已經是確診晚期肺癌的第三年，仍在努力和肺癌博鬥。

醫生提醒大家，即使年輕，也要留意自己的健康，不可以放縱。要避免煙酒，控制飲食，多運動。若仍堅持吸煙的話，那麼從50歲起可考慮每年接受一次低劑量輻射的電腦掃描，萬一有肺癌也可以盡早發現。患了癌症，千萬不要放棄。近年很多治療方法推陳出新，對腫瘤的控制比以前大有進步，在很多情況下能做到與瘤共存，所謂「輸人唔輸陣」！

撰文：臨床腫瘤科專科醫生李兆康

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！