港人BNO簽證（British National Overseas(BNO) visa）將於1月31日起接受申請，申請人可以在英國讀書及工作，並透過「5+1」的方法入籍英國。移民英國前要做好甚麼準備？以下整理10項要點，給準備移民英國的你參考。

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1. BNO簽證申請流程及詳情

如何申請

2021年1月31日起，英國將會接受符合BNO資格的港人申請居留簽證，申請人可以選擇逗留30個月，再延期30個月；或一次過申請5年。合資格港人可於1月31日香港時間下午5時（英國時間早上9時）起，於英國政府網站申請簽證，並須預約到北角的簽證申請中心提供指紋；英國政府亦將於2月23日起，開放手機應用程式予香港申請者，若持有附生物特徵的護照，可以透過手機應用程式掃描護照申請。為配合2月23日推出的手機應用程式申請方式，英國政府亦已決定延長「特許入境許可（LOTR）」至今年3月底。

根據官方條文指出，如果以家庭名義申請，必須全家一同申請，並需要引用同一申請編號。18歲以下子女必須與父母雙方一同申請，除非有特別理由。條文容許申請人與其家庭成員於不同時間赴英，但或不能同時在5年後獲得永久居留許可。官方亦建議18歲以下兒童到埗英國後與父母同住。

申請條件

．符合BNO資格，包括已過期或遺失；

．長期居留在香港；

．財力證明（維持到6個月的生活費）；

．得到英國內政部認可診所的結核病（TB）測試證明；

．支付申請費用及移民醫療附加費（IHS）

BNO簽證擁有之權利

✔工作；

✔讀書（就讀大學如未入籍，須付海外生價錢）；

✔國民保健服務（NHS）

BNO簽證沒有之權利

Χ 公共福利

BNO簽證子女之權利

✔上學（18歲以下就讀公立學校免費）；

✔接受教育和職業訓練（16－19歲）

申請人家庭成員

．申請人配偶或法定伴侶；

．申請人18歲以下子女；

．申請人在1997年7月1日以後出生的成年子女（及他們的配偶或18歲以下子女）；

．高度依賴申請人生活的家庭成員

申請費用

．30個月簽證為180英鎊（約1,900港元）；

．5年簽證為250英鎊（約2,600港元）

移民醫療附加費 （Immigration Health Surcharge，簡稱IHS)

．成人：30個月為1,560英鎊（約1.6萬港元）；5年為3,120英鎊（約3.3萬港元）；

．18歲以下兒童：30個月為1,175英鎊（約1.2萬港元）；5年為2,350英鎊（約2.4萬港元）。

永居及入籍

申請人住滿5年可申請永居，成功獲得永居後住滿1年可申請入籍，條件如下：

．符合英文要求（相等於CEFR B1級，或具受認可學歷）；

．通過Life in the UK Test；

．在過去5年、任何12個月內，離境不超過180日。

．BNO簽證：https://bit.ly/2Mfiyyi

*以上資料根據1月22日官方網站最新更新

2. 搬屋須知——申請ToR1

準備動身到英國，應該如何寄送物品？

Step 1：申請ToR1（Transfer of Residence relief）

英國有入口稅，但只要事先申請ToR1，移民英國的第一年就可以免稅運送使用超過半年的個人物品。

想申請ToR1，一定要滿足以下條件：

1. 過去12個月曾居住在歐盟以外地方；

2. 寄出物品至少曾擁有及使用多於6個月；

3. 下列物品不可以豁免稅項：煙酒、商用車；

4. 裝修、水電工的技工工具要另外申報

需要文件：護照相片頁副本、英國及香港地址證明、物品清單及居留權利證明（如工作合約、物業買賣合約或租約）

申請ToR1：https://bit.ly/3qWiZfK

官方禁運及徵稅資料：https://bit.ly/2MzHNLv

Step 2：報海關

將上述文件交到英國稅務海關總署（HMRC），並填妥網上表格申請，得到許可後再轉交搬運公司作報關用。

英國稅務海關總署（HMRC）：https://bit.ly/2NJ9cLP

3. 結核病測試

要入境英國，首先要預約結核病測試（Tuberculosis（TB） test）。英國當局在1月22日更新，如香港人已憑LOTR（Leave Outside the Rules） 入境英國，並已在香港完成測試，而測試證明在申請簽證時仍然有效，則毋須再在英國當地做測試。香港有5間英國核准的診所可做檢查，分別位於中環、尖東、佐敦、旺角及金鐘。

