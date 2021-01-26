相信大多讀者感覺到咽喉痛的時候，都會聯想到是空氣混濁的刺激、天氣季節轉變或者上呼吸道感染有關。不過，吞嚥或張開口時有咽喉痛，同時伴隨着成因不明的頜面或頭頸部痛的話，就有機會跟一個稱為莖突尖端過長症（Eagle syndrome）有關。

莖突位於兩側頭骨 過長會引發咽喉痛頭痛

莖突（Styloid process）是位於兩側頭骨的錐體，莖突尖端過長症顧名思義就是莖突太長而導致疼痛問題的綜合症。莖突尖端過長症並無特別的症狀，有時會被誤診為舌咽喉神經痛、三叉神經痛、上喉頭神經、非典型性顏面痛、神經病或頭痛。莖突尖端過長症之所以會引發那麼多症狀，是跟莖突位置有關係，莖突位於內頸與外頸動脈之狹窄蝸居之中，而且這個小尖端就和舌骨韌帶舌咽、三叉、交感神經等頭顱骨神經相為「鄰居」，所以莖突過長或舌骨韌帶鈣化時即可能壓迫附近「鄰居」，張開口時舌頭及咽喉會被顎骨牽引向下旋移動並刺激周圍住在這個蝸居附近的鄰里左右神經而引致上述症狀。

牙科醫生日常用上的全口X光檢查就是其中一個簡單方法，去檢查莖突尖端有沒有過長。如果影像發現有結構過長並且有開口或吞嚥誘發疼痛，疑似莖突尖端過長症，就應盡快找醫生進一步檢查，擬定合適的治療方向去解決因莖突過長所帶來的疼痛問題。

莖突結構過長最治本的莫非外科手術切除。不過手術有一定風險。一般症狀輕微患者或擔心手術風險的話可以先服用處方藥物控制疼痛，例如傳統非類固醇消炎止痛藥或新一代COX 2抑制劑，新一代COX 2既可止痛又不會令到腸胃不適。若疼痛情況沒有改善，可以考慮局部注射類固醇或在影像輔助下注射神經阻滯麻醉劑。

正如剛剛提到，藥物控制只是治標。要治本，總要通過手術解決 。外科醫生會在頸部或口腔咽喉進微創手術，切除結構過長的莖突問題 。新一代手術模式之下，醫生會借助三維影像電腦導航，手術可以更加精準地進行，減少不必要的手術創傷，病人便可以加快復原速度，徹底擺脫因為莖突尖端過長的疼痛問題 。

撰文：謝均燿醫生（香港口腔頜面外科學會）

編輯：鄒仲安

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