移民英國後，去哪裏開戶口？邊度落腳好？邊度買Sim卡？真正落地，這些問題一定不簡單！

港人BNO簽證（British National Overseas (BNO) visa）於今日（1月31日）下午5時起接受申請，不少申請人已經做好準備。不想抵達當地後手忙腳亂，就要了解以下五項要點！

keyframe：BNO簽證今日（1月31日）起接受申請，成功申請簽證到埗英國後要做以下五件事：租屋、申請SIM Card、開立銀行戶口、登記家庭醫生（GP）及申請國民保證號碼（NI Number）。

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1. 住址證明

剛剛到埗第一個星期，未找到租盤時，建議可先住Airbnb或者酒店短期居住（有部份酒店提供月租計劃）。不過，網上亦有不少苦主表示Airbnb有單位貨不對辦，例如衞生環境欠佳，建議預訂前先和房東好好溝通。

Airbnb：www.airbnb.com.hk/england-united-kingdom/stays?_set_bev_on_new_domain=1611805509_NmJjNWU5NDNiOWY3

要尋找及比較租盤，建議可以用以下連結，不過由於英國最近受疫情影響，約地產經紀、看樓盤等租樓手續或須更多時間處理。另外，建議第一次租屋最好由產經紀處理，亦要留意附近環境和治安，檢查清楚單位有沒有須要維修和漏水等問題。特別留意租金是否「包Bill」，即包括水電煤、上網、市政稅等費用。

Step1：找好租盤

Rightmove（www.rightmove.co.uk）

最多人使用的App，當中分租盤和買盤，也可看到房屋附近有甚麼好學校。

Zoopla（www.zoopla.co.uk）

與Rightmove類似，建議兩個平台價格和樓盤互相比對。

Spareroom（www.spareroom.co.uk）

適合想合租單位人士。

貼士：

1. 按金不能超過5星期租金，按金必須由政府認可第三方機構保管。

2. 業主和經紀不能收取任何服務費及清潔費。

Step2：預約睇屋

有心儀單位之後，可以直接在網站內聯絡負責的租屋公司。經紀通常在幾日之內，致電跟你約實睇屋時間和地點，所以要留意，有英國當地電話號碼十分重要。現時英國全國封城，處理時間或會延長。

Step3：入息審查

英國業主找租客較嚴格，除考慮經濟能力外，還會考慮過往3年的住址、有否養寵物、做甚麼職業等，很多租屋公司也要求提供英國入息證明。有移居港人建議，最初到埗時可在租屋過程中先做兼職，方便通過入息證明。

貼士：

1. 租金一般不能超過收入的六成。

2. 簽約前，租屋公司大多會委託獨立機構，檢視申請人的收入和財政能力。

Step4：登記水電市政稅

準備入伙時，記得要抄低水電錶的讀數！若入伙後抄讀數，水電公司只會按估計用量收錢，有出入亦難以追討。住戶或須繳交市政稅（council Tax），以營運公共服務，例如圖書館、垃圾回收。入伙後會收到信件，按指示登記，然後每月準時繳交市政稅就可以。

Step5：搬屋入伙

以下是英國搬屋公司的比較平台。部份家具也可以到二手平台購買，便宜又方便！

搬屋送運比較平台：

Parcel2go（www.parcel2go.com）

會比對多家搬運公司的運費，代理的快遞公司最多。

ParcelHero（www.parcelhero.com）

平台有不同的優惠，一次比對多間公司。

英國二手網站GumTree（www.gumtree.com）

家具、健身用具，甚至車都有售，可以慢慢尋寶。

2. 電訊服務

在英國開通電訊服務非常重要，因為在當地申請各項服務，如國民保險號碼（National Insurance，NI Number）、銀行戶口等都需要電話號碼。在英國主要的電訊服務供應商包括O2、EE、THREE、Virgin及Vodafone。

Step1：選擇適合的電訊公司

留意以上提及的幾大供應商，使用它們的服務前都須要簽約，形式與香港相似，合約期由12個月至24個月不等。

貼士：

1. 英國主要有3種付費形式：合約、按月付款、隨用隨付。

2. 另一種按月付款（No-contract SIM），用戶毋須簽任何合約，登記住址後，SIM卡會在兩至三日內郵寄到府上。只要使用前為戶口增值月費，就能即時使用該月的電話網絡服務。