Step1：預約認可診所

1. 聯合醫務中心（中環）

地址：中環德輔道中71號永安集團大廈1401－03室

電話：2840 1636

立刻預約： medical examination appointment booking

2. 聯合醫務中心（尖沙嘴）

地址：九龍尖沙嘴東麼地道62號永安廣場10樓07室

電話：2369 9536

立刻預約： medical examination appointment booking

3. 聯合醫務中心（佐敦）

地址：九龍彌敦道238號15樓03－04室

電話：3549 6833

立刻預約： medical examination appointment booking

4. 卓健醫療中心（旺角惠豐中心）

地址：九龍旺角彌敦道664號惠豐中心8樓

電話：2390 3398

立刻預約： www.qhms.com/servicesofferings/servicebooking

5. 卓健醫療中心（金鐘海富中心）

地址：香港夏愨道18號金鐘海富中心第1期16樓1605－09室

電話：2529 8668

立刻預約： www.qhms.com/servicesofferings/servicebooking

Step2：準備文件

1. 身份證明文件（身份證、護照）；

2. 證件相一張

貼士：

1. 女士可備註「要求女醫生做檢查」；

2. 留意英國簽證一般只接受6個月內的結核病測試結果，所以要預計自己申請BNO簽證的日期；

3. 記得預先預約，向診所說明是為英國簽證準備。

結核病測試：https://bit.ly/3chv6zQ

4. 武漢肺炎檢測＋隔離資訊

受武漢肺炎疫情影響，英國在1月18日起暫停「旅遊走廊」。現時11歲或以上人士入境英國，須在抵達英國前3日內進行測試，在辦理登機手續時出示陰性檢測結果，否則不能上機。香港的社區檢測中心由不同承辦商運作，預約做測試前，建議應先向相關承辦商了解測試是否符合英國標準。

檢測結果證明須列明：

．英語、法語或西班牙語；

．姓名、出生日期或年齡；

．檢測結果必須為「陰性」或「沒有檢測到」；

．檢測樣本收集或檢測機構接收樣本的日期；

．檢測機構的名字及其聯繫方式；

．進行檢測的類型；

．證明可以是列印或電子版本

隔離程序：

目前英國正處於全國封城，即使入境人士檢測結果為陰性，亦須自我隔離10日，隔離途中不能有任何朋友或家人探望。

隔離場地：

1. 家中；

2. 家人或朋友居住地；

3. 酒店或臨時住所

入境英國須知：https://bit.ly/39ow5MJ

5. 下載有用App

移民英國人生路不熟，最好在香港先安裝有用的Apps，做足準備！

住屋：

Rightmove（ www.rightmove.co.uk ）

最多人使用的搵屋App，當中分租盤和買盤，也可看到房屋附近有甚麼好學校。

Zoopla（ www.zoopla.co.uk ）

與Rightmove類似，建議將兩個平台價格和樓盤互相比對。

Spareroom（www.spareroom.co.uk）

適合想合租單位人士。

交通：

Citymapper（ https://citymapper.com/hong-kong ）

英國當地較廣泛應用的地圖，可以「點到點」搜尋要去的地方。

日常生活：

Nextdoor（ https://nextdoor.com/ ）

類似街坊版Facebook，可在App內查看本區的最新情況，如商舖和治安資訊。

Comparasaurus（https://apple.co/3ouQCDM）

顯示不同超市同一件貨的最低價錢，平日要買東西不妨在此App先格價。

OpenTable（ www.opentable.co.uk ）

英國版OpenRice，可預約餐廳及查詢評價。

匯款：

Transferwise（ transferwise.com ）

手續費低，匯率也不錯。

6. 了解英國職場

肺炎肆虐，找工不容易。決定移民一刻起，已經開始瘋狂send CV，這些網站誠意推薦大家試試！

Indeed（ www.indeed.com ）

新手求職最佳。求職版的Google，只要輸入職位的關鍵字、工作地點，就會出現職位空缺。

LinkedIn（ www.linkedin.com ）

適合自薦。求職者可建立個人履歷及平台，務求有獵頭人賞識。

Glassdoor（ www.glassdoor.com.hk ）

資訊集合平台。不少申請者會將面試過程、遇到的問題、觀受在此分享。

Job Centre Plus（ www.gov.uk/contact-jobcentre-plus ）

英國政府官方求職平台，由全職、兼職到義工也有。

City Jobs（ Cityjobs.com ）

主要涵蓋銀行、金融、法律、會計、保險等工作。

7. 轉車牌

英國和香港的駕駛執照可以互換，在英國擁有可居留簽證的香港人，居英首年可用香港車牌，在英國當地住滿185日後，跟足程序就可申請將香港車牌轉做英國車牌，毋須考試，約3個星期將會收到英國車牌。

