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米芝蓮功臣 ｜半世紀西環海味老店供貨二星天龍軒 本地隱世腐竹成就$98碗特濃腐竹露

12分鐘前

米芝蓮二星的天龍軒菜式向來矜貴，天龍軒的叉燒雖然8件賣$376，但一直深得食客歡心，而其甜品，一碗簡單不過的腐竹露，盛惠每碗$98，到底是用了甚麼腐竹那麼厲害？我們一於走入天龍軒廚房重地，找來天龍軒主廚劉秉雷（雷哥）為我們解開這個謎團！進入廚房後，先看到雷哥將一塊塊透薄而又平滑的腐竹放入裝滿水的煲內，不消一會兒，腐竹開始慢慢融化。雷哥說：「這是香港本地的腐竹，最重要它是豆味較重，所以我愛選用來煲這個腐竹露。」

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雷哥邊說邊不停攪拌，再過一會兒腐竹已經完全融化在水中。雷哥說：「你看看它，很容易爛，煲了一會兒腐竹便開始融化了。有些腐竹很可惡，怎樣煲也是不會爛、不融化。變相有些人腐竹露是一片片的，其實腐竹露我較喜歡看不到腐竹。」雷哥透露，煮這個腐竹露約需要一小時多，待腐竹完全融化後，便會加入砂糖，其後便要進行隔渣的工序，目的是想讓腐竹露吃下去更綿滑，之後要有一位師傅不停攪拌，這樣才可以防止黐底。待攪拌到腐竹露變成像豆漿一樣的顏色及奶油狀時便完成。腐竹露看似簡單，但是材料及背後的手工也是花足心機。

原來這個腐竹不是我們一般在街市可以買得到的，雷哥說是在這間西環同德海味拿貨，原來他已在這裏拿貨有二十多年 ，就算雷哥到不同酒店工作，都沒有轉換其他供應商。同德海味除了天龍軒外，米芝連星級餐廳唐閣明閣亦是它的客戶。已有半世紀歷史的同德海味多年來低調得很，老闆邱嘉雄說：「我們的腐竹不是（樹記），是另一個本地供應商給貨我們，不一定是某一個牌子才可以做到那個效果。這間腐竹廠沒有門市部，基本上你是買不到的。而且是做批發，一買要買一整包，它還是很傳統用紙袋包裝着，一般家庭不會買一整包。」在同德店面是沒有把腐竹放在當眼處，因此大多數是熟客才會知道這裏可以買到這款腐竹，售價為$50一斤。

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邱生在同德工作差不多有40年，由打工慢慢做到變店舖股東，他認識不少本地廠商和知道不少冷門貨窿路，有時候店舖沒有的但大師傅需要，他便會想辦法為他們拿最好的貨。邱生說：「本地的食材，好像剛才師傅所選擇的腐竹，甚至乎臘腸或者是蝦乾之類的東西，那些便是本地的食材。蝦膏我也是拿大澳的，本身我這裏是沒有售賣，但是師傅要我便去幫他購買。蝦乾我們入些本地的，有些是艇家製作出來，他們會交去他們合作開的欄，好像果欄一樣，水果有水果欄，海味也有海味欄，我們便在那裏買。」

要成為星級餐廳幕後英雄並不容易，每間酒店的師傅也有他們指定的要求。邱生笑說：「我認識劉師傅也很多年，好像他在怡東、半島，再到現在，劉師傅要求十分高。」雷哥在旁點點頭說：「好像這個竹笙，我要求竹笙白淨、厚身，吃下去有口感。一條竹笙我們開兩倒，如果竹笙太短，只開一倒半的竹笙便浪費了。」邱生續說：「所以我們真的逐條逐條挑選，我要找個同事坐在這裏挑選給他。」

看見邱生及雷哥說說笑笑，他們看來十分熟悉，但問到雷哥是不是向來也是指定同德海味作為供應商時，雷哥說：「我不會指定某一間公司，但是有時候我們採購部同事會拿樣本給我試，譬如不同公司的食材，當然我不知道是哪間公司給我選擇，很多時我選也會選中了它（同德）。因為質素問題，譬如選鮑魚，有A、 B、C、D 四間，其實很多時候我一吃，便要這間，採購部笑說這間又中了，原來又是同德。」

除了製作腐竹露的腐竹是選用同德之外，天龍軒有很多海味也是選用同德。雷哥這日更為我們示範一道賀年菜髮菜金蠔竹笙卷。雷哥選用的也是超大的金蠔，他說這款是來自日本，跟沙井蠔也是一樣。它是沒有拿過蠔水，所以它的蠔味重很多。但是香港供應商多不多入這款蠔呢？雷哥說：「香港供應商我不知道，但是我一定要用這款日本的金蠔。」記者再問他是不是只能在同德才可以買到嗎？雷哥說：「如果其他的供應商，你要下訂說要這款日本的金蠔，可能要給些時間它才可以幫你拿到，這個一般人不會買來吃，因為這個價錢較貴。」

能夠做出星級的味道，雷哥說不是他一個可以成事。他認真地說：「如果沒有好的食材，只有好的手藝，那個菜式只能夠是60分，剛剛合格。如果有好的食材，有好的手藝，那不要說做100分，可能會有95分。食材及手藝兩樣也是這麼重要，缺一不可。」的確，能夠做出一道道振奮人心的菜式，背後其實要各方面互相配合，才能打動一眾食客的味蕾。

記者：鄭煒霖

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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