Tescomobile（www.tescomobile.com/no-contract-sim）

Tesco除了是英國最大的連鎖超級市場，旗下的Tesco Mobile也營運得有聲有色，最低月費計劃是7.5英鎊（約78港元），有2GB數據。

3.最後一種付款方法是隨用隨付PAYG （Pay-As-You-Go），收費按用量計算，十分均真。

Pay-As-You-Go（Three）（www.three.co.uk/payg-data-packs）

Three亦有提供Pay-As-You-Go，可以參照以上網址。

另外，要注意這裏的地鐵訊號覆蓋不及香港好。東倫敦一些比較新建的路線或車站，在地下隧道內亦能上網，但西倫敦的信號便較差；基本上每個月台都有Virgin公司提供的Wi-Fi上網服務，只要在月台範圍也能夠上網。

3. 開立銀行戶口

英國銀行審批Credit Card（信用卡）要求嚴格。當未有固定入息證明時，一般來說很難申請Credit Card。但現今社會用現金消費又很不方便，建議初移居英國的香港人，辦妥銀行戶口後，可先申請Debit Card，起碼有一卡在手。Debit Card可用於日常生活消費、網上購物、繳付水電費、交租交稅等，即時扣賬，毋須手續費，類似香港的EPS。擁有非接觸式付款（Contactless Payment）功能的Debit Card更可代替Oyster Card（類似英國的八達通），乘搭倫敦地鐵、巴士等，非常方便！

開立銀行戶口需要文件：

1. 身份證明文件（護照、英國臨時駕駛執照、學生證明（如適用）、工作證明 （如適用））；

2. 有效的地址證明（英國地址/歐盟地址）

貼士：

1. 倫敦巴士只接受信用卡、提款卡、Oyster Card的非接觸式付款。

2. 大部份付款均可用無接觸式付款，避免使用現金。

4. 登記GP（家庭醫生）

在英國若要看醫生，要找已預先登記的家庭醫生（General Practitioner，GP），沒有登記GP的情況下不接受walk-in看診。所以，初到英國便要預先去住址附近的家庭醫務所登記。

Step 1: 在家附近登記GP

使用英國國民保健服務（NHS）的網址可以搜尋到住址附近的家庭醫生（GP），家庭醫生也有服務住址範圍（service catchment area），留意必須與居住地同區。

需要文件：

．護照或英國居民證（BRP）；

．地址證明

Step2：填寫表格及病歷

首次登記家庭醫生須要前往診所填寫GMS1登記表格及病歷。建議前往診所前致電並確認所需文件以及辦工時間 。首次辦理會登記個人治療，其後護士會約成年人進行基本身體驗查。

Step3：填寫資料

申請成功後，NHS會寄一封信給你，填好資料，一般在24小時後才可以正式生效使用。

貼士：

1. 留意GP有機會因為以下原因拒絕登記，包括：沒有足夠名額接受新病人登記、地址超出GP 的服務距離；

2. 若搬家或覺得GP不適合自己，也可以登記另一家；

3. 若小孩是0至4歲，也可以在GP登記Child Health Promotion Programme定期作檢查；

4. 5歲或以上已入讀小學的小孩，學校會為小朋友做各種檢查，或打疫苗；

5. 申請國民保險號碼（NI Number）

NI即是英國的國民保險（National Insurance），在英國交稅、處理金融產品交易等都需要NI，很多僱主亦會要求求職者提供NI號碼。外國人如果在英國生活和工作，亦須要申請NI號碼。現時處理NI申請的中心因疫情暫停營運，申請人可以致電申請。

Step1：致電當局

網址：www.gov.uk/apply-national-insurance-number

National Insurance number application line（England, Scotland and Wales）

電話：0800 141 2075

短訊：0800 141 2438

Step2：電話面談

在電話簡單報告姓名及地址、來英日期、申請NI原因等基本資訊。

Step3：等候回覆

大約8星期就可以獲得NI號碼，因肺炎關係暫時毋須親身面試。

希望各位計劃前往英國的港人，能夠排除萬難，順利開展新生活。除了事前的準備工夫，其實最重要是心理準備，放下以前在香港的生活習慣及態度，抱持開放態度，相信在英國生活的香港人亦會守望相助！

製作：佐敦與倫敦 Jordan And London

撰文：袁寶榮

圖片：資料圖片

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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