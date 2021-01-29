近年有不少日本過江龍來港開店，在1月29日甜品店「Pancake専門紗織」終於開幕了，它是京都甜品名門Kitano Lab創立的日式pancake品牌，以日本最高級別米粉製作的無麩質Pancake口感鬆軟，最出名是在Pancake上鋪滿大量直徑只有 1mm 的超幼細栗子蓉的栗子紗織。餐廳位於銅鑼灣百德新街，鄰近的店大多數也是名店，門口乾淨企理，選用了木系及米白色作為主調，中間有一塊玻璃窗望，有一棵偽楓樹，看下去像日本街道旁的小咖啡店。進入店舖後，空間感十足，分別有普通對座的桌子，更有高桌位置，在那裏可以看到甜品師製作紗織。

最大特式甜薯蓉1mm pancake無麩質

店內只有一個菜單，內裏只有十一款食物，十款也是pancake，另一款則是搽茶戚風蛋糕，飲品方面選擇也不算多，只有六款咖啡及六款茶供選擇。記者一心打算來試和栗紗織，因為在日本相當有名，可惜現時店舖剛開業只有香港的限定口味甜薯紗織，和栗紗織及紫薯紗織暫時因為貨源問題，未有原材料抵港因而沒有供應。而這款香港的限定口味的甜薯紗織用的甜薯是產自鹿兒島縣，有着很濃的番薯味但又不會過甜，製成1mm 的超幼的甜薯紗織之後，入口即融。

另外記者也點了「春雪•初開」pancake，它表面是奶油及及士多啤梨醬混合，下層剛是有新鮮士多啤梨及無麩質pancake，無麩質pancake吃下去十分鬆軟，而且它的密度很高，相信在調配份量時加了一定功夫，店員還透露他們會用來自日本熊本縣的米粉去製作店內的無麩質pancake。唯一失望的是，店內的士多啤梨是選用韓國的貨，而不是用日本貨。

黃豆粉拿鐵較少見

飲品方面黃豆粉拿鐵及雪波茶較為特別，黃豆粉拿鐵咖啡味較淡，但是喝下去有濃濃的黃豆粉味及奶味。而雪波茶原來是香港人常叫的博士茶，店員說雪波茶是日本較常叫的名字。

想知道更多店內環境及食物款式，一於去片啦！

Pancake專門紗織

地址：銅鑼灣百德新街57號海華大廈地下B號舖

記者：鄭煒霖

攝影：伍慶泉

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