Step1：向英國運輸署申請

申請人須填寫英國運輸署（Driver and Vehicle Licensing Agency, DVLA）D1表格（ https://www.gov.uk/dvlaforms ）。

Step2：準備文件

1. 相片、申請費43英鎊（支票）、香港車牌正本；

2. 將英國身份證明文件（BRP）寄回英國運輸署；

3. 香港「駕駛執照細節證明」：

．用作證明你的車牌是在香港考取及年資，最好在出發前申請；

．填妥 TD320 表格 ，連同車牌副本及160港元支票即可申請，需時約10個工作天。

8. 清稅

香港稅制相對簡單，但移民離港前要特別注意尾期出糧。離職的時候要通知公司人事部將會移民，公司會先扣起你的尾期人工，讓你完成清稅手續，並會為你準備 IR56G 表格 及糧單，你就可以到稅局申請清稅。

Step1：先到稅務大樓查詢自己所屬的評稅組別及樓層；

Step2：與評稅主任會面及填妥報稅表；

Step3：評稅主任會進行評稅，約1至2小時會有初步結果；

Step4：收到評稅主任通知並獲得結果後，可交稅；

Step5：支付稅款後交回收據，確認後會獲得兩款同意釋款信（Letter of Release），將其中一款交回公司人事部以出尾期人工。

貼士：如預計自己有機會獲得退稅，建議先保留香港戶口，再拜託香港家人代為入票。

離港清稅——僱主及僱員注意事項：https://bit.ly/3pDOjiY

9. 取回強積金

取回強積金最好提早半年部署，以便有充分時間可以整合強積金戶口，毋須逐間申請提款。整合後只須提交一張法定聲明表格並宣誓。

Step1：整合強積金戶口

a. 填妥 PA-SM 表格 ，連同身份證副本寄回積金局，了解自己有多少個戶口；

b. 收到回覆後，再填寫 MPF(S) –P(C) 表格 ，整合到一個戶口後，再將表格交給受託人。

Step2：宣誓

填妥 法定聲明表格MPF(S) – W(SD2) ，到民政諮詢中心宣誓。

各區民政諮詢中心地址：https://bit.ly/2Yt1xDf

準備文件：

1. 身份證明文件；

2. 申請累算權益MPF(S) – W(O)表格：https://bit.ly/36jToW5；

3. 已獲准在香港以外某地方居住的證明。

申請：

持上述文件親身到受託人客戶服務中心辦理，最好先致電確認文件是否完備，一般約需至少4星期收到退款。

不過，早前有不少港人循LOTR入境英國，卻被受託公司拒絕取回強積金。根據現行強積金條例，市民在6種情況下可於65歲前提早取回強積金，「永久性地離開香港」為其中之一。至於BNO簽證生效後，港人申請取回強積金的最新情況，仍有待當局公佈。

10. 兌換英鎊

近年不少人使用TransferWise兌錢，在網站輸入滙款金額，就能計算所需的手續費及預計時間。按截稿前網站顯示的匯率，10,000港元可以兌換到約935英鎊，最快5分鐘可以轉賬。

不過TransferWise手續費以固定百分比計算，因此大額轉賬的手續費，或比傳統銀行一筆過轉帳高。另外，也建議大家初到埗英國前，先兌換少許英鎊，以備不時之需。

移民是重大的決定，除了上述準備，調整心理亦非常重要。希望各位準備移民英國的港人事事順利！

撰文：袁寶榮

圖片：資料圖片

編輯：洪慧冰、鄒仲安

港人BNO簽證將於1月31日開放申請，不少港人希望透過BNO「5+1」方案永居或入籍。還在考慮中而未動身的，相信不少都是擔心生計問題。因此，籽想旅行舉辦【英國獵頭拆解BNO港人求職】網上FAN享會，達20年獵頭經驗的英國獵頭公司Elite Associates代表，行政總裁Grant Morris及亞太區負責人 Fiona Chan，分享他們多年來在全球招聘的經驗。參加者可觀賞《40分鐘英國全方位求職攻略》教學影片，學習撰寫英式CV 5大技巧，和6大在英面試必勝法則。兩位還會在2月6日下午5時的網上FAN享會，解說第一手英國就業市場資訊，及在答問環節親自解答大家問題。

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截止報名日期：2021年2月4日（星期四） 11:59pm

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