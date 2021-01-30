特約報道｜「去街市買餸，別人問我為何身上有些東西漏出來，我以為是買的餸菜漏了出來 ，想不到是自己造口的排泄物漏了出來！」陳先生提起這段經歷仍然面露尷尬之色，尤其是之後他立即乘的士回家，由於排泄物由造口滲漏散發出氣味，連的士司機也不斷向他投以奇怪目光，令陳先生自此不敢外出，身心都受到很大困擾。

造口質素大有分別

陳先生所指的造口，是因為手術的原因須要在身體上做一個出口幫助排泄，病人須 貼上造口袋來收集排泄物。假如造口袋質素欠佳，就如陳先生一樣，在生活上便會引起很多尷尬和不便。當初陳先生就是以為每間公司的造口袋均大同小異，於是隨便購買使用，及至發生滲漏情況緊急致電該造口袋公司查詢時，卻發現該公司並沒有任何造口護理的支援。可幸他剛巧在復康店看到康樂保造口袋公司的電話，無助下致電查詢，事情才出現轉機。

康樂保造口護理關懷熱線的趙小姐收到陳先生的電話，知悉他之前所使用的造口袋出現滲漏情況，嚴重時更一日內要替換近十個造口袋，於是提供造口護理支援，向他講解如何使用造口粉、保護噴霧和防漏膏等以保護造口周邊皮膚，及介紹康樂保造口袋試用以減低造口滲漏情況。疫情下亦透過WhatsApp支援服務，傳送圖片為陳生陳太提供造口護理教學。陳先生轉用康樂保造口袋後，不只再沒有出現滲漏，生活亦舒適得多！「康樂保造口袋有透氣口，不會漲起來也沒有異味，袋身柔軟感覺舒適。」

免費提供造口檢查

趙小姐指康樂保造口護理關懷團隊擁有全職造口專科護士，是全港唯一一間為客人提供專業免費造口檢查及造口護理指導服務的造口袋公司，而關懷團隊均須接受嚴格的指引和定期考試及培訓，確保團隊於幫助病人解答困難及講解護理技巧時提供專業的方法，適切幫助到病友。事實上，自從陳先生轉用康樂保造口袋後，他終於可以放心相約朋友飲茶談天，人也重新回復開朗自在，生活從此改寫。

康樂保公司源自丹麥，是本港數一數二的造口袋公司，有需要可預約免費造口檢查及護理指導服務。

康樂保造口護理關懷熱線：3628 7488

本文/影片由康樂保贊助。

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