寵物主人又有新地方可以帶貓貓狗狗去玩！沙田新城市廣場加入寵物友善行列，於1樓戶外平台增設「Pets Park 寵物同樂園」，內設歷奇設施及野餐區域，免費讓寵物入場放電耍樂。樂園今日（1月27日）正式對外開放，即刻睇睇有咩玩！

寵物「歷奇區」 四大打卡玩樂設施

「歷奇區」範圍大約千多呎，不算特別大，但有設置不少專為寵物而設的玩樂設施。「寵物小山丘斜台」可以讓大膽的寵物爬上爬落、鍛鍊膽量及腳力；兩條可愛的「寵物隧道」可以打打卡；「骨頭跨欄架」造型可愛之餘，亦可以讓狗狗挑戰。場內同時亦有照顧貓貓的需要，設置了「貓咪樹屋」。整個「歷奇區」鋪上柔軟假草皮，外圍木欄柵，四邊有雙層閘門，可以讓狗狗放繩四圍跑。入場寵物沒有大小、品種限制，大狗細狗一樣歡迎。寵主最關心當然是清潔問題，「歷奇區」內有沙池給寵物便溺，新城市廣場會每兩小時清理沙池及消毒場地，並每晚進行焗霧消毒。

超級馴犬師 Eric Ko 鼓勵帶寵物挑戰

商場邀請了「亞洲最佳犬隻行為治療師」Eric Ko參與開幕活動，Eric Sir鼓勵各位寵主多帶狗狗去不同空間接觸世界：「來這種狗公園我會稱為『高級』些的接觸， 因為很多狗或者不同生物在同一個空間，如果本身你的狗狗是不友善或者有行為問題，主人就要克服，從中學習怎樣跟自己的狗隻相處，需要用到主人的技巧。」以「骨頭跨欄架」為例，Eric Sir指除了大狗主人可以帶著狗狗跨欄，細犬種的主人亦可以帶著牠在中間S字型穿插，「這個過程是訓練狗狗跟著主人的腳行，主人可以從中練習令狗狗擺脫外間引誘，專注跟你建立關係。」

免費寵物車租借 細狗可手抱 大狗要另外兜路

「歷奇區」外圍是 「野餐區」，同樣鋪有假草皮，並有少量桌椅供主人帶著寵物享用餐飲。 商場內同層不少餐廳都有推出「Picnic Set」配合，不過寵物食品的選擇就不多，暫時只有「Shake Shack」推出寵物狗餅乾。

商場範圍內可帶寵物一同進入，但不可落地行走，寵主要把寵物放進寵物車、狗袋或手抱才可內進。商場有提供寵物車免費租借服務，每次可借用三小時，不過數量有限，亦不適合大狗使用。所以大狗狗主若果沒有自備寵物車，就不能從商場穿過，要從帝都酒店門口兜路進入戶外平台的「寵物同樂園」。

寵物片段亮相「大電視」 最萌寵物有獎品

「歷奇區」旁邊的外牆裝嵌了大螢幕，新城市廣場邀請主人分享寵物的可愛搞笑短片，不限寵物品種，貓貓、狗狗、爬蟲等等都有機會登上大銀幕做主角。只要在由1月27日- 2月21日期間，將短片上載分享至個人公開Instagram帳號並hashtag #newtownplaza 及 #NTPPetsPark，新城市便會將片段投放至電視屏幕上，讓寵物「上電視」威一威。Eric Sir 會挑選其中三條最萌狗狗短片，得主將獲取豐富獎品並免費參與他與商場合辦的馴犬講座。

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